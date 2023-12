!!!Was sind die besten BMW-Modelle?

BMW ist eine ikonische und zuverlässige Marke und aus diesem Grund werden diejenigen, die nach gebrauchten BMW-Teilen suchen, keine Schwierigkeiten haben, ihre Suche erfolgreich zu machen. Es gibt mehrere zuverlässige Online-Händler für hochwertige Originalersatzteile, darunter beispielsweise RRR.lt/de.

Um das über 100-jährige Bestehen der deutschen Marke zu feiern, stellen Ihnen ein BMW-Liebhaber hier zehn BMW-Modelle vor, darunter einige aus der Vergangenheit und einige, die Sie auch heute noch fast neu kaufen können.

BMW E30 M3 (1986-1991)

Jedes Unternehmen hat sein Legacy-Modell, ob Ferrari mit dem F40, Lamborghini mit dem Countach oder sogar Apple mit dem iMac – sie alle haben eines, genau wie BMW.

Mitte der 1980er Jahre wurde der Welt der BMW E30 M3 vorgestellt – der erste Vertreter der Hardcore-3er-Modellreihe. Er erhielt einen großen Heckflügel und einen prächtigen 238 PS starken Vierzylinder-Saugmotor, der ihn zur Straßenversion des erfolgreichsten DTM-Rennwagens aller Zeiten machte und eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h erreichte .

Während Sie einen BMW E30 M3 nicht im Handumdrehen kaufen können, können Sie einen neueren, viel komfortableren und moderneren gebrauchten BMW 3er oder M3 kaufen, sodass Sie Ihre Freunde beeindrucken können, ohne eine Panne zu riskieren.

BMW i8 (2014-2020)

Als sich die Welt zum ersten Mal für schnelle Elektroautos und Hybridtechnologie interessierte, nutzte BMW mit seinem i8-Coupé (später als Roadster erhältlich) diese Vorteile. Dieser Sportwagen verfügte nicht nur über ein intelligentes Plug-in-Hybridsystem, sondern verfügte auch über ein umweltfreundliches Design, bei dem leichte, hochfeste Kohlefasern und Aluminium als Basis dienten. Damit war es seiner Zeit im Vergleich zu Modellen konkurrierender Marken voraus. Die Kraft kam von einem Elektromotor gepaart mit einem turbogeladenen Dreizylinder-Benzinmotor, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 4,4 Sekunden ermöglichte.

Der i8 sieht auch aus wie ein Raumschiff, sodass Sie sicher sein können, dass Sie, egal wohin Sie gehen, der coolste Mensch auf dem Parkplatz sein werden. Ein weiteres Modell, das in vielerlei Hinsicht ähnlich ist, aber einem ganz anderen Zweck dient, ist der BMW i3, der für viele das klassische Hybrid-/Elektroauto der Zukunft ist.

BMW M2 (2015–heute)

Der BMW M2 ist das kleinste „M“-Auto, das Sie kaufen können, aber das bedeutet nicht, dass er weniger beeindruckend ist. Dies ist eine Stärke unter den kleinen BMW-Modellen. Tatsächlich ist der auf der Serie 2 basierende M2 ​​eine begehrte Taschenrakete, perfekt sowohl für diejenigen, die angeben wollen, als auch für Abenteuerlustige, die einen großartigen Cruiser für die Straße suchen.

Unter der Haube empfängt Sie der gleiche 3,0-Liter-Twin-Turbo-Motor wie in einem BMW M3 oder M4, allerdings mit weniger Leistung, weil er verstimmt ist. Naja, wir sagen weniger Leistung – er leistet immer noch 460 PS und 550 Nm Drehmoment.

Wenn Sie ein begeisterter Autofahrer sind, werden Sie wahrscheinlich das Sechsgang-Schaltgetriebe wählen, aber das Achtgang-Automatikgetriebe ist besser, wenn Sie viel in der Stadt unterwegs sind oder einfach nur blitzschnelle Gangwechsel wünschen und launisches Herunterschalten.

BMW M4 (2014–heute)

Wie der viertürige M3 ist das M4-Coupé ein stilvoller und praktischer Sportwagen, der diejenigen anspricht, die auf der Suche nach starker Leistung, gutem Aussehen und rumpelndem Auspuffgeräusch sind. Angetrieben von einem 510 PS starken 3,0-Liter-Twin-Turbo-Reihensechszylinder Motor kann sich dieses deutsche Biest gut mit seinen Konkurrenten Alfa Romeo Giulia und Audi RS5 vergleichen.

Zu den neueren Modellen gehören Varianten wie der manuelle M4 CSL, der Hardcore-M4 Competition und das ruhigere M440i xDrive-Modell. Da sie auf der 4er-Reihe basieren, erhalten Sie ein großartiges Fahrerlebnis, egal für welche Version Sie sich entscheiden – alle sind stilvoll, praktisch (für einen 500-PS-Sportwagen) und vollgepackt mit Technik.

BMW X5 (1999–heute)

Für Puristen mag es etwas seltsam erscheinen, einen SUV in die Liste der besten BMWs aufzunehmen, aber der X5 M bietet viel mehr, als Sie vielleicht denken. Als es auf den Markt kam, bot es eine höhere Fahrposition und Geländetauglichkeit – Dinge, von denen wir erst Jahre später wussten, dass wir sie wollten/brauchen. Abgesehen davon war die 2009 eingeführte „M“-Performance-Variante einer der ersten Super-SUVs, die man kaufen konnte, und bot den ersten turbogeladenen M Power V8 mit 560 PS.

Um das ins rechte Licht zu rücken: Das war mehr Leistung, als man damals in einem Ferrari F430 finden konnte – in einem SUV! Seitdem ist es zu einem der beliebtesten Modelle der BMW-Reihe geworden und hat anderen Modellen wie dem X2, X4, X6 und dem größeren X7 Platz gemacht.

BMW Z8 (1999-2003)

Es gibt immer ein dunkles Pferd im Angebot eines Autoherstellers: Man kann einen gebrauchten Audi RS2 oder den AMG Hammer von Mercedes bekommen, aber BMW hat den Z8. Der BMW Z8 ist ein zweitüriger Roadster, der durch seine Rolle im James-Bond-Film „Die Welt ist nicht genug“ sehr beliebt ist und von einem V8-Motor angetrieben wird, der 395 PS direkt an die Hinterräder schickt.

Die Produktionsdauer war kurz, nur vier Jahre, aber in dieser Zeit stellte BMW knapp 6.000 Einheiten her, von denen einige zur Leistungs- und optischen Verbesserung an Alpina geschickt wurden. Da er so alt und selten ist, sieht man ihn fast nie zum Verkauf – geschweige denn auf der Straße –, aber das, was BMW heute am nächsten kommt, ist der Sportwagen Z4. Es ist vielleicht nicht so einzigartig, aber es ist sicherlich der Traum eines jeden begeisterten Fahrers.

BMW E46 M3 CSL (2000-2006)

Sicher, es gibt bereits einen M3 auf dieser Liste, aber diese beiden Modelle könnten in Bezug auf Fahrerlebnis und Fähigkeiten nicht weiter voneinander entfernt sein. Der E30 ist ein Kultklassiker, der durch seinen Rennwagen-Zwilling berühmt wurde, aber der E46 M3 CSL ist der lebende Beweis dafür, was die Genies der „M“-Abteilung leisten können, wenn man einem Produkt freie Hand lässt.