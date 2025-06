Zwischen Mundart, Alltagskomik und Poesie: Die Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2025 stehen fest

Mit dem Kleinkunstpreis werden in Baden-Württemberg seit knapp 40 Jahren Künstlerinnen und Künstler gefördert und unterstützt. Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner wurden nun von der Jury gekürt. Die drei mit jeweils 5.000 Euro dotierten Hauptpreise gehen an den Comedian Aurel Mertz, die Comedienne und Kabarettistin Doris Reichenauer und den Klavierkabarettisten Prof. Timm Sigg.

Den Förderpreis in Höhe von 2.000 Euro erhält die Liedermacherin Elena Seeger. Finanziert werden die Preise zu gleichen Teilen von Lotto Baden-Württemberg und dem Land Baden-Württemberg.

"Der Kleinkunstpreis 2025 zeigt mit der Vielzahl an Bewerbungen und einer kunterbunten Mischung von Preisträgerinnen und Preisträgern: Baden-Württemberg ist Kleinkunst-LÄND. Bei uns geht es nicht nur um große Bühnen, sondern um große Ideen, gute Witze und kreative Unverschämtheit. Und das gefällt mir besonders gut, denn in einer Welt, in der es auf den ersten Blick grad nicht so viel zu lachen gibt, leben die Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler eine Haltung vor, die wir so dringend brauchen: humorvoll, intelligent und lustig. In Summe eröffnet uns das einen eigenwilligen, aber klarsichtigen Blick auf die Welt. Und es ist ja auch ganz schön beruhigend, dass wir in Baden-Württemberg über eine wichtige Konstante verfügen, nämlich Talent und Vielfalt", so Staatssekretär Arne Braun vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

"Die Preisträgerinnen und Preisträger sind der beste Beweis dafür, wie vielseitig und lebendig die Kleinkunstszene in Baden-Württemberg ist. Die Darbietungen bringen das Publikum gleichzeitig zum Staunen, Lachen und Nachdenken. Das macht Lust auf mehr", sagt Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. "Als jahrzehntelanger Förderer der Kunst und Kultur ist es uns ein Anliegen, die Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler im Land zu unterstützen."

Arne Braun und Georg Wacker werden die Preise gemeinsam am 7. Oktober 2025 im Kulturzentrum E-Werk in Freiburg übergeben. An diesem Abend wird außerdem zum 16. Mal der Ehrenpreis von Lotto Baden-Württemberg in Höhe von 5.000 Euro verliehen, dessen Gewinnerin oder Gewinner erst bei der Preisverleihung bekanntgegeben wird. Die Auszeichnung würdigt eine Persönlichkeit, die sich um die Kleinkunst in Baden-Württemberg besonders verdient gemacht hat. Zur achtköpfigen Jury des Kleinkunstpreises 2025 gehören sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Vertreterinnen und Vertreter der Veranstaltungsbranche und des SWR.

Die Preisträgerinnen und Preisträger im Detail

Der in Stuttgart geborene Comedian Aurel Mertz ist seit 2017 als Stand-Up-Comedian deutschlandweit unterwegs. Auch auf Social Media ist er erfolgreich, hat rund 286.000 Followerinnen und Follower auf Instagram. Bewusst nutzt er seine Stimme und Reichweite, um auf das Weltgeschehen aufmerksam zu machen. Die Jury ist sich einig: "Aurel Mertz vereint das Beste aus zwei Welten. Er beherrscht Social Media ebenso souverän wie die Bühne - ungezwungen, authentisch und ohne abgedroschene Comedy-Klischees. Seine Auftritte sind präzise, smart und genau so, wie Stand-Up heute sein sollte. Diese Qualität verdient den Hauptpreis."

Für Doris Reichenauer stand schon früh fest, dass sie für die Bühne bestimmt ist. Ihre Karriere startete auf der Stuttgarter Mundartbühne "Stäffelesrutscher". Seit 2024 ist die Gechingerin als Solo-Künstlerin unterwegs. Die Kabarettistin sprüht vor Energie und zieht mit ihrem unverwechselbaren Humor das Publikum in ihren Bann. Auch die Jury findet: "Doris Reichenauer variiert auf kreative Art und Weise immer wieder ihre Lieblingsthemen: das Leben und die Liebe. Ihr charmant-schwäbisches Auftreten hat eine enorme Publikums-Wirksamkeit."

Mathematik und Kabarett? Der Stuttgarter Klavierkabarettist und Mathematikprofessor Timm Sigg zeigt, wie gut beides zusammenpasst. Mit Leidenschaft, Wortwitz und einer Prise Selbstironie macht er Mathematik zugänglich und unterhält seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit launigen Eigenkompositionen am Klavier. "Mathematik ist vielen Menschen ein Graus. Der Mathematikprofessor Timm Sigg schafft es - in seinem Zweitberuf - wortgewandt und musikalisch die Welt der Zahlen und der Theorie in mehr als unterhaltsame Bühnen-Kunst-Stücke zu verwandeln", lobt die Jury.

Mit Gesang und Gitarre verzaubert die schwäbische Liedermacherin Elena Seeger das Publikum. Ihr Spektrum reicht von lyrischen Balladen über ironisch-kritische Stücke bis hin zur skurrilen Gedankenspielerei. Das Fazit der Jury: "Wer Elena Seeger zuhört, merkt schnell, hier singt keine gewöhnliche Liedermacherin. Ihre Themen? Springerle, Nachtkrapp, Einhörner - und ja, auch Gemüse darf nicht fehlen. In ihrer Musik verschmilzt der Dialekt nicht nur mit Ironie, sondern auch mit Zärtlichkeit. Denn gerade im Humor zeigt sich oft die tiefste Form von Heimat - eine Heimat, die nicht ausgrenzend, sondern offen, neugierig und vielstimmig ist."

Zum Kleinkunstpreis

Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgelobt und ist der einzige Landespreis für Kleinkunst in Deutschland. Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg unterstützt die Kleinkunstpreisträgerinnen und Kleinkunstpreisträger seit vielen Jahren mit landesweiten Auftritten bei Festivals oder auf renommierten Bühnen. Einige der ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen Serdar Karibik, Bülent Ceylan, Florian Schroeder und Christoph Sieber, konnten den Preis als Sprungbrett in eine nationale Karriere nutzen. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zählten auch die Füenf, Eure Mütter, Martina Brandl, Topas, Bernd Kohlhepp und Christine Prayon. Den Ehrenpreis erhielten bisher Thomas Freitag, Georg Schramm, Mathias Richling, Grachmusikoff, Matthias Deutschmann, Maren Kroymann, Christof Stählin, Uli Keuler, Harald Hurst, Bernd Lafrenz, Thomas Reis, Michael Quast, Reiner Kröhnert, Volkmar Staub und zuletzt Patrizia Moresco. Insgesamt wurden bisher 181 Preisträgerinnen und Preisträger aller Kleinkunstgenres ausgezeichnet. Betreut wird der Kleinkunstpreis für das Land durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren (LAKS Baden-Württemberg e.V.).

Quelle: Lotto Baden-Württemberg (ots)