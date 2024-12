Wohnungen in Berlin wieder etwas teurer

Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen sind in Berlin im dritten Quartal 2024 um ein Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das hat eine Auswertung des Instituts empirica im Auftrag der LBS NordWest ergeben. Berlinweit liegt der mittlere Angebotspreis derzeit bei 5.333 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

"Von einer generellen Preiswende zu sprechen, ist wahrscheinlich noch etwas zu früh", sagt Jörg Münning, Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest. "Aber in der Hälfte der Berliner Bezirke kosten Bestandswohnungen inzwischen ein bis drei Prozent mehr als im Vorjahr. Und die leicht gesunkenen Bauzinsen kurbeln die Immobiliennachfrage weiter an."

Spitzenpreise im Zentrum

Die teuersten gebrauchten Eigentumswohnungen werden in den zentralen Stadtbezirken angeboten. Hier liegen die Standardpreise über 6.000 Euro pro Quadratmeter. In Mitte kostet eine typische Bestandswohnung 409.000 Euro, das entspricht einem Gegenwert von 8,1 Jahresnettoeinkommen eines durchschnittlichen Berliner Haushalts.

Für Wohnungen im gehobenen Segment werden in Mitte mindestens 8.295 Euro pro Quadratmeter verlangt. Das trifft auf ein Viertel aller Angebote in diesem Bezirk zu.

Platz zwei der Berliner Preisskala belegt Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Quadratmeterpreis von 6.250 Euro. Da die Objekte in der Regel größer sind, müssen bei einem mittleren Wohnungspreis von 480.000 Euro sogar 9,5 Jahreshaushaltseinkommen aufgebracht werden.

In Friedrichshain-Kreuzberg überschreiten die typischen Angebotspreise ebenfalls die 6.000-Euro-Schwelle (6.024 Euro/qm). Der mittlere Wohnungspreis von 400.000 Euro entspricht umgerechnet 7,9 durchschnittlichen Jahreshaushaltseinkommen.

Spandau und Marzahn-Hellersdorf am günstigsten

Verhältnismäßig günstige gebrauchte Eigentumswohnungen für weniger als 4.000 Euro pro Quadratmeter können Immobilieninteressenten noch in Spandau und Marzahn-Hellersdorf erwerben. In Spandau liegt der mittlere Angebotspreis bei 3.808 Euro, in Marzahn-Hellersdorf beträgt er 3.789 Euro. Für ein Objekt der mittleren Preiskategorie muss ein Haushalt in beiden Bezirken etwa fünf Jahresnettoeinkommen aufbringen.

Den aktuellen Kaufpreisspiegel für die Hauptstadt hat das Institut empirica für die LBS NordWest zusammengestellt. Die Auswertung basiert auf den Immobilienangeboten in den Berliner Tageszeitungen sowie in den Online-Portalen.

Quelle: LBS NordWest (ots)