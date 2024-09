Deutschlands größter Meteorit wird in München erstmals öffentlich präsentiert

Kosmisches Highlight auf der diesjährigen Munich Show - Mineralientage München: Der ISSIGAU-Meteorit, der größte jemals in Deutschland gefundene Meteorit, wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Entdeckung dieses außergewöhnlichen Himmelskörpers sorgt in der Meteoritenforschung bereits für Aufsehen - nun können ihn Besucher der Sonderschau "The Impossible Crystal" im Rahmen Europas größter Messe für Mineralien, Fossilien, Edelsteine & Schmuck in Halle A6 vom 24. bis 27. Oktober 2024 persönlich erleben.

Ein Meteorit mit einer kosmischen Geschichte Der ISSIGAU-Meteorit wurde im April 2020 bei Grabungsarbeiten im kleinen Ort Reitzenstein, einem Ortsteil der Gemeinde Issigau in Oberfranken, gefunden. Das Besondere: Mit einem Gewicht von 136,4 Kilogramm ist er der schwerste und größte Meteorit, der je in Deutschland geborgen wurde. Dieter Heinlein, renommierter Meteoritenexperte des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums, der den Fund untersuchte, erläutert: "Der ISSIGAU ist ein Eisenmeteorit vom Typ IIIAB mit einem Nickelgehalt von 8,89 Prozent. Aufgrund der starken Verwitterung der Oberfläche kann man darauf schließen, dass er bereits vor vielen tausend Jahren auf die Erde gestürzt ist." Eisenmeteorite wie der ISSIGAU sind besonders robust und erlauben es den Besuchern der Munich Show, eine seltene und besondere Erfahrung zu machen: "Jeder darf den Meteorit auf der Messe anfassen und sogar umarmen", so Heinlein. "Das Motto lautet: 'Touch the Universe!'" Kosmische Herkunft und Bedeutung Der ISSIGAU-Meteorit stammt aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Er ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt und damit älter als die Erde selbst. Vermutlich wurde der Meteorit bei einer Kollision von Asteroiden abgeschlagen und zog danach Millionen Jahre durch das Sonnensystem, bis er mit einer Geschwindigkeit von rund 70.000 km/h auf die Erde traf. Heinlein dazu: "Beim Eintritt in die Erdatmosphäre verlor er an Masse, doch sein Kern blieb erhalten und stürzte als Meteorit auf die Erde." Noch ist der ISSIGAU-Meteorit nicht vollständig erforscht. "Der Meteorit wurde bislang noch nicht von der Meteoritical Society offiziell bestätigt. Wir möchten ihn vorerst ungeschnitten belassen, bevor weiteres Material entnommen wird", erklärt Heinlein. Ein Teil seiner Geheimnisse wird also erst nach weiteren Untersuchungen gelüftet. Bedeutung für Wissenschaft und Öffentlichkeit Meteoritenfunde wie der ISSIGAU sind selten und von enormem wissenschaftlichem Wert. In Deutschland wurden bisher nur 56 Meteorite dokumentiert. Heinlein betont: "Meteorite liefern uns wertvolle Informationen über die Entstehung des Sonnensystems und der Erde. Jeder Fund ist ein bedeutender Beitrag zur Erforschung unseres Ursprungs." Der ISSIGAU-Meteorit wird zweifellos das Highlight der Munich Show 2024 sein, einer der bedeutendsten Mineralien- und Fossilienmessen weltweit. Besucher haben die seltene Gelegenheit, diesen Himmelskörper hautnah zu erleben und in die faszinierende Welt der Meteoritenforschung einzutauchen. Die Munich Show ist bekannt für ihre beeindruckenden Präsentationen kosmischer Schätze, und der ISSIGAU bildet das Zentrum der diesjährigen Sonderschau. Weitere bedeutende Funde wie der Neuschwanstein- oder der Blaubeuren-Meteorit wurden hier bereits präsentiert, doch der ISSIGAU setzt neue Maßstäbe. Über die Munich Show - Mineralientage München Die Munich Show - Mineralientage München findet vom 24. bis 27. Oktober 2024 in der Messe München statt; sie ist die weltweit größte Veranstaltung dieser Art. Mehr als 1.100 Aussteller aus über 60 Ländern präsentieren hier ihre wertvollsten und schönsten Steine in allen Variationen, ob als Rohsteine, kristallisierte Mineralien oder geschliffene Edelsteine, lose oder in Schmuck gefasst. Die Messe, die 1964 ursprünglich als Sammlerbörse begann, ist heute eine wichtige Handelsplattform für Mineralien und Edelsteine und verbindet diese Welt mit internationalen Schmuckmarken. Neben dem Handel legen die Veranstalter großen Wert auf die Vermittlung von Wissen und die Begeisterung des Publikums für die Erde und ihre Schätze. Ein umfangreiches Vortragsprogramm und zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder runden die Veranstaltung ab und machen die Munich Show zu einem kulturellen Highlight in München. Parallel findet die Gemworld Munich statt, die als weltweiter Treffpunkt der Schmuck- und Edelsteinbranche gilt. Insgesamt werden rund 41.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die sich von der Vielfalt und Schönheit der Exponate verzaubern lassen. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung den Fachbesuchern aus aller Welt zahlreiche Gelegenheiten zum Networking und zur Geschäftsanbahnung. Quelle: The Munich Show - Mineralientage München (ots)