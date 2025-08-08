Abschiebung siebenfacher deutscher Mutter Liliya Klassen ausgesetzt!

"Großartige Neuigkeiten: Die von einer Abschiebung bedrohte volksdeutsche siebenfache Mutter Liliya Klassen, die der christlichen Glaubensgemeinschaft der Mennoniten angehört, hat eine Duldung erhalten. Die entsprechende Entscheidung zur Erteilung dieser „Duldung ohne auflösende Bedingung“ traf das Regirungspräsidium Karlsruhe, das eine Sonderzuständigkeit für vollziehbar Ausreisepflichtige hat." Darüber berichtet die Plattform "PatriotPetition.org".

Weiter heißt es auf der Seite: "Eigentlich hätte Liliya Klassen bis zum 31. Juli 2025 ausreisen sollen, wobei ein neues Visumsverfahren in Kasachstan mindestens ein halbes Jahr Zeit in Anspruch genommen hätte. Andernfalls drohte ihr die Abschiebung samt einem 30-monatigen Wiedereinreiseverbot. Dabei interessierte die zuständigen Bürokraten weder die Tatsache, dass Liliya Klassen kraft Geburt deutscher Volkszugehörigkeit ist, noch dass die teils minderjährigen Kinder der Familie durch die Ausreise monatelang ihrer Mutter beraubt wären: In den Augen der bundesdeutschen Bürokratie sei eine Familie ohnehin – Zitat – eine „bloße Begegnungsgemeinschaft“.

Dank unseres gemeinsamen entschlossenen Protestes konnten wir nun verhindern, dass diese christliche kinderreiche Familie grausam auseinandergerissen wird! Mehr als 12.000 Unterzeichner der Petition „Deutsche christliche siebenfache Mutter darf nicht abgeschoben werden!“ auf PatriotPetition.org appellierten an den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU), Familie Klassen vor diesem unmenschlichen Schicksal zu bewahren. Im Namen der Familie Klassen sagen wir allen Unterzeichnern: Herzlichen Dank und vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung und Ihr Gebet!

Gemeinsam haben wir in zweifacher Hinsicht ein deutliches Zeichen gesetzt. Erstens: Wir lassen es nicht zu, dass unsere christlichen Brüder und Schwestern rücksichtslos aus dem eigenen Land geschmissen werden, während gleichzeitig islamische Terroristen und Schwerstkriminelle aus der ganzen Welt hier willkommen geheißen werden. Zweitens: Familie, im Kleinen wie im Großen, dem Volk, ist von Gott gegeben – kein Zufallsprodukt oder „bloße Begegnungsgemeinschaft“. Weder liegt es in der Verfügungsgewalt der Regierung, durch willkürliche Zuteilung von Reisedokumenten zu entscheiden, wer zum Volk gehört, noch hat der Staat das Recht, Familien in irgendeiner Form auseinanderzureißen. Mit anderen Worten: Es gibt eine Zusammengehörigkeit, die größer ist als der Staat und das hat die Regierung zu akzeptieren.

Unsere Kampagne für Familie Klassen war somit ein voller Erfolg! Ein Erfolg, der nur durch die Spenden einiger weniger Unterstützer wie Ihnen André möglich gemacht wurde. Denn wie Sie wissen, erhält PatriotPetition.org bewusst keinerlei Unterstützung von Parteien, Konzernen, staatlichen oder kirchlichen Stellen. Damit wir uns weiterhin Anliegen wie dem von Familie Klassen annehmen und tausende Patrioten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum mobilisieren können, brauchen wir jetzt dringend Ihre Unterstützung André: Bitte helfen Sie PatriotPetition.org heute mit einer Spende von 15, 35, 50 oder 100 Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar, oder gerne auch jedem anderen Betrag, oder auch mit einer Spende in Kryptowährung, damit wir unsere wichtige Arbeit für unsere christlichen Werte, die Heimat, die Familie und die Freiheit fortsetzen können."

Quelle: PatriotPetition