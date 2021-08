Umfrage zur Partnerschaft auf Augenhöhe: So unterschiedlich nehmen die Deutschen Gleichberechtigung in ihrer Beziehung wahr

Unterschiedliche Anteile an Care-Arbeit, ungleiche Verteilung von Teil- und Vollzeitarbeit, Gender Pay Gap - in vielen gesellschaftlichen Bereichen sind Frauen und Männer laut Studien und Statistiken nicht gleichgestellt. Finden deutsche Beziehungen also nicht auf Augenhöhe statt? In einer aktuellen repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag der Online-Partnervermittlung LemonSwan gaben drei Viertel der Befragten an, bereits eine Beziehung auf Augenhöhe geführt zu haben.

Aber nur 38 Prozent der Teilnehmer:innen, die in einer Partnerschaft leben, definierten ihre derzeitige Beziehung genau so. Doch was verstehen die Deutschen eigentlich unter einer Partnerschaft auf Augenhöhe? Ein Blick auf die Umfrageergebnisse zeigt: Welche Sicht wir auf eine gleichberechtigte Beziehung haben, hängt von der Lebensphase und auch dem eigenen Beziehungsstatus ab.

Gleichberechtigte Entscheidungen wichtiger als Job und Haushalt Interessanterweise bezieht die Mehrheit ihre Definition nicht zuallererst auf die Themen Job und Haushalt. Viel wichtiger sind den Deutschen gleichberechtigte Entscheidungen (72 Prozent) und dieselben Werte und Einstellungen (62 Prozent). Eine gleichgestellte Teilung von Haushalt sowie Zeit mit den Kindern ist für jede:n Zweite:n bedeutend (49 Prozent) und belegt damit Platz drei der wichtigsten Merkmale einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Und wie relevant sind Job, Bildungsstand oder auch Attraktivität für die Beziehung auf Augenhöhe? Auf Platz 4 im Ranking der Deutschen liegt zunächst mit 38 Prozent, dass Job und Interessen beider Partner:innen gleich wichtig sind. Erst danach kommt mit 26 Prozent ein ähnlicher Bildungsstand und sozioökonomischer Status. Und tatsächlich liegt noch vor den gleichen Karrierechancen, für die sich jede:r Zehnte aussprach, der gleiche Grad an Attraktivität mit 15 Prozent. "In heutigen Liebesbeziehungen spielt das Thema Augenhöhe eine entscheidende Rolle, doch geht es dabei vorrangig um Verständnis füreinander und dann erst um Karriere und Geld. Anders als im Berufsleben zählt weniger, wer welche Rolle übernimmt, es geht vielmehr darum, dass beide gleichberechtigt Entscheidungungen treffen und diese gemeinsam tragen. Das ist natürlich nicht immer einfach, vor dem Hintergrund heutiger gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Aber die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass in Partnerschaften genau diese gemeinsame Basis absolut wichtig ist. Das ist entsprechend auch ein bedeutender Faktor bei der Partnersuche." sagt Sabine Schöler, CEO von LemoSwan. Jüngere messen Gleichberechtigung und Emanzipation mehr Wichtigkeit bei. Vor allem junge Frauen bestätigten in der Umfrage, dass sie ihre Haltung zum Thema Augenhöhe in den letzten Jahren geändert haben. Warum? Weil die Themen Gleichberechtigung und Emanzipation für sie generell wichtiger geworden sind: 29 Prozent aller Frauen zwischen 18 und 24 Jahren gaben das an (Durchschnitt aller Frauen: 13 Prozent). Aber auch bei jungen Männern wandelt sich die Einstellung zu diesem Thema: Jeweils 18 Prozent der 18- bis 24-Jährigen wie auch der 25- bis 34-Jährigen sagen, dass Gleichberechtigung und Emanzipation für sie wichtiger geworden sind. Mit zunehmenden Alter sagen die meisten Deutschen, dass sie bereits eine Partnerschaft auf Augenhöhe geführt haben Generell erklärten die meisten Befragten, bereits Beziehungen auf Augenhöhe geführt zu haben und diese Zufriedenheit nimmt mit dem Alter zu: Gab bei den 18- bis 24-Jährigen jede:r Zweite (54 Prozent) an, bereits eben solche Partnerschaft gehabt zu haben, sind es bei den 35- bis 44-Jährigen schon drei Viertel (75 Prozent) und bei den Teilnehmer:innen ab 55 Jahren sogar 80 Prozent. Vor allem Männer ab 45 Jahren bewerteten ihre Beziehungen so (45 bis 54 Jahre: 81 Prozent, ab 55 Jahre: 84 Prozent). Zur Methodik: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von LemonSwan, an der 4.049 Personen ab 18 Jahren zwischen dem 09.07. und 15.07.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Quelle: LemonSwan GmbH (ots)