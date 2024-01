Law & Order zeigt, wie es geht

Die meisten Serien sind von einer realitätsnahen Darstellung des Anwaltsberufs weit entfernt. Eine Ausnahme bildet der Klassiker Law & Order, den Kritiker immer wieder loben ob seiner detaillierten Beschreibung spannender Fälle, die so ähnlich tatsächlich stattfanden. Selbstverständlich ist auch Law & Order nicht frei von Überspitzungen und dramaturgisch bedingten Verkürzungen, doch sie erlaubt den Einblick, womit sich Anwälte in ihrem Alltag beschäftigen. Während sich die Juristen in Filmen und Serien fast ausschließlich mit Kapitalverbrechen beschäftigen, betätigen sich die meisten Fachanwaltschaften im Bereich des Familien- und Arbeitsrechts.

Das macht ein Anwalt für Arbeitsrecht Fachanwälte sind stark nachgefragt. Das liegt offenkundig an der großen Expertise, die sie auf diesem Gebiet vorweisen. Dadurch erhoffen sich Mandanten einen für sie möglichst vorteilhaften Ausgang des Rechtsstreits. Doch nicht nur das Fachgebiet ist ein Kriterium, auch örtliche Nähe bietet Vorteile. Ein Anwalt für Arbeitsrecht in Magdeburg ist für einen Magdeburger finanziell vorteilhaft, wenn die Streitigkeiten vor Gericht gehen. Denn dann zahlt der Mandant eventuell anfallende Anfahrtskosten. Das sollte jedoch nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Anwälte für Arbeitsrecht kämpfen übrigens sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, kennen sich mit Kündigungsschutz und Urlaubsansprüchen ebenso aus wie mit Arbeitsverträgen und Aufhebungsverträgen. Sozialrecht und Arbeitsrecht sind eng miteinander verwoben Ein Anwalt für Sozialrecht in Magdeburg kennt sich auch im Arbeitsrecht aus und umgekehrt. Das liegt daran, dass die Fachgebiete im engen Zusammenhang stehen. Arbeitnehmerrechte wie das Erhalten von Leistungen in Krankheitsfällen, Einhaltung von Mindestlöhnen oder der Empfang der gesetzlichen Rente sind Beispiele, die nicht nur das Arbeitsrecht, sondern auch das Sozialrecht behandeln. Sie unterscheiden sich voneinander dadurch, dass ersteres das Individuum betrifft, letzteres auf gemeinschaftliche Versicherungen zurückführbar ist. In einer Kanzlei für Sozialrecht befindet sich garantiert auch ein Anwalt für Arbeitsrecht in Magdeburg. Neben Kranken- und Rentenversicherungen kümmern sie sich unter anderem auch rund um die Themen der Unfall- und Pflegeversicherungen. Und das mit Sicherheit kompetenter als Stromberg aus der gleichnamigen Serie des ”The Office”-Ablegers. Das weite Feld des Zivilrechts Das Zivilrecht behandelt Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürgern. Dadurch grenzt es sich zum Beispiel vom öffentlichen Recht ab, das die rechtlichen Verhältnisse zwischen Bürgern und Staat klärt. Das Zivilrecht wird aufgrund der zahlreichen Streitgegenstände unterteilt, etwa in Familien-, Erb- oder Verkehrsrecht. Die Gesetze des Zivilrechts sind im Bürgerlichen Gesetzbuch(BGB) festgehalten. Ein guter Anwalt für Familienrecht hätte womöglich den Untergang des Hauses Usher auf Netflix verhindern können. Steuerrecht klingt langweilig, ist aber wichtig Ein Film oder eine Serie über Anwälte, die sich mit Steuerrecht auseinandersetzen, ist noch nicht in Sicht. Im echten Leben übernehmen Kanzleien, die sich um das Steuerrecht kümmern, jedoch eine wichtige Aufgabe. Sie übernehmen nicht nur buchhalterische Aufgaben, sondern verteidigen Mandanten vor Finanzbehörden oder sind beratend tätig, wenn es um Erbschaften geht. Das Steuerrecht ist ein wichtiger Teil des Finanzrechts. Wer möglichst viel seines Einkommens behalten möchte, sollte sich mit diesem Thema beschäftigen oder zumindest kompetente Beratung suchen. Spannende Fälle gibt es überall Sicherlich sind Kapitalverbrechen als Gegenstand für Serien und Filme besser geeignet als die Fälle, mit denen sich die meisten Anwälte im echten Leben auseinandersetzen. Das sollte allerdings eher eine gute Nachricht sein, wenn man einmal genauer darüber nachdenkt.

----