Nach 2G-Urteil: Säuberungen jetzt auch in der Justiz?

Es war eine massive Schlappe für die Corona-Politik von Bund und Ländern: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen am 16.12.2021 für gesetzwidrig erklärt. Die Entscheidung traf der 13. Senat des Gerichts, der für Gesundheitsfragen zuständig ist. Das wird sich nun ändern. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".