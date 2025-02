Wegweisender Workshop zu taktischem Feuereinsatz

Feuer mit Feuer bekämpfen - wie geht das? Das Konzept des taktischen Feuereinsatzes - also die kontrollierte Nutzung von Feuer zur Brandbekämpfung und als präventive Maßnahme in der Vegetationsbrandbekämpfung - ist in Ländern wie Spanien oder den USA seit Jahrzehnten etabliert. In Deutschland hingegen gibt es bisher keine standardisierten Verfahren oder Ausbildungsrichtlinien für diesen Ansatz.

Ein wegweisender Workshop hatte daher das Ziel, Einsatzmöglichkeiten, Grenzen und Grundvoraussetzungen des taktischen Feuers für deutsche Feuerwehren zu analysieren und eine Grundlage für zukünftige Empfehlungen zu schaffen. Auf Einladung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und organisiert durch den Verein für Vegetationsbrandbekämpfung @fire kamen rund 25 Fachleute der Feuerwehr aus ganz Deutschland in der Fläming-Kaserne in Brück (Brandenburg) zusammen, um über die Nutzung und Implementierung von Feuertaktiken im Vegetationsbrandmanagement zu beraten. Internationale Expertise aus Spanien bereicherte die Diskussion Eröffnet wurde der Workshop von Jan Südmersen, Vorsitzender von @fire, gemeinsam mit dem Kommandanten des Truppenübungsplatzes Lehnin, Major Christian Matera. Matera betonte insbesondere die bereits einige Jahre andauernde zivil-militärische Zusammenarbeit mit @fire auf dem Truppenübungsplatz. Ein besonderes Highlight des Workshops war der Austausch mit zwei Fachleuten der katalanischen Spezialeinheit GRAF, die eigens aus Spanien angereist waren. GRAF beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit präventiven und taktischen Feuereinsätzen; die wissenschaftlichen und praxisorientierten Erkenntnisse sind für Deutschland wertvoll. Die teilnehmenden Fachleute aus Deutschland bildeten das breite Spektrum des Themas ab: Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Bundeswehrfeuerwehr, Landesfeuerwehrschulen und auch verschiedene Katastrophenschutzorganisationen. Ergebnisse des Workshops: Meilenstein für deutschen Feuerwehrsektor Während des dreitägigen Workshops arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Arbeitsgruppen und diskutierten anhand diverser Fachvorträge über verschiedene Aspekte des taktischen Feuers. Besonders im Fokus standen dabei rechtliche und operative Rahmenbedingungen für den Einsatz von taktischem Feuer in Deutschland, Möglichkeiten der Ausbildung und Standardisierung sowie Erfahrungen aus dem Ausland und deren Übertragbarkeit auf Deutschland. Die Ergebnisse des Workshops wurden von allen Beteiligten als sehr produktiv und wegweisend bewertet. Auf Basis der erarbeiteten Inhalte wird nun eine Fachempfehlung für den Deutschen Feuerwehrverband erstellt und unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/ak/ak-waldbrand/ veröffentlicht. Der Weg zur Standardisierung taktischer Feuereinsätze in Deutschland Die Arbeitsgruppen werden auch nach dem Workshop weiter aktiv bleiben, um die Systematik und Inhalte der Fachempfehlung weiter auszuarbeiten. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Workshops wurde jedoch bereits ein wesentlicher Grundstein für die zukünftige Integration taktischer Feuereinsätze in Deutschland gelegt. Die Vertreter des Deutschen Feuerwehrverbandes und von @fire sowie alle Beteiligten zeigten sich hochzufrieden mit den Ergebnissen und der intensiven Zusammenarbeit. Die gewonnenen Erkenntnisse und das internationale Expertenwissen werden dazu beitragen, die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in Deutschland langfristig weiterzuentwickeln und zu professionalisieren. Quelle: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV) (ots)