So geht diese Republik mit ihren Polizisten um: Drecksarbeit für Berliner Polizei

Es ist in weiten Regionen, vor allem in so manchen Großstädten, siehe Berlin, nicht gut bestellt um die innere Sicherheit. Schuld daran ist nicht die Polizei. Schuld darin ist eine „Laissez-faire“-Politik, die der Polizei unmögliche Dinge zumutet, sie obendrein miserabel ausstattet und nicht hinter ihr steht. Dies berichte Josef Kraus im Portal "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Kraus: "Was soll die Polizei heute neben den Kernaufgaben so alles machen: Sie soll auf Autobahnen die mit den Händen festgeklebten „Klimaaktivisten“ schonend von der Straße bringen. Sie soll deeskalierend handeln, wenn Hausbesetzer Randale machen, wenn Polizeifahrzeuge umgeworfen oder in Brand gesetzt werden, wenn Polizisten mit Molotow-Cocktails beworfen werden.



Sie soll auf friedliche Demonstranten, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, eindreschen. So muss in Mannschaftsstärke anrücken, wenn sie in „Clans“ (darf man aus antirassistischen Gründen ja nicht mehr sagen) ermitteln soll. Sie muss sich straflos als „Bullenapparat“ bezeichnen lassen. Sie muss in Umkehrung der rechtsstaatlich verankerten Beweislast in Berlin beweisen, dass sie – entgegen irgendeiner anonymen Anzeige – richtig und gesetzeskonform gehandelt hat. Sie muss nach aufwendigen Ermittlungen nach oft eigenartigen Beschlüssen von Haftrichtern festgesetzte Tatverdächtige wieder freilassen, nicht ohne von den Beschuldigten heftig beleidigt zu werden.

In einem Polizeirevier im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an der Friesenstraße muss die Polizei jetzt auch noch Drecksarbeit im wahrsten Sinn des Wortes leisten. Wie die „B.Z.“ am 4. Oktober berichtet, müssen die Beamten dort einer Rattenplage in ihrer Teeküche Herr werden.

Wir zitieren aus der „B.Z.“: Die Beamten notierten in einem Protokoll, dass „die Ratte hinter jedem Kühlschrank Essen gehortet und dementsprechend dort auch ihr Geschäft verrichtet hat, selbst in und unter dem Spülkasten“. Das Fazit: „Es war eine intensive, belastende Geruchsentwicklung durch Essensreste, Dreck und Fäkalien festzustellen.“ Selbst hinter den Kühlschrankverkleidungen entdeckten die Polizisten Fäkalien. „Generell weist die Teeküche einen extrem unhygienischen Zustand auf (Schimmel an den Kühlschränken, schwarze, klebrige Flüssigkeiten in und an den Kühlschränken und überall sonstige Verunreinigungen)“, heißt es im Protokoll weiter. Nach B.Z.-Informationen sind bis zu 50.000 Euro für die Sanierung der Küche veranschlagt – doch ausgeben will das zurzeit wohl niemand.

Was sagt uns das?

Berlin wird einmal mehr seinem Namen gerecht. Denn die Namenssilbe „ber“ heißt im Slawischen „Sumpf“. Aber mehr noch: Was ist von einem Staat zu halten, der die ihn und seine Bürger Schützenden so im Stich lässt. Die Polizisten in Deutschland sind mündige Staatsbürger, sie wissen, was los ist in diesem unserem Lande. Sie wissen es besser als die politische „Elite“, die dieses Land einschließlich seiner Problembezirke meist nur flüchtig aus dem Fenster gepanzerter Dienstfahrzeuge sieht. Und die Polizeibeamten wissen, wofür sonst viele Millionen, ja Milliarden verfügbar sind: Unter anderem auch für die enormen Folgekosten einer ungeregelten Zuwanderung in das deutsche Sozial- und Gesundheitswesen. Friedrich Merz hätte den von ihm verwendeten, dann aber einknickend zurückgenommenen Begriff „Sozialtourismus“ bestens und vielfach belegen können. Aber dazu fehlte es ihm am Mumm.

Kein Wunder also, wenn selbst führende Polizeibeamte hinter vorgehaltener Hand feststellen: „Jetzt wissen Sie, warum unter den Polizisten wohl 60 bis 70 Prozent AfD wählen.“

