Nationale Identitätsnummer: Ist sie für die Beantragung eines ESTA wichtig?

Für die Einreise in die USA wird für bestimmte Länder eine völlig visumfreie Genehmigung angeboten. Sie unterliegt zwar Beschränkungen, z. B. kann der Aufenthalt nicht über 90 Tage hinaus verlängert werden, und Ihr Reisepass muss während der gesamten Zeit gültig sein, aber es ist viel besser und schneller, sie zu erhalten. Ist Ihre nationale Identitätsnummer für die Beantragung des ESTA von Bedeutung? Lassen Sie uns das herausfinden, indem wir mit einer Beschreibung der nationalen Identitätsnummer in Deutschland beginnen.

Definition der nationalen Identitätsnummer

Die nationale Identitätsnummer in Deutschland ist die "Personalausweisnummer" oder "Identifikationsnummer". Sie ist eine eindeutige Nummer, die jeder in Deutschland registrierten Person für rechtliche und administrative Zwecke zugeteilt wird. Die Nummer wird zur Identifizierung bei verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen verwendet. Sie wird häufig für Verwaltungsverfahren wie die Eröffnung eines Bankkontos, die Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder die Einschreibung in eine Schule benötigt.

Der Aufbau der nationalen Identitätsnummer in Deutschland ist standardisiert und umfasst Informationen über den Geburtsort und das Geburtsdatum der Person sowie eine eindeutige Seriennummer. Die Nationale Identitätsnummer wird im Allgemeinen nicht für alltägliche Identifikationszwecke verwendet und wird normalerweise nicht auf Ausweisdokumenten wie einem Führerschein oder Reisepass angezeigt.

Benötigen Sie Ihre Nationale Identitätsnummer im ESTA?

Die Regierung der Vereinigten Staaten verwendet das ESTA (Electronic System for Travel Authorization), um Reisende vorab zu überprüfen, bevor sie ein Flugzeug oder ein Schiff in die Vereinigten Staaten besteigen können. Im Rahmen des ESTA-Antragsverfahrens müssen Reisende gegebenenfalls bestimmte Angaben zu ihrer Person und zu ihrem Reisepass machen, darunter auch die nationale Identitätsnummer des Reisenden.

Wenn Sie also Staatsbürger eines Landes sind, das eine nationale Identitätsnummer verwendet, wie z. B. Deutschland, und eine Reise in die Vereinigten Staaten planen, müssen Sie Ihre nationale Identitätsnummer im Rahmen des ESTA-Antragsverfahrens angeben. Es ist wichtig zu wissen, dass die Nationale Identitätsnummer im ESTA kein Visum ist und keine Einreise in die Vereinigten Staaten garantiert. Sie ist lediglich ein Instrument, das die US-Regierung verwendet, um Reisende vor ihrer Ankunft im Land zu überprüfen.

Regeln, die Deutsche vor der Beantragung von ESTA kennen müssen

Es gibt einige Regeln, die deutsche Staatsbürger kennen sollten, bevor sie ein ESTA (Electronic System for Travel Authorization) beantragen.

Deutsche Staatsbürger können ESTA beantragen, wenn sie geschäftlich oder zum Vergnügen in die Vereinigten Staaten reisen und sich höchstens 90 Tage im Land aufhalten werden.



Um ESTA beantragen zu können, müssen deutsche Staatsbürger im Besitz eines gültigen Reisepasses sein, der noch mindestens sechs Monate über das Ende der geplanten Reise in die Vereinigten Staaten hinaus gültig ist.



Deutsche Staatsbürger müssen außerdem ein Hin- und Rückflugticket oder einen Nachweis über die Weiterreise vorweisen können, da sie ihre Visumbefreiung nicht überziehen dürfen.



Deutsche Staatsbürger dürfen nicht vorbestraft oder Mitglied einer Organisation sein, die Terrorismus oder Gewalt befürwortet.



Deutsche Staatsbürger müssen die angegebene ESTA-Gebühr entrichten, bevor ihr Antrag bearbeitet werden kann.

Es ist wichtig, dass deutsche Staatsangehörige die ESTA-Bestimmungen sorgfältig prüfen, bevor sie ihren Antrag einreichen. Wenn sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kann ihr Antrag abgelehnt werden.

