Die neue Zeit – wie möchtest du sie?

Es ist klar, dass unsere Welt am Übergang in eine neue Zeit steht. Kannst du dir vorstellen, dass du Einfluss darauf hast, wie sie aussehen wird? Können fast 8 Milliarden Erdenbewohner sich von ein paar geld- und machtgierigen Halunken das Leben ruinieren lassen? Das muss nicht sein. Aufstände und Gewalt sind aber die falschen Methoden. Einen friedlichen Systemwechsel kann nur eine geistige Revolution schaffen, wie Lothar Schalkowski schreibt.

Weiter schfreibt er wie folgt: "Jeder Mensch hat Kräfte, die ihn aus den Fängen der dunklen Mächte befreien würden. Welches sind diese, fragst du vielleicht. Nun, es sind die vom Schöpfer gegebenen Urkräfte, die jeden Menschen selbst zum Schöpfer machen könnten, würde er sie (er)kennen.



Leider kennen die meisten Menschen sie nicht oder lehnen sie sogar ab, falls sie davon gehört haben, weil es so unglaublich klingt. Es ist bekannt, dass jeder Mensch nur das sehen und glauben kann, was für seine eigene Entwicklungsstufe sichtbar ist. Wer seine Kraft nicht akzeptiert, ist dem Elend und der Unterdrückung ausgeliefert. Für diese Menschen wird es so sein, dass die Sklaverei weiter zunimmt. Der Mensch wird ein williger Sklave. Er braucht keine Ketten mehr. Er fängt an, seine Sklaverei gern zu haben, auf sie stolz zu sein. Und das ist das Schrecklichste, was einem Menschen geschehen kann. Besonders die jungen Leute lassen sich mit Freude manipulieren und indoktrinieren. Schaut nur bei Fratzenbuch oder anderen unsozialen Medien, mit welchem Stolz sie sich mit dem Gesichtslappen abbilden lassen. Sie laufen sogar noch damit rum, obwohl es gar nicht mehr verlangt wird. Manche erzählen sogar, den wievielten Booster-Schuss sie gerade bekommen haben.

Die Masse hat sich der Kontrolle und Gleichmacherei unterworfen, die gegen die Naturgesetze ist. Nichts ist gleich, jedes Ding und jeder Mensch hat seine eigenen Besonderheiten. Die Jugend ist von der Verblödungspolitik so instrumentalisiert worden, dass sie den größten Humbug glaubt und andere für ihre eigene Denkunfähigkeit tyrannisiert. Bestes Beispiel sind die Klima-Kleber, über die genug Informationen in den alternativen Medien vorhanden sind. In England wurden die Reifen der Milchtransporter mit Bohrmaschinen entlüftet und zerstört, nur weil diese Irren meinen, Kühe würden ausgebeutet werden, wenn man ihre Milch den Menschen als Nahrung gibt. Es gibt eine neue kriminelle Sekte, die „Tyre Extinguisher“, die glauben die Welt zu retten, wenn sie Autoreifen platt machen. Es ist anzunehmen, dass solche Ideen nicht in den Hirnen der denkgestörten Jugendlichen entstehen, sondern es der geplanten Zerstörung aller menschlichen Bedürfnisse zugerechnet werden muss. Die Planer der NWO bezahlen diese Irren ja dafür, so verlautet es aus Kreisen, die mehr Informationen besitzen.



Es ist nicht zu übersehen, dass eine weltweite Hungersnot geplant ist. Lebensmittellager und Erntescheunen brennen ab, Bauern werden enteignet. Ein Krieg gegen die Menschheit wütet auf mehreren Ebenen. Ergebnis soll der Great Reset sein (Neustart, nachdem alles Alte abgewickelt ist).

Die Frage ist, wie der Neustart aussehen soll. Wenn die Dunkelkräfte gewinnen, kann das Leben nur noch ein Vegetieren als völlig entmenschlichter, ferngesteuerter Cyborg sein. Die westliche „Zivilisation“ ist schon ein gutes Stück auf diesem Weg vorangeschritten. Geschlecht ist nicht mehr gottgegeben, sondern kann nach Belieben geändert werden, Sex mit Kindern und Tieren soll sittlich erlaubt sein. Satan ist sehr aktiv und rekrutiert massenhaft Anbeter. Wer dies nicht will, kann sich den Lichtkräften zuwenden und seine göttliche Macht in Anspruch nehmen. Bleiben wir beim Willen des Schöpfers, der den Menschen Wahlfreiheit gegeben hat.

Frau und Mann sind Wesen von verschiedener Natur, die einander gerade deshalb so wunderbar ergänzen. Es ist wichtig, das zu beachten. Die häufige Gleichmachung in der heutigen Zeit tötet das Göttliche in den Menschen. Deshalb kann die Finsternis herrschen - noch. Wie brauchen ein wenig Geduld, müssen durchhalten - und auch selbst etwas tun! Der Sieg des neuen Lichts ist nicht aufzuhalten! Das ist ein kosmisches Gesetz!

