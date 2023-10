Antifa-Faeser: Razzia gegen „rechtsextremen“ Kulturverein, JETZT spricht Ex-Chef!

Auch der Rückzug ins Private schützt nicht vor Repression. Das zeigt die Artgemeinschaft. Der kleine religiöse Kulturverein wurde nun von Innenministerin Faeser als „rechtsextreme Sekte“ verboten. Ohne konkreten Anlass. Stefan Magnet redet in seiner neuesten Sendung darüber mit dem ehemaligen Leiter des Vereins. Und der bekannte patriotische Aktivist Martin Sellner spricht über die Ermordung der europäischen Völker und Verbote gegen die Identitäre Bewegung. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Gerade einmal 150 Mitglieder hatte die Artgemeinschaft. Sie feierte alte Feste, tanzte Volkstänze und sang. Friedlich und unpolitisch. Und wurde trotzdem verboten, 26 Wohnungen von 700 Polizisten durchsucht.



Morgen kann es jeden treffen!

Denn das System will keine alternativen Lebensweisen, keine sicheren Rückzugsräume.

In der neuen Folge von Stefan Magnet AUF1 nimmt nun erstmals der ehemalige Leiter der Artgemeinschaft Stellung zu den Vorwürfen. Ohne konkreten Grund wurde der Verein, der bereits 70 Jahre existierte, nun verboten. Gefunden wurde Literatur, Bargeld und Krisenvorsorge-Ausrüstung. Kritiker sprechen von einer Nebelkerze - kurz vor den hessischen Landtagswahlen. Doch hier wird auch ein Präzedenzfall geschaffen: Denn morgen kann es jeden treffen.

Die ganze Sendung „Agenda von Faesers Verbots-Hammer aufgedeckt: Deutsches Leben kaputt schlagen!“ können Sie hier ansehen:



Razzia gegen Tänzer, Toleranz für ausländische Kinderschänder

Zeitgleich fehlten in Leipzig Polizisten, als Hausbesetzer eine ganze Straße in Brand setzen. Die Antifa-Gruppe der Hammerbande zerschlägt die Knochen politischer Gegner, foltert und fesselt diese. Millionen illegale Migranten überfluten Deutschland, eingewanderte Messermörder und Kinderschänder werden nicht abgeschoben. Doch eine Gemeinschaft, die deutsche Kultur leben will, wird verboten. Ein Missverhältnis, das unzählige Menschen entsetzt. Die Kommentarspalten im Netz zeichnen ein klares Bild: Unverständnis. Wir haben andere Probleme und: Alles Ablenkung.

Doch dahinter steckt eine klare Strategie, betont der patriotische Aktivist Martin Sellner: Die europäischen Völker sollen ermordet werden. Kulturell und demografisch. Ein Freifahrtschein für Migranten, Repression gegen Einheimische.



Faeser: Indoktrination der Kinder

Faeser selbst spricht von einer „gefährlichen Indoktrination“ der Kinder. „Meint sie damit die alltägliche Homo-Regenbogen-Gehirnwäsche? Die Dragqueen-Lesungen für Kinder und Jugendliche? Wohl kaum“, kontert Stefan Magnet die Aussagen der Innenministerin. Rechtsextrem sei heute bereits jeder, der sich nicht impfen ließ, der für seine Grundrechte auf die Straße geht und die Korruption der Politik anprangert. Oder diejenigen, die den „Erhalt der Deutschen“ wollen.

Die Transformation des Great Reset wird sichtbarer. Die Gewalt gegen alle, die nicht mitspielen. Ein Regime lässt seine Maske fallen."

Quelle: AUF1.info