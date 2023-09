Die legendärsten Automatenspiele der Glücksspielbranche und warum sie?

Ein Top online Casino bietet im Durchschnitt über 4.000 Spielautomaten an. Die Auswahl ist gigantisch und der Spielspaß garantiert. Blinkende Symbole, einrollende Walzen, verschiedene Gewinnlinien und eine bekannte Melodie, die den Gewinn ankündigt. Es sind die Klassiker im online Casino, die immer wieder direkt angesteuert werden. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und jeder Spieler hat seine ganz persönliche Lieblingsslot. Beliebt sind natürlich die Klassiker der Branche, die legendären Slots der online Casinos, die bevorzugten Gewinnmaschinen.

Moderne Klassiker mit Gewinnpotential

Ende der neunziger und Anfang der sogenannten frühen 00ler Jahre nahm die online Unterhaltung langsam Fahrt auf. Mit den ersten Internetauftritten wurden auch die ersten online Video-Slots veröffentlicht. Games Global veröffentlichte bereits 1997 die erste Slot namens Fantastic Sevens. Das Spielprinzip war einfach gehalten und äußerst effektiv. Drei virtuelle Walzen und eine Gewinnlinie. Erst im Laufe der Jahre wurde das Spielprinzip angepasst und die Walzen sowie die Anzahl der Gewinnlinien erhöht.

In den neunziger Jahren waren es bekannte Vorlagen, die den Weg für einen erfolgreichen Spielautomaten ebneten. Tomb Raider, X-Men oder Hulk zum Beispiel waren die online Hits. Die online Casino Branche war geboren und der Siegeszug der gewinnbringenden Unterhaltung war gestartet. Seriöse Online Casinos bildeten schnell die Spitze der virtuellen Unterhaltung. Jahre später kamen noch die Sportwetten zum Unterhaltungspaket hinzu. Die perfekte Kombination? Sportwetten und online Casino auf einer Plattform. Hier ist beispielsweise 22Bet ein gutes Beispiel für den modernen Wett- und Spielspaß.



Bild: Unsplash



Die beliebtesten Spielautomaten der online Casinos

Es sind die Klassiker, die sich über die Jahre hinweg durchgesetzt und etabliert haben. Book of Ra, ein erster Hit, Mega Moolah oder Starbust. In Österreich stehen aber auch die Casinoklassiker ganz oben in der Gunst der Kunden. Roulette und BlackJack sind hier beliebt und die typische Casinoatmosphäre inklusive Live Dealer sind einfach unschlagbar.

Die Bestenliste der beliebtesten und angesagtesten online Casinospiele

Book of Tombs;



Gates of Olympus;



Sugar Rush;



Johnny Cash;



Power of Merlin;



Wild Joker Hot;

Black Wolf;



Sun of Egypt 2;



Hell Hot 20.

Was zeichnet eine legendäre Slot aus?

Einfache Regeln

Gewinnen soll einfach sein, der Spielablauf Spaß machen. Spannung baut sich nicht durch komplizierte Regeln auf. Das Prinzip der Gewinnlinien sollte überschaubar sein.

Die Auszahlquote

Gewinne sollen sich lohen! Und die sollten doch bitte in einer gewissen Regelmäßigkeit ausgeschüttet werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Auszahlquote garantiert genau diese Auszahlungen. Die Quote kann je nach Slot variieren. Wer also eine hohe Auszahlquote wünscht, der sollte sich vor Spielbeginn mit den Regeln beschäftigen.

Bequemlichkeit

Auch das ist ein Grund. Dieses Spielsystem ist bekannt und diese Tatsache wird gerne vom Spieler angenommen. Ein bekannter Spielablauf steht für den möglichen Erfolg, schließlich hat es ja schon funktioniert.

Spannung

Die berühmten schweißnassen Hände, dieses leichte Kribbeln im Bauch, die Aufregung und die Freude auf den baldigen Gewinn. Was kommt als nächster Schritt? Genau diese Attribute stehen für eine erfolgreiche online Slot.

Anfänger starten so – Tipps & Tricks

Geringer Einsatz und maximaler Gewinn? Das Prinzip der Glücksjäger funktioniert, braucht aber mit Sicherheit ein wenig Glück und viel Übung. Wie starten Anfänger und Neueinsteiger effektiv?

Zuerst immer einen Demomodus nutzen. Hier wird bares Geld eingespart und wenn das Spielprinzip durchschaut wurde, dann folgt der Wechsel auf Echtgeld.



Der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. Ohne Druck gewinnt es sich leichter.



Ein Budget sollte im Vorfeld festgelegt werden. Das Geld sollte am Ende des Monats niemals in der Haushaltskasse fehlen.



Regeln lesen und die Gewinnlinien verstehen. Die Erklärungen und Spielregeln sind können zu jeder Zeit abgerufen werden.



Slots mit hohen Auszahlquoten wählen. Die Gewinnchancen sind definitiv höher.



Einfache Spielregeln werden bevorzugt. Komplizierte Abläufe vernichten den Spielspaß und demotivieren.



Strategien nutzen. Gerade im Bereich BlackJack oder Roulette. Hier gibt es viele Tipps im Internet. Doppelt oder nichts? Es funktioniert.



Bonusaktionen annehmen und gewinnbringend einsetzen. Jedes online Casino belohnt die Treue seiner Spieler und Neueinsteiger werden in der Regel fürstlich belohnt.



Müde und unkonzentriert? Im richtigen Moment aussteigen und die Notbremse ziehen.



Im Vorfeld auch mal Verluste einkalkulieren. Dies wird passieren und ist eine vollkommen logische Konsequenz des Spielens.



Ein klarer Kopf hilft, die Übersicht zu behalten. Keinen Alkohol oder Drogen. Müde? Aussteigen!



Das passende online Casino finden. Entscheidend sind hier das Spielangebot und die Bonusbedingungen.



Nur lizenzierte online Casinos nutzen. Hier werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Gibt es eine garantierte Sicherheit? Wenn dann nur in lizenzierten online Casinos.

----