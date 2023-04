Menschenfeindliche Ziele der Globalisten abwehren – noch ist Zeit!

Die lebensfeindlichen Kräfte, die gerade weltweit dabei sind, die Menschen in die Versklavung und in ihre Abhängigkeit zu treiben, werden mit ihrem bösartigen Vorhaben scheitern! Dies ist die frohe nachösterliche und zugleich beruhigende Botschaft des gestrigen AUF1-Vortragsabends zum Thema Globalisierung. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Doch es reiche nicht, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass sich alles von selbst zum Besseren wenden wird. Der deutsche Bestsellerautor Thorsten Schulte und AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet machten in ihren jeweiligen aufrüttelnden Reden vor 400 interessiert lauschenden Zuhörern deutlich, dass es jetzt auch für jene Menschen, die das bösartige Spiel der Kräfte noch immer nicht durchschauen, schon hoch an der Zeit sei, „endlich aufzuwachen“ und in die letzte, entscheidende Schlacht zur Rettung für unser gewohntes Leben zu ziehen.

Interessiertes Publikum beim AUF1-Vortragsabend zum Thema Globalismus

„Globalisten wollen Sack jetzt zumachen“

Für Thorsten Schulte geht es um Sein oder Nichtsein, „weil die Gobalisten jetzt den Sack zumachen wollen“, wie Stefan Magnet betonte. Dass dies funktionieren könnte, habe der Probelauf mit der inszenierten Corona-Pandemie und der Zwangsimpfung gezeigt, waren sich beide Redner einig.

Verschwörungstheorie? Von wegen!

Alles nur Hirngespinste von Schwurblern? Von wegen! Anhand vieler belegbarerer Beispiele, über die Stefan Magnet auch in seinem Buch „ Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit “ schreibt, listete der Autor die vielen geglückten und zum Teil auch noch nicht realisierten Versuche auf, mit denen die Globalisten die totale Kontrolle über die Menschheit zu erlangen trachten.

Totale Enteignung – Bargeld und Demokratie abgeschafft

Dazu gehöre nicht nur die totale Enteignung des Mittelstandes, was jetzt mit dem Klimarettungs-Schmäh noch forciert werden solle, sondern auch die Abschaffung des Bargeldes und noch viele andere Grauslichkeiten mehr, mit denen man uns in die Abhängigkeit zwingen will, wie Magnet betonte. Dafür bildeten Staaten und Superkonzerne schon jetzt ein Monopol, denn in Brüssel sei die Demokratie faktisch abgeschafft und auch in Deutschland spiele die nationale Politik keine Rolle mehr. Die Politiker seien nur noch Marionetten – Befehlsempfänger!



Vortrag von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet



„Irrenhaus Deutschland“

Was das betrifft, sei Deutschland ein Irrenhaus, monierte Schulte, der überzeugt ist, dass sein Vaterland im Zentrum einer großen Täuschung steht. Daher müsse man alle Kräfte mobilisieren, um der Wahrheit ans Licht zu verhelfen.

Lügen über Ukraine-Krieg

Seiner Auffassung nach wird das Volk auch über die wirklichen Ursachen des Russland-Ukraine-Konflikts belogen. Dieser diene nur dazu, um Russland zu schwächen und zu zerstören, wobei im Geheimen wiederum die Freimaurer wie auch die superreichen Eliten-Familien der weltweiten Hochfinanz ihre Hände im Spiel hätten, erläuterte Schulte.

Riskante Aufklärungsarbeit

Diese geheimen Kräfte hätten schon die Französische Revolution, den Ersten Weltkrieg, die Russische Revolution und den Zweiten Weltkrieg angezettelt. Mit seinem neuen Buch „Die große Täuschung“, an dem der Autor zurzeit arbeitet und das am 22. November erscheinen soll, will Schulte seine These von den inszenierten Kriegen durch die geheimen Kräfte beweisen. Dabei werden ihm viele Knüppel zwischen die Beine geworfen, erklärte er, und die Gefahr, dass ihm dabei etwas zustoßen könnte, sei groß. Doch die Arbeiten für das Buch seien schon ziemlich weit gediehen.

Vortrag von „Silberjunge“ Thorsten Schulte



Gemeinsam gegen Globalisten wehren: Bereits 3,5 Prozent reichen

Diese im Geheimen wirkenden Kräfte im Hintergrund gehören unbedingt an den Pranger gestellt, wenn wir eine bessere Welt wollen, konstatierte Schulte und etwa ins selbe Horn stieß auch AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Er appellierte an seine Zuhörer, sich gemeinsam gegen die Globalisierungs-Bestrebungen zu wehren. Bereits 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung würden genügen, wie Studien herausgefunden hätten, um ein Vorhaben zu verhindern oder ein Anliegen erfolgreich durchzusetzen.

Zeit für Buchsignierung und Erinnerungsfotos



Globalisten können nicht gewinnen: Falsche Einschätzung der Menschen

Magnet ist überzeugt, dass die Globalisten ihre lebensfeindlichen Absichten schon deshalb nicht realisieren werden können, weil ihnen etwas ganz Entscheidendes fehlt: die Achtung vor dem Menschen. Dieser sei für sie nämlich nur ein Wesen ohne Seele, das von biochemischen Prozessen gesteuert werde.

Macht kaputt, was euch kaputt macht!

Die Zukunft wird aber zeigen, dass dem nicht so ist und leicht könnten sich die Globalisten-Gegner ein Motto der früheren Linken aus den 1970er-Jahren zu eigen machen: Macht kaputt, was euch kaputt macht! "



Quelle: AUF1.info