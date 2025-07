Von toxischen Beziehungen in die Selbstständigkeit: Wie Frauen im Fairy Business Club neue Freiheit finden

Immer mehr Frauen wollen raus aus belastenden Beziehungen oder familiären Abhängigkeiten und suchen einen Weg in ein freies, selbstbestimmtes Leben. Für viele bedeutet das auch: wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Unternehmerin Canan Seckin hat mit dem Fairy Business Club ein Programm ins Leben gerufen, das Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet – mit dem Ziel, emotionale wie finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Warum sich so viele Frauen für diesen Schritt entscheiden und wie sie dabei unterstützt werden, erfahren Sie hier.

Es beginnt oft schleichend: mit einem ständigen Zurückstecken, mit dem Gefühl, nicht gesehen oder gehört zu werden. Viele Frauen leben in Beziehungen oder familiären Strukturen, in denen sie sich selbst verlieren, Tag für Tag ein Stück mehr.

Sie spüren, dass sie etwas ändern müssen. Doch der Weg hinaus erscheint wie ein ferner Horizont: zu riskant, zu unsicher, zu schwer. Was ihnen fehlt, ist nicht nur Geld oder Wissen, sondern vor allem Vertrauen – in sich selbst, in ihre Fähigkeiten, in die Möglichkeit eines anderen Lebens. Die Angst vor dem Scheitern wiegt schwerer als der Schmerz der aktuellen Situation. Und so bleiben viele, wo sie sind, obwohl sie längst innerlich gegangen sind. „Wenn Frauen ihre innere Stimme zum Schweigen bringen und ihre Träume aufgeben, verlieren sie nicht nur ihre Lebensfreude, sondern auch das Vertrauen in ihre eigene Kraft“, warnt Canan Seckin, Gründerin des Fairy Business Clubs.

„In erster Linie brauchen diese Frauen jemanden, der ihnen Mut macht und an sie glaubt“, fährt sie fort. Die Expertin spricht aus eigener Erfahrung: Aus einer konservativen Familie stammend, hat sie selbst den beschwerlichen Weg aus Abhängigkeiten und einem unglücklichen Berufsleben in die Selbstständigkeit geschafft. Heute gibt Canan Seckin ihr Wissen und ihre Stärke mit dem Fairy Business Club weiter; einem Mentoring-Programm, das Frauen hilft, ihr eigenes Online-Business aufzubauen. Das Konzept des Clubs basiert auf individueller Beratung, einem klaren Fahrplan zur Business-Entwicklung und einer starken Community, die Rückhalt gibt. Ziel ist es, nicht nur finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen, sondern Frauen zu ermutigen, alte Muster zu durchbrechen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Expertin zeigt ihren Kundinnen somit tagtäglich: Ein selbstbestimmtes Leben ist Schritt für Schritt möglich.

Schritt 1: Vertrauen in die innere Stimme – auch wenn andere zweifeln

Viele Frauen kennen das: Sie wollen etwas verändern, aber ihr Umfeld versteht sie nicht. Familie, Partner oder Freunde raten zur Sicherheit und machen Angst vor Risiken. Gerade dann ist es wichtig, auf die eigene Intuition zu hören. Nur so kannst du aus dem Hamsterrad aus Abhängigkeit und Selbstzweifeln aussteigen.

Vestina hat genau das erlebt. Ihr Bürojob hat sie krank gemacht – keine Wertschätzung, ständig Druck und dazu noch ein Nebenjob, um über die Runden zu kommen. Trotzdem hat sie auf ihr Gefühl gehört und den Schritt in ein neues Leben gewagt. Mit Unterstützung vom Fairy Business Club hat sie ihr eigenes Online-Business aufgebaut: erst nebenbei, dann hauptberuflich. Heute ist sie finanziell unabhängig und kann ihren Alltag frei gestalten. Ihre Geschichte zeigt, dass es sich lohnt, auf die eigene Stimme zu hören, auch wenn andere skeptisch sind. Im Fairy Business Club finden Frauen genau das Umfeld, das ihnen den Rücken stärkt.

Schritt 2: Ein Business-Modell, das zum Leben passt

Nicht jedes Geschäftsmodell eignet sich für jede Lebenssituation. Gerade wenn viel Verantwortung oder andere Verpflichtungen bestehen, ist es entscheidend, ein Konzept zu wählen, das wirklich passt. Canan Seckin und ihr Team helfen dabei, individuelle Stärken zu erkennen und ein passendes Online-Business zu entwickeln, zum Beispiel in den Bereichen Dropshipping, Coaching, Online-Kurse oder High-Performance-Closing.

Kisha stand vor einer ähnlichen Frage. In der Gastronomie hatte sie unregelmäßige Schichten und kaum Planbarkeit. Sie wollte raus aus diesem Leben, aber wusste nicht, wo sie anfangen soll. Im Analysegespräch mit dem Fairy Business Club hat sie Klarheit bekommen: Was geht zeitlich? Was ist finanziell machbar? Was fühlt sich gut an? So hat sie Schritt für Schritt ihr eigenes Angebot entwickelt und bietet heute Online-Kurse an, die ihr ein stabiles Einkommen bringen.

Schritt 3: Gemeinsam geht’s leichter – die Kraft der Community

Selbstständigkeit bedeutet nicht, alles allein schaffen zu müssen. Gerade der Austausch mit Gleichgesinnten gibt Mut, Inspiration und Zuversicht. Genau das bietet der Fairy Business Club. Ob regelmäßige Zoom-Calls, Unterstützung bei Fragen oder einfach das Wissen, nicht allein zu sein – die Community macht den entscheidenden Unterschied.

Für Kisha war dieser Rückhalt besonders wichtig. Sie erzählt, wie sehr der Austausch mit anderen Frauen geholfen hat, Ängste zu überwinden und dranzubleiben. Auch Vestina hebt hervor, wie motivierend es war, Vorbilder zu erleben, die den Schritt bereits gegangen sind. Diese Begegnungen gaben das Vertrauen, dass es tatsächlich funktionieren kann.

Die vielen Erfolgsgeschichten zeigen, dass ein Neuanfang möglich ist. Es geht nicht nur um finanzielle Freiheit, sondern auch darum, den Glauben an sich selbst wiederzufinden. „Es geht darum, dass Frauen spüren: Ich kann mein Leben selbst gestalten. Ich darf groß träumen – und diese Träume auch verwirklichen“, sagt Canan Seckin.

Fazit

Der Weg aus einer toxischen Beziehung oder einer belastenden Lebenssituation ist oft schwer. Doch Frauen wie Canan Seckin zeigen: Aus Schmerz kann neue Stärke wachsen – und der Weg in ein freies, selbstbestimmtes Leben kann beginnen. Der Fairy Business Club begleitet Frauen dabei nicht nur mit einem klaren Plan, sondern auch mit einer starken Gemeinschaft, die trägt. Von den ersten, oft zögerlichen Schritten bis hin zur eigenen, erfolgreichen Selbstständigkeit sind sie nicht allein, sondern werden unterstützt, ermutigt und gesehen.

