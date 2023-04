Anti-Greta Jasmin zerstört „15-Minuten-Städte“ in 15 Minuten

Wir brauchen Lichtblicke in dieser dunklen Zeit der Horror-Nachrichten. Wir brauchen viele junge Menschen wie Jasmin. Wir brauchen „Anti-Gretas“, die mit ihrem klaren Verstand die Realitäts- und fakten-befreiten Floskeln und die hinterhältigen Unterdrückungsmethoden der globalen Sekte durchschauen und für die Wiederherstellung der Souveränität und Eigenverantwortung des Menschen kämpfen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "„15-Minuten-Städte“, „Smart Cities“ – Alle diese Konzepte laufen unter dem Deckmantel des „Klimaschutzes“ auf eine drastische Einschränkung der Mobilität der Menschen und auf eine lückenlose Kontrolle durch Überwachungssysteme hinaus. AUF1.Info und AUF1.TV haben wiederholt berichtet.

Grandiose Rede von 12-jähriger Jasmin in Oxford

Während bei uns die Mehrheit sehr zögernd begreift, dass die Covid-Tyrannei nahtlos von der Klima-Dystopie abgelöst wird, nimmt in Großbritannien der Widerstand bereits deutlich Fahrt auf. So fanden im Februar in Oxford heftige Proteste tausender Bürger gegen die radikalen Mobilitäts-Einschränkungen und totalitären Kontroll-Maßnahmen im Zuge des dortigen „15-minute neighbourhood/city“-Konzeptes, dasauch in anderen Städten in Großbritannien (wie Canterbury, Bristol und Sheffield) umgesetzt wird.

Unter den 6 Hauptrednern der Protestveranstaltung war auch die 12-jährige Jasmin (7th grade student – bei uns 3. Klasse Mittelschule). Rhetorisch exzellent, treffsicher und auch sehr unterhaltsam in der Argumentation kann Jasmin nicht nur die tausenden Zuhörer fesseln, ihre grandiose Rede geht auch auf Plattformen wie TikTok und Twitter viral.

Anti-Greta – Hoffnung für unsere Jugend

Jasmin argumentiert überzeugend und authentisch, wenn sie z.B. die Aufteilung der Stadt in 9 Bezirke kritisiert, die mit dem Auto nicht direkt, sondern nur mehr über die Ring-Autobahn erreicht werden können: „Wenn ich etwa meine Freundin in Zone 3 besuche, holen mich normalerweise meine Eltern mit dem Auto ab. Das dauert nur 10 Minuten. Sollen sie jetzt also über den Ring fahren und wieder zurück in die Stadt? Das würde 30 Minuten dauern und viel mehr CO2-Belastung verursachen.“

Und dann gelingt Jasmin auch noch eine absolut herzerfrischende, sehenswerte Parodie auf Greta Thunberg: „Als 12-Jährige mache ich mir ernsthafte Sorgen um meine Zukunft. Und Klaus Schwab richte ich folgendes aus: HOW DARE YOU! – Wie können Sie es wagen, meine Kindheit und meine Zukunft zu stehlen, und die Zukunft aller Kinder, indem Sie uns in Ihrem verrückten, digitalen Überwachungsgefängnis versklaven! Wir wissen alle, wohin das führt. Die 15-Minuten-Städte sind der erste Schritt zu einer dystopischen Realität. Aus einer kleinen Saat kann ein gewaltiger Baum wachsen.“

Quelle: AUF1.info