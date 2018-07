Die wichtigsten Hersteller von Online-Slots in Deutschland

Nicht nur in den klassischen Spielhallen finden sich Automaten von unterschiedlichen Herstellern. Auch im online Casino gibt es eine Vielzahl von Softwareherstellern. Sie versorgen die Casinos mit neuen Slots.

Vor allem die bekannten Unternehmen, wie Merkur, Bally Wulff und die online Spielautomaten Novoline sind meist überall vertreten und haben auch den Sprung ins Internet geschafft. Sie bieten nicht nur ihre klassischen Slots weiter an, sondern haben auch moderne Video Slots entwickelt.



Die Sonne – ein Zeichen des Herstellers Merkur



In Deutschland gilt dieser Hersteller als eines der bekannten. Sein Erkennungszeichen ist die Sonne, die sich an jedem Slot befindet. Es handelt sich um das Unternehmen Gauselmann, dass in vielen Kneipen und Tankstellen seine Slots aufgestellt hatte. Vor allem in den 90er Jahren erlangte das Unternehmen hohen Bekanntheitsgrad. Mittlerweile haben sich die Games weiterentwickelt und aus den elektromechanischen Automaten wurden vollelektronische Spielautomaten, die aber auch im Aussehen sich weiterentwickelt haben. Aus den starren Kästen von früher sind neue moderne Unterhaltungsgeräte geworden. Meist gibt es sogar die passende Sitzgelegenheit dazu. Oftmals handelt es sich gleich um Multigamer, die mehrere Spiele zur Auswahl haben, sodass man nicht ständig das Gerät wechseln muss. Mehr als 200 Spielautomaten hat Merkur auf den Markt gebracht, die jedoch schon lange nicht mehr nur in klassischen Spielhallen zu finden sind. Die 5 Walzen Slots wurden weiterentwickelt und finden sich auch in vielen online Casinos wieder. Nicht nur die Klassiker wurden aufbereitet, sondern auch neue moderne Video Slots sind vertreten.



Novoline Games von Novomatic



Ebenfalls sehr beliebt in Deutschland sind die Spielautomaten des österreichischen Herstellers Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen. Auch hier gibt es eine lange Geschichte zu erzählen, denn bevor die Games ins Internet gelangten waren auch sie in vielen Spielhallen zu Hause. Diese finden sich auch heute noch in vielen Kneipen wieder, nur wurde auch an der Technik ausgebaut, sodass diese ebenfalls vollelektronisch funktionieren. Die Executive SL Geräte sind richtige Multiplayer Terminals geworden, die mit mehreren Spielern gezockt werden können und mit unterschiedlichen Games ausgestattet sind. Der Kern der Entwicklung ist und bleiben die Spielautomaten. Damit immer neue Themen verbaut werden konnten, wurden Studios und Lizenzen übernommen, wie EDP oder auch Greentube. Hinzu kommt die ständige Weiterentwicklung von klassischen Slots, wie Book of Ra, das als neue Deluxe Version Book of Ra 6 auch online mit 6 Walzen gespielt werden kann. Einen weiteren Schritt ging das Unternehmen erst die letzten Jahre, als sie das Live Casino mit seinen Spielen ausstattete. Um von der Konkurrenz sich abzuheben, wurden neue Varianten von Roulette entwickelt, wie Lucky Lady’s Charm oder Golden Ball.



Drittgrößter Hersteller – Bally Wulff in der Welt der Spielautomaten



Bally Wulff wird als drittgrößter Anbieter von Spielautomaten in Deutschland genannt. Seit einiger Zeit gehört das Unternehmen der Schmidt-Gruppe an und findet sich in rund 180 Spielstätten wieder. Die dort befindlichen Spielautomaten sind mit ganzen Paketen ausgestattet, die bis zu 50 Games enthalten können. Die bekanntesten Pakete sind Action Star Hero, Gastro Star oder Maxi Play Select. In diesen befinden sich unter anderem Games, wie Fruit Mania, Gates of Persia, Super Duper Cherry, Sitting Bull oder Ramses Book. Der Fokus hierbei wird auf die fünf Walzen gelegt. Es handelt sich dabei um einen modernen Video Slot mit vielen Freispielen und der beliebten Risikoleiter. Doch nicht nur in den Spielhallen ist Bally Wullf anzutreffen. Auch im Online Casino finden sich immer mehr Games. Diese funktionieren genauso, wie die Klassiker vor Ort. Jeder Slot kann jedoch online kostenlos getestet werden. Auch hier werden zahlreiche Freispiel ermöglicht, sowie das Risiko mit der Leiter als Bonus angeboten.