Die neue Soziallotterie Omaze startet mit einer spektakulären Bauhaus-Villa im Wert von 2,5 Millionen Euro

Die neue lizenzierte Soziallotterie Omaze ist jetzt auch in Deutschland gestartet - mit ihrer allerersten deutschen Omaze Millionen Euro Haus Lotterie. Ein glücklicher Gewinner erhält garantiert die Bauhaus-Villa direkt am Seeufer, im Wert von 2,5 Millionen Euro - mit Blick auf einen der schönsten Seen Deutschlands - und das alles zugunsten der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Dieses beeindruckende, zeitgenössische Haus vereint herausragendes Design mit höchstem Wohnkomfort - und wird ohne offene Rechnungen übergeben. Der Gewinner erhält zudem 100.000 EUR in bar zur freien Verfügung.

Der Gewinner hat die Wahl: einziehen, vermieten oder verkaufen - und sich direkt in einen Multimillionär verwandeln!

Das im Jahr 2020 erbaute architektonische Juwel mit 4 Schlafzimmern und 2 Bädern bietet 325 m² durchdacht gestaltete Wohnfläche auf einem über 2.500 m² großen Grundstück. Inspiriert vom Bauhaus-Stil besticht sie durch dreifach verglaste Panoramafenster und lichtdurchflutete Terrassen, die Innen- und Außenräume nahtlos miteinander verbinden.

Im offenen Wohnbereich trifft Eichenparkett auf Designerbeleuchtung und eine abgesenkte Lounge mit einem 15.000 EUR teuren Kamin - perfekt für gemütliche Abende. Herzstück ist die maßgefertigte Küche mit SMEG-Geräten, Teppanyaki-Grill und einem modernen Weinkühlschrank.

Im Obergeschoss erwartet den Gewinner ein luxuriöses Hauptschlafzimmer mit freistehender Badewanne und Seeblick, ein maßgeschneiderter Ankleideraum sowie Zugang zur 55 m² großen Dachterrasse - ideal für den Morgenkaffee oder Sonnenuntergang mit Blick auf das Wasser.

Dieses nachhaltige Haus ist nicht nur schön, sondern auch smart: Mit Fußbodenheizung, betrieben von einem solarunterstützten Brennwertkessel, elektrischen Jalousien, klimatisierten Schlafzimmern und modernstem Sicherheitssystem bietet es modernes Leben auf höchstem Niveau.

Auch der Außenbereich lässt keine Wünsche offen - mit landschaftlich gestalteten Gärten, Mähroboter, automatischer Bewässerung und elektrischem Tor für höchsten Komfort direkt am Plauer See.

Die Omaze Million Euro House Draw verändert nicht nur das Leben eines einzelnen Gewinners - sie hilft auch vielen anderen.

Omaze garantiert eine Mindestspende von 500.000 EUR für die Partnerorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit - und hat sich zum Ziel gesetzt, noch mehr zu sammeln, indem 21 % aller Einnahmen aus der Hausverlosung gespendet werden.

Barbara Gruner, Vorstandsmitglied der SOS-Kinderdörfer weltweit, sagt: "Diese innovative Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit, nicht nur das Bewusstsein für unsere Projekte zu stärken, sondern auch das Leben von Kindern nachhaltig zu verbessern. Mit über 100 Millionen Euro, die Omaze bereits für britische Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt hat, können wir durch die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen und die Unterstützung eines starken internationalen Partners unsere Wirkung in Deutschland und weltweit erweitern."

Ein fester Anteil der Erlöse fließt direkt in die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit und kommt dort zum Einsatz, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird - etwa in Bildungsprogrammen, beim Schutz und der Fürsorge von Kindern und Jugendlichen sowie bei der Schaffung langfristiger Perspektiven für Familien in Not.

Matt Pohlson, CEO und Gründer von Omaze, erklärte: "Wir freuen uns sehr, unsere Omaze Millionen Euro Haus Lotterie nach Deutschland zu bringen - und hätten keine beeindruckendere Immobilie zum Start wählen können. Dieses atemberaubende Haus am See vereint Luxus, Natur und Design auf einzigartige Weise. Und das Wichtigste: Jeder Loskauf unterstützt großartige Organisationen wie SOS-Kinderdörfer weltweit. Wir wollen nicht nur bedeutende Einnahmen für gute Zwecke in Deutschland generieren, sondern auch das Bewusstsein für deren unglaubliche Arbeit stärken."

Seit dem Start im Jahr 2020 hat sich Omaze im Vereinigten Königreich als führende Kraft im Fundraising durch Hausverlosungen etabliert. Insgesamt wurden bereits 38 Traumhäuser verlost - und dabei 38 neue Millionäre geschaffen. Gleichzeitig wurden über 100 Millionen Euro für einige der renommiertesten britischen Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt.

Prominente Persönlichkeiten wie David Beckham oder Eddie Redmayne unterstützen die Kampagnen, wodurch zusätzliche Aufmerksamkeit und Reichweite erzielt werden.

Omaze-Verlosungen ermöglichen nicht nur zusätzliche finanzielle Mittel für Partnerorganisationen, sondern erschließen auch ganz neue Zielgruppen für wohltätige Zwecke, die bislang kaum erreicht wurden.

Neben den Hausverlosungen gibt es attraktive Frühbucherpreise wie Bargeldgewinne (200.000 EUR) und Luxusautos wie einen Porsche 911 oder Audi RS3. Diese Preise werden häufiger vergeben als die Häuser und dienen ebenfalls guten Zwecken.

Die Ziehungstage der einzelnen Preise sind wie folgt festgelegt: Der Einsendeschluss für den Porsche 911 ist der 19. Juni, für den Bargeldpreis in Höhe von 200.000 EUR der 3. Juli. Die Teilnahme am Gewinnspiel für den Audi RS3 ist bis zum 17. Juli möglich, und für das Haus an der Mecklenburgischen Seenplatte endet die Frist am 31. Juli.

Teilnahmen zur Omaze Millionen Euro Haus Lotterie sind ab sofort möglich unter omaze.de

Quelle: Omaze (ots)