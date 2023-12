Ranking: Deutschlands beliebteste Einkaufszentren und Shopping-Passagen sind in Leipzig und Dresden

Wie beliebt sind Deutschlands Einkaufszentren, Malls und Shopping-Passagen? Das erste Mal seit drei Jahren ist Advents-Shopping vor Ort wieder ohne Einschränkungen möglich. Andererseits sorgen Onlinehandel und unattraktiv gewordene Standorte für Leerstände und verwaiste Shopping-Center. Beides spiegelt sich in fast 3,4 Millionen Online-Bewertungen von rund 600 Einkaufszentren wider, die das Vergleichsportal Testberichte.de ausgewertet hat. Herausgekommen ist Deutschlands größtes Einkaufszentren-Ranking.

Die Top 3 sind in Leipzig und Dresden

Die Mädler-Passage in Leipzig ist Deutschlands beliebtestes Einkaufszentrum, an zweiter Stelle liegt Speck's Hof, ebenfalls in Leipzig. Die beiden kunstvoll renovierten historischen Einkaufspassagen kommen als einzige im Ranking auf einen Bewertungsschnitt von 4,6 Sternen und werden von Besucher:innen insbesondere wegen ihrer Architektur und der stilvollen Atmosphäre gelobt. Bei der Mädler-Passage finden darüber hinaus die mit viel Mühe dekorierten Schaufenster und die vorweihnachtliche Stimmung positive Erwähnung, bei Speck's Hof das kulinarische Angebot. Der Drittplatzierte kommt ebenfalls aus Sachsen: Die Altmarkt-Galerie in Dresden ist mit 4,5 Sternen das bestbewertete klassische Einkaufszentrum im Ranking. Was es von anderen abhebt, sind aus Sicht der Shopping-Begeisterten vor allem die liebevoll gestalteten Läden, der einladende Charme und die besonders große Auswahl. "Hier gibt es wirklich alles", schreibt eine Besucherin.

Ganz unten im Ranking: Einkaufszentren in Velbert, Hamburg und Marl

Auf dem letzten Platz liegt die StadtGalerie in Velbert mit durchschnittlich 3,4 Bewertungssternen. Obwohl es ein vergleichsweise neues Gebäude ist, wird es häufig als "trostlos" beschrieben, vor allem wegen der vielen leerstehenden Ladenlokale. Insgesamt sei es die "perfekte Kulisse für the walking dead", schreibt ein Besucher. Der Vorletzte, das Einkaufscenter Jenfeld, kommt ebenfalls auf 3,4 Sterne. Neben dem hohen Leerstand stören sich Besucher:innen an der aus ihrer Sicht starken Baufälligkeit von Center und angrenzendem Parkhaus, außerdem an unangenehmen Gerüchen. Es sei ein "Lost Place", schreibt einer stellvertretend für viele andere Kritiken. Drittletzter ist der Marler Stern mit einer Bewertung von 3,5. Das neue Konzept mit Outlet-Läden im Obergeschoss ist bei den Besucher:innen umstritten, der Sicherheitsdienst sei unfreundlich und auch hier wird über Leerstand geklagt - wie übrigens in vielen anderen Einkaufszentren weiter oben im Ranking auch.

Auch große Einkaufstempel sind beliebt

Auffällig ist, dass kleine historische Einkaufszentren an der Spitze liegen, was sicherlich auch ihrem Status als Sehenswürdigkeit zu verdanken ist. Dennoch landen - anders als z.B beim kürzlich veröffentlichten Kino-Ranking, wo moderne Gebäude keine Chance auf vordere Ranking-Plätze hatten - auch etliche Riesen-Einkaufstempel weit oben in der Gunst des Publikums: Dazu zählen das Donau-Einkaufszentrum (Platz 8) in Regensburg, das Westfield Centro in Oberhausen (Platz 13) und die Mall of Berlin (Platz 14). Die beiden letztgenannten sind die einzigen Shopping-Center, die jeweils bereits über 50.000 Bewertungen bekommen haben, was den relativ guten Bewertungsschnitt von 4,4 Sternen umso beeindruckender macht.

Einkaufszentren ab 4,2 Sternen sind überdurchschnittlich beliebt

Das ändert jedoch nichts daran, dass Kunden mit den Einkaufszentren in Deutschland insgesamt hart ins Gericht gehen. Mit 4,1 Sternen ist die Durchschnittsbewertung sehr niedrig verglichen mit anderen Testberichte.de-Rankings (z.B. Thermen - durchschnittlich 4,2 Sterne, Kinos - 4,4, Kletterparks - 4,6). Das bedeutet, dass ein Einkaufszentrum bereits ab 4,2 Sternen überdurchschnittlich beliebt ist.

Informationen zur Auswertung von Testberichte.de

Grundlage der Auswertung sind Rezensionen zu mittleren und großen Einkaufszentren in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Dabei wurden ausschließlich Google-Orte zu Einkaufszentren berücksichtigt, in denen das Einkaufszentrum als Ganzes bewertet wurde. Google-Orte bzw. Bewertungen zu einzelnen Läden in Einkaufszentren wurden dagegen nicht berücksichtigt. Bei gleichem Bewertungsschnitt eines Einkaufszentrums wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wurden zwei oder mehr Google-Einträge zum selben Einkaufszentrum gefunden, wurde das Profil mit den meisten Bewertungen als Grundlage genommen. Tag der Datenerhebung: 5.12.2023.

Einkaufszentren im Sinne dieses Rankings sind Orte, deren Kernangebot ein Shopping-Erlebnis ist dank einer zentral verwalteten und koordinierten Ansammlung von mindestens 15 unterschiedlichen, eigenständigen und nahe beieinander liegenden Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben inklusive mindestens einem Gastronomiebetrieb. Malls, Einkaufspassagen und Outlets, auf die diese Kriterien zutreffen, wurden ebenfalls berücksichtigt. Nicht dazu zählen Kauf- und Warenhäuser, Einkaufsbahnhöfe und gewachsene Einkaufsstraßen sowie weitläufige Handels- bzw. Gewerbeparks. Ebenso wenig Fachmarkt- bzw. Nahversorgungszentren, deren Hauptzweck die Deckung des täglichen Bedarfs ist.

Quellen: Google-Rezensionen, Wikipedia, Internetseiten der Einkaufszentren.

Quelle: Testberichte.de (ots)