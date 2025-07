"Aber du hast doch gar keine Sprecherstimme …" – Profisprecher Patrick Khatrao verrät, warum das ein Irrtum ist

Bei Hörbüchern oder Podcasts ist es nicht nur der Inhalt, sondern auch die Sprecherstimme, die zur Qualität des Produkts beiträgt. Doch was genau versteht man unter einer „guten“ Stimme? Und kann man sie überhaupt entwickeln? In diesem Beitrag beantwortet Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy, diese und weitere Fragen.

Patrick Khatrao ist Gründer und leitender Coach der Golden Voice Academy, die Sprecher ausbildet und ihnen dabei hilft, in der Branche Fuß zu fassen. Der Profisprecher selbst hat mehr als 100 Audible-Hörbücher aufgenommen und ist für Film, Fernsehen und Radio tätig. Dass es dabei nicht nur auf die natürlichen Fähigkeiten ankommt, weiß er genau: „Im Grunde geht es nicht nur um die Stimme, sondern auch um die Sprechtechnik.“ Und genau diese will er jetzt an potenzielle Sprecher im Rahmen von Voice-Coachings weitergeben. Abseits der Sprechtechnik müsse die eigene Stimme laut Patrick Khatrao auch richtig vermarktet werden: „Im Grunde genommen ist es genau wie bei Sängern – eine tolle Stimme reicht nicht aus, denn ohne die richtige Vermarktung bleibt der Erfolg aus.“

Bei der Golden Voice Academy werden den Absolventen unter anderem Marketing-Tools mit auf den Weg gegeben. Patrick Khatrao weiß aus eigener Erfahrung, wie mühselig sich die Kundengewinnung gestalten kann. Viele angehende Sprecher suchen auf Social Media nach Aufträgen, kommen mit dieser Taktik jedoch langfristig auf keinen grünen Zweig. Hinzu kommen Selbstzweifel, mit denen die meisten Sprecher vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn zu kämpfen haben: Ist die eigene Stimme gut genug? Was kann man an der eigenen Leistung verbessern? „All diese Fragen lösen sich auf, sobald ein echtes System steht und erste greifbare Erfolge kommen“, betont Patrick Khatrao.

Wie die eigene Stimme als Marke den Grundstein für den Erfolg im Sprecher-Business bildet

Anders als in vielen anderen Berufen hat man als Sprecher nur die Stimme, um sich auszudrücken. Mimik, Gestik oder Aussehen spielen keine Rolle. Auch in den sozialen Medien zieht der Auftritt eines Sprechers weniger Aufmerksamkeit auf sich, als es beispielsweise bei Berufen rund um Design, Gestaltung oder Kunst der Fall ist. Die eigene Stimme spielt demnach eine entscheidende Rolle – und diese muss zur Marke werden. Dabei bilden technische Skills wie Betonung, Pausensetzung und Artikulation die entscheidende Grundlage. Wie jede Fähigkeit wollen auch diese Skills geübt sein. Deshalb widmet sich das Coaching der Golden Voice Academy eingehend dem Erlernen dieser Basics, und zwar von der Pike auf.

Wie Neulinge in der Sprecherbranche ihr Equipment richtig nutzen

Schlechte Akustik, störende Geräusche: Was einer Theaterproduktion oder einem Konzert einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist auch für Sprecher eine Herausforderung. „Wenn das technische Equipment Probleme aufweist, kann die Stimme noch so gut sein“, erklärt Patrick Khatrao. „Ihr volles Potenzial kann sie niemals entfalten.“ Das Coaching der Golden Voice Academy umfasst deshalb auch einen speziellen Technikteil. „Ich erkläre dir, wie du richtig mit einem Mikrofon umgehst und wie du Aufnahmesoftware einsetzt, um optimale Ergebnisse zu erreichen.“ Die Aufnahmen können dabei ganz bequem zu Hause am PC gemacht werden. „Mit der passenden Nachbearbeitung kommt die Stimme am Ende auch richtig toll rüber“, so Patrick Khatrao.

Kann jeder Sprecher werden?

„Im Prinzip schon“, lautet die Antwort von Patrick Khatrao. Das zeigt sich auch in der Praxis, denn viele Quereinsteiger haben sich unter professioneller Anleitung bereits erfolgreich in der Branche etabliert. Die wichtigste Voraussetzung? Freude an der Arbeit mit der eigenen Stimme. In einem kompakten 12-Wochen-Programm lernen die Teilnehmer der Golden Voice Academy alles, was sie für einen gelungenen Einstieg brauchen.

Eine Frage taucht dabei immer wieder auf: „Was mache ich, wenn ich einen Dialekt habe?“ Die gute Nachricht: Das ist kein Hindernis. Im Gegenteil – durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Logopäden wird sicheres Hochdeutsch vermittelt. Gleichzeitig kann ein Dialekt in bestimmten Fällen sogar ein echtes Plus sein – und darüber entscheiden, wer den Zuschlag für einen Auftrag erhält.

Wie sieht der Kursablauf bei der Golden Voice Academy aus?

Nach einem kurzen Beratungsgespräch steht fest, ob der Interessent für die Ausbildung geeignet ist. Das Coaching findet online statt und umfasst die Themenbereiche Sprechtechnik, Aufnahme am PC und Kundengewinnung. Teilnehmer erhalten Zugang zum Mitgliederbereich mit sorgfältig strukturierten Trainingsinhalten. Im täglichen Live-Call über Zoom beantwortet Patrick Khatrao Fragen und erteilt Ratschläge. Darüber hinaus profitieren Teilnehmer von einer Online-Community.

Was ihn und seine Sprecherschule von anderen Anbietern in der Branche unterscheide, seien das Konzept und die Strategie, die hinter dem Kurs stehen. Zudem setzt Patrick Khatrao auf einen individuellen Ansatz – um den Qualitätsstandard zu sichern, wird dabei nur eine Handvoll Teilnehmer gleichzeitig betreut.

Quelle: Khatrao Consulting GmbH (ots)