Stopp Ramstein: US-Stützpunkt dient als Umschlagsplatz für Waffen in die Ukraine

Am 24. Juni startet in der Ortschaft Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern wieder die traditionelle Friedensdemonstration zur US-Air-Base Ramstein.

Bei der diesjährigen Protestaktion gegen den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein spricht auch Oskar Lafontaine. Klaus Hartmann vom Deutschen Freidenker-Verband erklärt im Interview die Funktion Ramsteins für den Krieg in der Ukraine und eine ihrer Aufgaben bei einem NATO-Krieg gegen Russland.

Weiter berichtet Felicitas auf RT DE: "Am 24. Juni startet in der Ortschaft Steinwenden im Landkreis Kaiserslautern wieder die traditionelle Friedensdemonstration zur US-Air-Base Ramstein.

Die diesjährige Protestaktion gegen das Hauptquartier der US-amerikanischen Luftwaffe in Europa findet laut den Angaben der Stopp-Ramstein-Organisatoren unter dem Motto "Friedenswünsche" statt.

Im Kurzinterview erläuterte der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Freidenker-Verbandes Klaus Hartmann am Freitag, warum der Protest gegen die Air Base aktuell besonders wichtig ist. Auf dem Militärstützpunkt in Ramstein betrieben die USA zum einen ihre Schaltzentrale für ihren weltweiten Drohnenkrieg. Aber insbesondere sei der Stützpunkt auch an der Waffenlieferung in die Ukraine beteiligt:

"Außerdem werden von Ramstein auch diverse Waffentransporte in Richtung Ukraine umgeschlagen", machte der Präsident der Weltunion der Freidenker die Funktion des US-Stützpunktes im Krieg in der Ukraine klar.

Schließlich würde die Air Base bei einem Krieg der NATO gegen Russland auch zur Steuerung von US-Mittelstreckenraketen in Richtung Russland dienen:

"Und zu allem Überfluss befindet sich in Ramstein auch die Steuerungszentrale für die gegen Russland gerichteten Mittelstreckenraketen, die in Polen und Rumänien stationiert sind", erklärte der Freidenker die Kriegsinfrastruktur auf der Air Base in Rheinland-Pfalz.

Um gegen diese und andere Kriegsbeteiligungen zu protestieren, sprechen in diesem Jahr auf der Abschlusskundgebung neben dem Hauptredner Oskar Lafontaine unter anderem auch zwei Beiratsmitglieder der Freidenker: die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Sabine Schiffer vom Institut für Medienverantwortung und der Wissenschaftsjournalist Ekkehard Sieker.

Laut Wikipedia ist die Ramstein Air Base die personell größte Einrichtung der US Air Force außerhalb der USA. Zur Gemeinde der US-Militärangehörigen gehörten demzufolge in Kaiserslautern rund 52.000 US-Amerikaner. Der ursprünglich deutsche Luftwaffenstützpunkt in Ramstein war am Ende des Zweiten Weltkriegs von den US-Amerikanern erobert worden. Im März 1973 war das Hauptquartier der US-Luftwaffe von Wiesbaden nach Ramstein verlegt worden.

Im April 2022 organisierte das US-amerikanische Verteidigungsministerium in Ramstein eine Konferenz über militärische Auslandshilfen für die Ukraine, an der sich Vertreter aus 40 Staaten beteiligten. Dabei einigten sie sich auf fortlaufende militärische Lieferungen an die Ukraine und monatlich stattfindende diesbezügliche Arbeitstreffen.

Im Aufruf zur Friedensdemonstration hieß es, die Demonstration solle bunt und vielfältig werden. Jeder, der sich ehrlich für den Frieden einsetze, sei eingeladen: "Bei unseren Aktionen leben wir den Gedanken der Menschheitsfamilie und bei uns ist jeder willkommen, der sich ehrlich für eine friedliche Welt im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einsetzen möchte."

Die Friedensdemonstration startet am Samstag um 10.30 Uhr am Friedenscamp in Steinwenden, ein späterer Umzug beginnt um 12 Uhr am Bahnhof Ramstein. Die Großkundgebung findet ab 13.30 Uhr vor dem US-Militärstützpunkt in Ramstein statt."

