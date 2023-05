Stefan Magnet: Bevölkerungsreduktion und totale Kontrolle – „Die Zeit drängt“

Mit der „Corona-Krise“ wurde deutlich, wie schnell ein weltweites Kontrollsystem errichtet und die einzelnen Staaten ausgehebelt werden können. Doch Covid war nur der Testlauf: Künftig kann die WHO jederzeit einen Gesundheitsnotstand ausrufen – und will Menschenrechte und Grundfreiheiten streichen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Aufgaben des Staates werden schon lange an die EU, die UNO und die WHO ausgelagert – diese sollen künftig das Kommando übernehmen, führte AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet in seiner Rede beim Vortragsabend zum Globalismus am 11.4. aus. Und der nächste Ausnahmezustand wird mit den Plänen der WHO bereits vorbereitet.

Hier die ganze Sendung „Stefan Magnet AUF1“: „Tödliche Agenda: Wo stehen die Transhumanisten im Mai 2023?“ ansehen:



Wenn ein Volk seine eigenen Regeln und Gesetze machen möchte, ist das für Globalisten wie Yuval Noah Harari eine Gefahr – ähnlich eines Atomkrieges (!), zitiert Magnet den Transhumanismus-Propheten Harari. „Dann können Sie sich vorstellen, was in den nächsten Jahren [geplant] wird für Staaten, die beim Klima nicht mitspielen.“



Körper jedes Einzelnen soll kontrolliert werden

Harari führt offen aus, dass Demokratie künftig hinfällig werden soll. „Es geht um globale Kontrolle über die Menschen – wirtschaftlich, gesellschaftlich und biochemisch“, betont Stefan Magnet. Damit sollen auch Gesundheit und Körper jedes Einzelnen kontrolliert werden.

Harari droht: „Ärzte könnten sich nicht um Sie kümmern...“

Wer nicht mitspielt, bei dem könnten sich „Versicherungsunternehmer plötzlich weigern, sie zu versichern, Arbeitgeber könnten sich weigern, sie einzustellen, und Gesundheitsdienste könnten sich weigern, sich um sie zu kümmern“, so Harari.

„In der großen Schlacht zwischen Gesundheit und Privatsphäre wird die Gesundheit wahrscheinlich locker den Sieg davontragen“ – die schier unglaublichen Aussagen Hararis finden Sie in Stefan Magnets Buch „Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit“.

Die Zukunft: Impfstatus aller Menschen überwachen

Im Testlauf Corona haben wir bereits einen Vorgeschmack auf die geplante Zukunft erlebt. Menschen, die sich einer Gen-Therapie verweigerten und keinen digitalen QR-Code vorweisen konnten, wurden einfach ausgesperrt.

Die Zukunft bringt „neuartige Impfstoffe“ gegen Krebs, Herz- und Autoimmunerkrankungen, Covid, HPV, Rotaviren etc. ...

Der Impfstatus aller Menschen soll lückenlos digital überwacht werden.

Wer keine Impfung mehr verträgt, wird wohl ebenso vor verschlossenen Türen stehen.

Und bereits jetzt gibt es massive Übersterblichkeit, Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten.

Magnet: „Noch können wir ausbrechen“

Doch Magnet gibt auch Hoffnung. Eine Studie aus Harvard habe gezeigt, dass nur 3,5% einer Gesellschaft ausreichen, um diese verändern zu können. Etwa ein Viertel der Menschen hat sich der Gen-Spritze verweigert. „Wenn von diesen (…) ein relevanter Bruchteil tatsächlich in den Widerstand geht und sein persönliches Können und sein Geschick in die Waagschale wirft, dann wird es gelingen, diesen Alptraum abzuwenden.“ Der Corona-Maßnahmenzwang habe eine gewaltige Gegenbewegung ins Leben gerufen. Die totalitären Angriffe mobilisieren sämtliche Gegenkräfte – und dieser Prozess ist nicht aufzuhalten.

Was können wir tun? AUF1-Vortragsabend am 11. Mai

Was wir ganz konkret gegen die gefährlichen Pläne der WHO tun können, das erklären fünf hochkarätige Experten beim AUF1-Vortragsabend am 11. Mai in Oberösterreich. Mit dabei: Mediziner Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, Juristin Dr. Silvia Behrendt, Rechtsanwalt Philipp Kruse sowie die beiden Bestseller-Autoren Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser.

