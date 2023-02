Kriterien zur Auswahl des richtigen Online-Casinos

In der heutigen Zeit gibt es Hunderte von Online-Casinos, was es nicht unbedingt einfach macht, die richtige Auswahl zu treffen. Für Spieler finden sich hier ein paar Kriterien, die bei der Wahl behilflich sein können. Befolgt man als Spieler diese Kriterien, fällt die Entscheidung ganz sicher auf das richtige Casino und ein unvergessliches Spielerlebnis, bei dem auch die Gewinnchancen recht gut sind.

Boni-Bedingungen und Willkommensbonus

Zu den seriösen Online-Casinos zählen auch solche, die einem Spieler sich lohnende Boni und anregende Werbeaktionen offeriert, wodurch er an das Casino gebunden werden soll. Casino Boni gibt es unterschiedlichen Ausführungen. Einige Anbieter locken den Spieler mit verschiedenen Boni, dabei sollte er aber beachten, dass der Einzahlungsboni am häufigsten vorkommt. Bei einigen Online-Casinos werden auch spezielle Treueprogramme angeboten und Spieler werden für regelmäßiges Spielen belohnt.

Support und Zahlungsmöglichkeiten

Wichtig ist auch die Qualität des Kundensupports. Denn sollte es für Spieler zu Problemen kommen, ist es wichtig, dass sie sich mit einem fachlich ausgebildeten Support verbinden können, damit Problem gelöst werden können. Spieler sollten also den Kundendienst ruhig einmal testen und die Möglichkeiten abchecken, wie der Support kontaktierbar ist. Bevorzugt werden in der Regel Casinos, die mittels Chat, Telefon oder E-Mail zu erreichen sind und auch darüber antworten.

Damit Spieler die angebotenen Spiele des Casinos um Echtgeld auch genießen können, ist es relevant, dass sie ihr Benutzerkonto mit Geld aufladen und mögliche Gewinne sicher ausgezahlt werden können. Was die Zahlungsmethoden angeht, so bieten die Online-Casinos mittlerweile eine große Bandbreite an, dazu gehören Kreditkarten, PayPal oder auch Kryptowährungen und E-Wallets.

Vielfältigkeit an Casinospielen

Den Spielern ein vielfältiges Spielangebot anzubieten, ist das Ziel eines guten Online-Casinos. Jeder Spieler hat seine ganz eigenen Vorlieben in Bezug auf Spiele, daher ist bei den besten Online-Casinos ein umfangreiches Spiele-Angebot und Spielerlebnis zu finden und so werden Spielautomaten, Roulette, Poker oder Blackjack in unterschiedlichen Variationen angeboten.

Ein weiteres Zeichen für die Qualität ist die Zusammenarbeit mit Spielanbietern, die allerneueste Software entwickeln. Zu den bekanntesten Entwicklern gehören NetEnt, Microgaming und Playtech.

Live-Bereich

Online-Casinos mit Profi-Dealern bieten Spielern auch Live-Casino an. Dabei zeichnen Webcams das komplette Spiel auf und übertragen das Video in Echtzeit an die Spieler auf ihren Geräten.

Setzt sich ein Spieler an einen Live-Tisch, wird er dafür mit einem Full HD Stream belohnt. Aufgrund von unterschiedlich angebrachten Kameras kann er sogar den Spieltisch aus verschiedenen Perspektiven betrachten und teilweise besteht für ihn sogar die Möglichkeit in das Geschehen auf dem Spieltisch hineinzuzoomen. Richtig gute Casinos ermöglichen damit dem Spieler ein einzigartiges Casino-Erlebnis zu Hause und auch eine Interaktion mit den Dealern ist mittels Chats gegeben.

Überprüfung der Lizenz

Worauf sollte bei der Wahl eines Online-Casinos geachtet werden? Entscheidet sich ein Spieler für ein Casino, sollte er zwingend darauf achten, dass dieses über eine entsprechende Lizenz einer Regulierungsbehörde verfügt. Liegt eine solche nicht vor, sollte er lieber einen anderen Casino-Anbieter wählen.

Fazit

Als Spieler die besten Online-Casinos aufzuspüren, ist heute nicht mehr so schwierig. Spieler können Glücksspielseiten und Bewertungsseiten nutzen, um das passende Casino für ihre Bedürfnisse zu finden. Zugleich haben sie so schon im Voraus nützliche Informationen zu dem jeweiligen Casino.

Betrügerische und unseriöse Casinos können als Spieler auf diese Art und Weise der Recherche auch herausgefunden werden. Auf den Webseiten der Online-Casinos finden sich am unteren Ende in den meisten Fällen die wichtigen Informationen. So stehen dort Informationen zu Lizenzen, Software, Verschlüsselung, Einzahlungsmöglichkeiten usw. für die Spieler bereit. Zudem kann ein Spieler die Kontaktseite testen und sich im Live-Chat mit seinem Support-Team in Verbindung setzen, um so die Reaktionsschnelligkeit herauszufinden. Durch all diese Dinge kann ein Spieler also beurteilen, ob das Casino das richtige ist.



