Was versteht man unter E-Commerce?

Bevor es ans Eingemachte geht, das Wichtigste zuerst. Vielleicht haben Sie vor, einen Online Shop zu eröffnen und haben bisher hier und da mal etwas von E-Commerce Lösungen gehört, wissen aber nicht wirklich, was es mit diesen auf sich hat.

Man spricht von E-Commerce Lösungen im Allgemeinen, wenn es um digitale Shopsysteme geht, die den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen online über das Internet ermöglichen. Was man in Fachkreisen E-Commerce nennt, wird allgemein auch als Onlinehandel, Internethandel elektronischer Handel bezeichnet.

Welchen Anteil hat E-Commerce im Einzelhandel?

Auch wenn E-Commerce erst in den letzten Jahren zu seiner Popularität gelangt ist, wird er tatsächlich schon seit den frühen Tagen des Internets in den 1980er Jahren betrieben. Seitdem befindet er sich auf einem rasanten Aufstieg (mit einem kleinen Knick im letzten Jahr) und macht einen Anteil von etwas weniger als 12 Prozent am gesamten Einzelhandel aus.

Durch die teilweise Schließung des stationären Handels während Corona waren es zu dieser Zeit sogar 16 Prozent. Im Weihnachtsgeschäft steigt der Anteil noch einmal an und kann sogar 18 Prozent erreichen. Der Anteil ist also nicht zu missachten. Gleichzeitig kann man weiterhin ein großes Potential für Wachstum feststellen.

Dies kann vor allem durch eine besser ausgebaute Infrastruktur und die Ausweitung der Möglichkeiten für den Internethandel erreicht werden. Für Gewerbetreibende ist es dabei ganz grundlegend wichtig, den passenden Partner und Anbieter für E-Commerce Lösungen zu finden, der die ganze Bandbreite von Möglichkeiten für E-Commerce Zahlungen bereitstellt.

Warum ist E-Commerce so wichtig?

Gewerbetreibende wissen: Die Einbindung von Online-Zahlungen und E-Commerce sind das A und O für ein erfolgreiches Business und zufriedene Kunden. Denn für diese sind einfache und unkomplizierte Lösungen eines der Hauptargumente, um sich für oder gegen den Einkauf in einem bestimmten Shop zu entscheiden.

Für Gewerbetreibende bieten E-Commerce Lösungen die besten Möglichkeiten,um die Verkaufskonversionen zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Das heißt ganz einfach, dass die nicht realisierten Warenkörbe verringert werden und mehr Besucher ihres Shops auch zu zahlenden Kunden werden, die sogar wiederkommen. Wer ein positives und angenehmes Shoppingerlebnis hatte, ist auch gewillt, dieses zu wiederholen.

Für wen sind E-Commerce Lösungen geeignet?

E-Commerce Lösungen eignen sich für eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Geschäftsmodelle, denn Sie können mit ihnen einfache oder wiederkehrende Zahlungen genauso verwalten wie Abonnements oder Ein-Klick-Zahlungen. Selbst für öffentliche Verwaltungen sind E-Commerce Regelungen geeignet. Das Wichtigste ist, mit diesen ein einfaches und intuitives Einkaufserlebnis zu schaffen.

Welche E-Commerce Zahlungen sollten Gewerbetreibende abdecken?

Wer E-Commerce betreibt, sollte dabei darauf achten, dass eine große Bandbreite an unterschiedlichen Transaktionen verwaltet werden muss. Dabei gilt, dass je mehr Möglichkeiten und Zahlungssysteme abgedeckt werden, desto positiver wirkt sich das auf die Kaufkonversion aus. Grundsätzlich sollten die wichtigsten internationalen Zahlungssysteme abgedeckt werden, zum Beispiel Mastercard, Maestro, Visa, V-PAY oder American Express.

Das beliebteste Zahlungsmittel im Online Handel ist allerdings keines dieser Zahlungssysteme, sondern das komplett kartenlose Paypal. Digitale Lösungen wie Mobile Payments und eWallets wie unter anderem Apple Pay, Google Pay, PayPal müssen also auch durch die E-Commerce Lösungen abgedeckt werden, um so viele Kunden wie möglich zu erreichen.



----