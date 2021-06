Sind Casinos ohne Lizenz das Risiko wert?

Online Glücksspiel in all seinen Formen liegt in Deutschland voll im Trend. Was Casino Spiele betrifft haben vor allem Online Casinos ohne Lizenz in Deutschland die Nase vorn. Doch sind diese Anbieter das größere Risiko wirklich wert? Um das Thema besser verstehen zu können sollte man sich die Unterschiede zwischen deutsche Casino Lizenzen und ausländische Glücksspiellizenzen etwas genauer ansehen. Hier gibt es tatsächlich einige Dinge zu beachten.

Eine kurze Geschichte der deutschen Online Casino Lizenzen

Deutsche Online Casinos sind brandneu, da die gesetzlichen Grundlagen erst 2020 mit dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag geschaffen wurden. Warum das solange gedauert hat liegt unter anderem daran, dass Glücksspiel in Deutschland eine Kernkompetenz der Bundesländer ist. Die längste Zeit gab es daher 16 verschiedene Glücksspielgesetze. Das war gerade in Hinblick auf Online Glücksspiel natürlich schon lange nicht mehr zeitgemäß.



2012 konnten sich die zuständigen Länderbehörden das erste Mal auf einen gemeinsamen Glücksspielstaatsvertrag einigen. Dieser Entwurf hatte aber zahlreiche Lücken. So waren zum Beispiel Online Casino Lizenzen nicht vorgesehen. Hier waren die Ansichten scheinbar einfach zu unterschiedlich, sodass man sich einfach nicht einig werden konnte.



Es sollte noch einmal 8 Jahre dauern bis nach zähen Verhandlungen mit dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag endlich die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für deutsche Online Casino Lizenzen geschaffen wurden.



Die Freude bei den Glücksspielfans hielt sich aber in Grenzen. Bald wurde deutlich, dass die deutschen Casino Lizenzen mit zahlreichen Auflagen und Verboten belegt sind. Während viele Vorschriften der verbesserten Sicherheit und einem höheren Spielerschutz dienen, stoßen andere auf deutlich weniger Verständnis. So ist zum Beispiel nur ein stark eingeschränktes Spielangebot mit Spielautomaten und Video Slots erlaubt. Tischspiele, wie Roulette oder Blackjack, dürfen nur mit einer zusätzlichen Lizenz angeboten werden, welche die meisten Online Casinos wahrscheinlich nicht bekommen werden. Andere beliebte Casino Spiele, wie Live Casino Tischspiele oder Jackpot Slots, sind ausdrücklich verboten.



Casinos ohne Lizenz



Von daher überrascht es wenig, wenn viele Deutsche in einem Casino ohne Lizenz in Deutschland um echtes Geld spielen. Diese ausländischen Glücksspielanbietern müssen sich nicht an die strengen Bestimmungen und Auflagen in Deutschland halten, bieten ihre Spiele aber dennoch in Deutschland an und sind damit leicht zugänglich.



Als Spieler hat man so Zugriff auf ein umfangreiches Spielangebot und kann zudem oft von deutlich größeren Bonusangeboten profitieren. Darüber hinaus handelt es sich bei diesen Anbietern oft auch um Casinos ohne Limit was den Wetteinsatz oder die Höhe der Einzahlungen betrifft.

Damit bergen Casinos ohne deutsche Lizenz immer auch ein größeres Risiko. Das liegt zum einen daran, dass man dort um größere Summen spielen kann. Zusätzlich sind diese Anbieter nicht immer korrekt lizenziert oder werden daher nicht regelmäßig von einer Behörde kontrolliert. Das führt dazu, dass es große Unterschiede in der Qualität der angebotenen Spiele und in der Sicherheit des Angebots geben kann.



Wie legal sind Casinos ohne Lizenz überhaupt?



Nun stellt sich natürlich die Frage, wie ein Casino ohne Lizenz in Deutschland überhaupt legal sein kann. Tatsächlich ist diese Frage komplizierter als man meinen sollte.



Die Betreiber von Casinos ohne deutsche Lizenz argumentieren hier gerne mit dem Prinzip der Dienstleistungsfreiheit, welches eines der Grundrechte innerhalb der Europäischen Union darstellt. Nach diesem Prinzip darf ein Unternehmen seine Dienste in der ganzen EU anbieten, solange es dazu ein einem einzigen EU-Mitgliedsland berechtigt ist.



Folgt man dieser Auslegung, so darf ein Online Casino, zum Beispiel mit einer Online Glücksspiellizenz aus Malta, seine Echtgeld Casino Spiele auch in Deutschland anbieten. Ob sich diese Ansicht vor Gericht durchsetzen wird, wird von vielen Rechtsexperten allerdings bezweifelt.



Hier gibt es aber noch einen anderen Aspekt. Darf man als Spieler in einem Casino ohne Lizenz spielen oder macht man sich hier straffbar? Hier ist die Antwort schon etwas eindeutiger. Solange man in einem Casino mit EU-Lizenz spielt, ist man als Spieler rechtlich auf der sicheren Seite.



Das führt zur eigenartigen Situation, dass das Betreiben von Online Casinos ohne deutsche Lizenz womöglich straffbar ist, das Spielen in einem Casino ohne Lizenz aber durchaus legal. Hier geht man als Spieler allerdings indirekt ein weiteres Risiko ein. Wird ein solches Online Casino wegen unerlaubten Glücksspiels plötzlich geschlossen, was passiert dann mit dem einbezahlten Geld?



Was hat ein Casino ohne Lizenz zu bieten?



Ein Casino ohne deutsche Lizenz bringt also immer ein größeres Risiko mit sich. Viele Spieler sind aber scheinbar der Ansicht, dass das bessere Angebot das Risiko mehr als wert ist. Was haben also die ausländischen Glücksspielanbieter zu bieten, was deutsche Casinos nicht können?



Besonders verlockend ist hier das bereits erwähnte Spielsortiment. Ein Online Casino mit Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) darf zum Beispiel weit mehr Casino Spiele anbieten, als die deutsche Konkurrenz. Während die deutsche Casino Lizenz zum Beispiel Jackpot Spiele und Live Dealer Spiele ausdrücklich verbietet, kann man diese in fast jedem MGA Online Casino ohne Probleme genießen.



Als Casino ohne Limit dürfen diese Anbieter zudem höhere Wetteinsätze annehmen und auch größere Einzahlungen akzeptieren. Dazu kommen noch zahlreiche Komfortfunktionen, wie etwa das Auto-Play-Feature, welche in Deutschland ebenfalls verboten sind.



Damit bietet ein Casino ohne deutsche Lizenz den Spielern oft deutlich mehr Freiheiten, so um Echtgeld zu spielen, wie man es selbst für richtig hält. Ein besseres Spielangebot, höhere Einsätze, höhere Gewinnmöglichkeiten, größere Bonusangebote und noch einiges mehr locken die Spieler auch weiterhin an - das größere Risiko wird dabei ignoriert oder bewusst in Kauf genommen.



Zusammengefasst



Die neuen deutschen Online Casinos stecken eigentlich noch in den Startlöchern, doch bereits jetzt schein es, als könnte es ihnen schwerfallen, sich im internationalen Vergleich zu behaupten. Casinos ohne deutsche Lizenz sind zurzeit für jedermann leicht zugänglich und locken mit einem deutlich besseren Angebot. Das deutsche Casinos deutlich sicherer sind als die ausländischen Anbieter, scheint für viele Spieler nicht wirklich ins Gewicht zu fallen.