Heute richtet sich die Gleichmacherei nach dem Schwächsten. Der Klügste muss sich erniedrigen und im Brei der Mittelmäßigkeit ein unbefriedigendes Dasein fristen, weil die Spielregeln selbstbewusste Individualität nicht mehr zulassen. Wer politische Korrektheit nicht akzeptiert, wird ausgegrenzt. Sollte er sich über die Masse erheben wollen, wird er erstickt. Oder er muss sich anpassen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als bis zum Ende unter dem Heer der Sklaven auszuharren.

Von den ausharrenden Zwangsversklavten werden jedoch neue Könige aufsteigen. Jeder hat es selbst in der Hand, daraufhinzuarbeiten. Erste Voraussetzung ist, sein Schöpferpotential zu erkennen und einzusetzen und zweitens, das System mit passivem Widerstand zu ärgern und zu umgehen. Protest hat noch nie den Erfolg gehabt, schon gar nicht gewaltsamer.

Die Deutschen, und viele andere Völker, haben schwere Zeiten zu ertragen. Das liegt daran, weil die Völker ihrer Identität beraubt wurden. Die Massen sind verdummt und die Völker mit anderen Kulturen vermischt, was viele sogar bejubeln. Die meisten sehen überhaupt nicht, was der Sinn des Ganzen ist und beklagen nur ihr Schicksal und schimpfen auf die vermeintlichen politischen Verantwortlichen. Der Untergang des Abendlandes ist jedoch schon lange geplant. Er ist nötig, um eine neue Welt zu erschaffen. Die Frage ist, wie sie aussehen soll. Ich gehe davon aus, dass es eine lichtvolle und freudvolle sein wird, denn so ist es gemäß kosmischer Ereignisse geplant.

Bevor es soweit ist, werden die Planungen der dunklen Seite noch weiter durchgeführt und verschärft. Es wird noch etwas ungemütlicher werden. Materielle Werte werden dir weggenommen. Es ist besser, sich darauf vorzubereiten. Noch bekommst du Geld für deine Immobilien, also trenne dich beizeiten davon und ziehe in die Natur, wo du dich selbst versorgen kannst. Am besten in ein Land, das noch nicht der totalen Vernichtung ausgesetzt ist. Egal, ob die neue Zeit unter der Herrschaft der dunklen Mächte oder der Lichtkräfte sein wird, in beiden Fällen hat der Materialismus ausgedient. Der Unterschied wird aber gewaltig sein. Die Lichtkräfte lassen dir deine Freiheit und tun alles, damit es dir gut geht. Du wirst mit allem ausreichend versorgt sein. Der Reichtum des Universums wird endlich den Menschen zugänglich gemacht werden.

Die Herren (und Damen) der Finsternis werden dich entweder töten wollen oder zu einem programmierten Arbeitssklaven machen, der keinen eigenen Willen mehr hat. Diese Agenda wird bereits umgesetzt mit der Genspritze, laufender Verarmung und einem Lügen-Informationskrieg.

Wendet eure Blicke nach Innen, denn dort ist die Wahrheit zu finden, denn nur mit dem Herzen sieht man gut. Der Rat des Höchsten ist leise, aber richtig. Der Rat der Politiker und geistlichen Kanzelmännchen und -weibchen dient euch nicht.

Die Vermischung der Rassen in der westlichen Welt ist ebenfalls eine Waffe der finsteren Mächte. Die weißen Ureinwohner können es sich nicht mehr leisten, Kinder in die Welt zu setzen und werden nach und nach eingehen und verschwinden. Das ist der Plan. Noch sieht es so aus, als ob er gelingt. Wer dennoch Kinder in die Welt setzt, muss aufpassen und sie nicht dem satanischen System zur Entmenschlichung überlassen.

Das Gute ist, dass letztendlich die Lichtkräfte gewinnen werden. Wer Anhänger des bisherigen satanischen Systems ist, wird mit diesem untergehen. Die Erde wird soweit entvölkert, dass nur die Guten übrigbleiben, die Gott als ihren Schöpfer anerkennen. Es sei jedem geraten, das rechtzeitig zu erkennen. Wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo sich jeder Mensch fragen muss, in welcher Neuen Weltordnung er leben möchte, in der von Klaus Schwab, Bill Gates und der NGO-Netzwerke oder in einer Neuen Weltordnung, in der jeder Mensch frei ist und ihm alle Segnungen einer wahrhaftigen Wissenschaft und Medizin zur Verfügung stehen.



Warum die neue, goldene Zeit kommen wird, ist im kostenlosen E-Buch „Die neue Zeit, so sieht sie aus“, erklärt. Es ist nämlich ein kosmisches Ereignis und deshalb nicht aufzuhalten. "



Quelle: Lothar Schalkowski (Heiler, Autor, Lebensberater)