E-Mobilität im Alltag: TH-Solar GmbH erklärt, worauf es bei der heimischen Ladeinfrastruktur wirklich ankommt

In Deutschland planen immer mehr Menschen den Umstieg auf ein E-Auto. Dabei wächst der Wunsch nach einer eigenen Ladestation – für viele gilt sie sogar als wichtigste Voraussetzung für die Anschaffung eines Elektroautos. Worauf man bei der Heimladung unbedingt achten sollte, verrät Paris Freiherr von Troschke, Solarstromexperte und Gründer und Geschäftsführer der TH-Solar GmbH.

Elektromobilität liegt im Trend – und für viele ist die eigene Ladestation inzwischen ein Muss. Denn wer auf ein Elektroauto umsteigen will, braucht eine zuverlässige, alltagstaugliche Ladeinfrastruktur zu Hause. Öffentliche Ladesäulen sind häufig belegt, schlecht erreichbar oder mit Zeitlimits versehen.

Hinzu kommt der Wunsch, das Auto mit selbst erzeugtem Solarstrom zu laden – effizient und nachhaltig. Doch viele stehen vor technischen und bürokratischen Hürden: Genehmigungen, unklare Netzanschlüsse oder die Frage nach der richtigen Wallbox bremsen die Umsetzung. "Oft merken die Leute erst im Alltag, wie sehr fehlende Lademöglichkeiten ihren Tagesablauf durcheinanderbringen können – und wie teuer es wird, wenn man nicht frühzeitig plant", sagt Paris Freiherr von Troschke, Gründer und Geschäftsführer der TH-Solar GmbH.

"Wer aber bei Photovoltaik und Wallbox alles aus einer Hand bekommt, spart Zeit, Geld – und jede Menge Nerven", erklärt Paris Freiherr von Troschke. Die TH-Solar GmbH betreut Hausbesitzer in ganz Deutschland und begleitet sie umfassend – von der ersten Beratung über die präzise Planung bis zur fachgerechten Installation. Mit einem vollumfänglichen Leistungspaket sorgt TH-Solar für maximale Entlastung und schafft Transparenz in jedem Projektschritt. Durch den direkten Zugang zu einem angeschlossenen PV-Großhandel sichert TH-Solar nicht nur faire Preise und schnelle Lieferzeiten, sondern auch ein aktuelles, vielfältiges Produktportfolio. Mit der Kombination aus Fachwissen, Marktzugang und Kundenorientierung positioniert sich die TH-Solar GmbH als starker Partner für nachhaltige Energielösungen im privaten Bereich. Zudem unterstützen sie ihre Kunden auf dem Weg zur eigenen PV-Anlage und Wallbox, denn dabei stehen einige Entscheidungen an: Die Technik muss zum Haus und zum Verbrauchsverhalten passen, Stromerzeugung und Ladevorgang sollen effizient zusammenspielen – und TH-Solar sorgt dafür, dass Beratung, Umsetzung und Service reibungslos ineinandergreifen.

Umweltfreundliche Zukunftslösung: Wallbox und PV-Anlage

Viele umweltbewusste Hausbesitzer gehen den nächsten Schritt in Richtung Energiewende und kombinieren eine Photovoltaikanlage mit einer heimischen Wallbox. So kann das Elektroauto mit selbst erzeugtem Solarstrom geladen werden – eine Lösung, die nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich ist.

Damit eine Ladestation im eigenen Zuhause überhaupt installiert werden kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Beispielsweise ist ein Starkstromanschluss nötig, um eine höhere Ladeleistung zu erzielen. Ist ein solcher Anschluss nicht vorhanden, muss er nachgerüstet werden. Grundsätzlich gilt: Jede Wallbox ist beim zuständigen Netzbetreiber anzumelden, unabhängig von ihrer Leistung. Da immer häufiger Wallboxen installiert werden, steigt die Belastung der Stromnetze. Um eine sichere Netzstabilität zu gewährleisten, muss der Netzbetreiber daher ab einer Leistung von mehr als 11 kW die Installation genehmigen. Seit 2024 dürfen Netzbetreiber den Anschluss einer neuen Wallbox nicht länger ablehnen, allerdings können neue Heimladestationen bei Bedarf auf 4,2 kW gedrosselt werden.

Die Installation einer Ladestation im Mehrparteienhaus ist möglich, gestaltet sich jedoch komplizierter als im Einfamilienhaus. Im Prinzip darf jeder Besitzer einer Eigentumswohnung die Installation einer Ladestation in der Garage oder auf dem Gelände des Wohnhauses verlangen. Die anderen Mitglieder der Wohneigentümergemeinschaft müssen über dieses Vorhaben informiert werden und können über dessen Ausführung mitbestimmen. In solchen Situationen lohnt es sich, eine fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen.

Intelligent laden mit System – Wallbox, PV-Anlage und der richtige Partner

Intelligente, vernetzte Wallboxen bieten zahlreiche Vorteile – sie ermöglichen intelligentes Laden mit Funktionen wie PV-Überschussnutzung, Lastmanagement und App-Steuerung. Auch die Integration ins Smart Home ist möglich. Damit die Technik zukunftssicher bleibt, sollten Ladestationen offene Standards wie das OCPP (Open Charge Point Protocol) unterstützen und mit künftigen Fahrzeugmodellen kompatibel sein. Die passende Ladeleistung hängt stark vom Mobilitätsverhalten ab: "Wer täglich pendelt oder Langstrecke fährt, braucht eine andere Lösung als jemand, der nur gelegentlich fährt", sagt Paris Freiherr von Troschke.

Noch effizienter wird das Laden, wenn es mit einer Photovoltaikanlage kombiniert wird. Mithilfe eines Energiemanagementsystems lässt sich überschüssiger Solarstrom gezielt für das Laden des Fahrzeugs nutzen – besonders zur Mittagszeit, wenn die PV-Anlage am meisten erzeugt. Ein Batteriespeicher erweitert die Flexibilität: Er speichert Strom für Abendstunden oder bewölkte Tage und erhöht den Eigenverbrauchsanteil deutlich.

TH-Solar GmbH – Ihr zuverlässiger Partner beim Einbau einer heimischen Ladestation

Entscheidend für eine funktionierende und wirtschaftliche Lösung ist ein erfahrener Partner. Die TH-Solar GmbH bietet Hausbesitzern praktische All-in-One-Lösungen – von der gründlichen Bedarfsanalyse über die technische Planung bis hin zur fachgerechten Installation und Nachbetreuung. "Transparenz und Zuverlässigkeit stehen bei uns an erster Stelle. Unsere Kunden sollen sich jederzeit auf uns verlassen können", betont Paris Freiherr von Troschke.

Ein besonderer Vorteil: Mitinhaber Paris Freiherr von Troschke ist zusätzlich Teilhaber eines PV-Großhandels – dadurch profitiert TH-Solar von direktem Zugriff auf moderne, vielfältige Komponenten, kurzen Lieferzeiten und fairen Preisen. Diese einmalige Marktstellung ermöglicht reibungslose Abläufe von der Anfrage bis zur Umsetzung individueller Energielösungen.

