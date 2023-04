Ein Muslim in Sorge um Deutschland: Dr. Özoğuz warnt vor Great Reset

Dieses Interview irritiert viele Zuseher. Die meisten bedanken sich aber, „für die Horizonterweiterung und die völlig unbekannte Denkweise“, wie eine Zuseherin schreibt. Stefan Magnet im Interview mit dem Iran-Kenner und gläubigen Muslim Yavuz Özoğuz. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Dr. Yavuz Özoğuz gilt als Iran-Kenner, gläubiger Muslim und Betreiber einer der größten muslimischen Online-Portale Deutschlands namens „Muslim-Markt“. Er sagt: Über den Iran wird gelogen, weil er eine Antwort auf das globalistische Vernichtungsprogramm gibt. Und Deutschland muss endlich zu sich selbst finden, um den Untergang abzuwenden!



Islamisten und Rechte sind sich einig

Der „Great Reset“, das betrügerische Geldsystem, der Wertezerfall, Zerstörung der Familie und die Geschichtslügen: Bei all diesen Themen spricht der Muslim Dr. Yavuz Özoğuz dieselbe Sprache wie die meisten sogenannten „Rechten“. Doch was ist rechts? Und wer ist heute noch rechts? Auch das thematisieren Stefan Magnet und Yavuz Özoğuz am Rande des Gesprächs. Fest steht, dass deutsche Rechte und eingewanderte Muslime die Kritik am Globalismus eint.

Der Great Reset wäre, so Özoğuz, keine Zufälligkeit, sondern ein logisches Gesetz des Geldsystems. Eine logische Konsequenz. Und er bedauert, dass das Land, in dem die besten technischen Geräte der Welt erfunden und hergestellt wurden, nun durch diesen gezielten Zusammenbruch zerstört werde. Der kulturellen und moralischen Vernichtung würde jetzt die wirtschaftliche Zerstörung folgen.

Hier die ganze Sendung mit dem Titel: „Dr. Özoguz warnt: Der Great Reset soll Deutschland endgültig zerstören“:

Islamisierung als trennendes Großthema

Bei den Themen „Islamisierung“ und „Bevölkerungsaustausch“ hat Özoğuz naturgemäß andere Ansichten. Er sieht keinen „Tausch“ der Bevölkerung, sondern nur ein Auffüllen eines entstandenen Vakuums. Weil die Deutschen die Geburten verweigern würden, würden Einwanderer an ihren Platz treten. Das sei ein natürlicher Prozess. Stefan Magnet widerspricht hier, ohne das Gespräch zu zerstören. Er wendet ein, dass die Migrationswaffe gezielt eingesetzt werde. Und zwar nachdem Europa umerzogen, amerikanisiert, entfremdet wurde. Die Gesellschaft wurde, so Magnet, völlig kaputt gemacht. In diesem desolaten Zustand wäre dann die Masseneinwanderung initiiert worden.

Respekt als gemeinsame Grundlage

Gibt es trotz der Einwanderungsfrage dennoch die Möglichkeit einer Verständigung? Ja, sagt Özoğuz. Die Menschen müssten eben verstehen, dass „eine Hand voll Leute“ die westliche Welt beherrscht und 99,9% unterdrückt. Und das würde nur durch „Teile und herrsche“ funktionieren. Wird dieses Spiel durchschaut, könnten alle Menschen guten Willens gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft bauen. Özoğuz wünscht sich eine friedliche Zukunft, das „Paradies auf Erden“, in dem Muslime, Christen, Juden und alle Menschen der Erde in Frieden miteinander leben könnten. Respekt und Achtung voreinander sei eine Grundbedingung.



Der Iran steht für nationale Selbstbestimmung

Özoğuz bekennt sich zur iranischen Befreiungstheologie, die besagt: „Wir entscheiden selbst, was in unserem Land geschieht!“ Deshalb wäre der Iran auch der globalistischen Agenda ein Dorn im Auge, denn immerhin würden jene Kräfte, die die USA steuern, eine weltweite Herrschaftsstruktur errichten wollen. „Und wir sprechen nicht von irgendwelchen Marionetten oder Zirkusfiguren, sondern von denen, die wirklich die Macht in Händen halten.“ Der Iran nehme für sich das Recht auf Selbstbestimmung in Anspruch. Und so verteidigt Dr. Özoğuz auch die nationale Gesetzgebung und Verfassung der Islamischen Republik Iran, den strengen Islam, das Kopftuch und die islamische Ehe, den kompromisslosen Kampf gegen Drogen und die Todesstrafe für Menschenhändler und Drahtzieher bei Pädophilen-Netzwerken. Der „fundamentalistische Islamist“Özoğuz verteidigt im Gespräch mit Vehemenz den Iran. Und er kritisiert Israel. Eine Haltung, die ihm schon vor vielen Jahren die Beobachtung durch den deutschen Verfassungsschutz eingebracht hatte. Leidgeprüfte Corona-Widerständler und deutsche Patrioten sehen das aber eher als Qualitätsmerkmal."

