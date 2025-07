Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der FISU World University Games in Essen „Everybody is all-in“

Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung der FISU World University Games (Welt-Universitätsspiele) haben Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen) und Präses Dr. Thorsten Latzel (Evangelische Kirche im Rheinland) am heutigen Abend (15. Juli 2025) zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Kreuzeskirche in Essen eingeladen.

Unter dem Motto „Everybody is all-in“ („Alle spielen mit“) kamen Studierende, Sportlerinnen und Sportler, Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche und Hochschulsport sowie der gastgebenden Städte zusammen, um gemeinsam den Auftakt des internationalen Sportereignisses zu feiern, das vom 16. bis 27. Juli 2025 in der Region Rhein-Ruhr und Berlin ausgetragen wird.

In der dialogisch gehaltenen Predigt betonte Bischof Overbeck die gesellschaftliche Dimension des Mottos: „‚Alle spielen mit‘ ist für mich weit mehr als ein sportliches Motto – es ist ein starkes Bild für gelebte Teilhabe und Solidarität. Dieses große Sportfest macht sichtbar, was wir uns auch für unsere Gesellschaft wünschen: dass jeder Mensch seinen Platz hat, unabhängig von Herkunft, Fähigkeiten oder Lebensgeschichte.“ Er betonte: „Im Sport wie im Glauben geht es darum, Grenzen zu überwinden und Gemeinschaft im besten Sinne zu leben.“

Präses Latzel machte deutlich, wie sehr die Spiele eine Chance für Begegnung und Verständigung bieten: „Ich erwarte, dass hier Begegnungen stattfinden, die über Nationalitäten, Religionen und Kulturen hinweg Brücken bauen. Glaube und Sport sind in der Gemeinschaft am schönsten. Ich wünsche mir, dass die Athletinnen und Athleten ebenso wie das Publikum erleben, wie Respekt, Wettbewerb und Gemeinschaft zusammengehören.“ Er erinnerte zugleich an die Verantwortung der Gastgeberinnen und Gastgeber: „Für die Menschen hier vor Ort in der Rhein-Ruhr-Region ist so ein Großevent eine wunderbare Gelegenheit, Gastfreundschaft zu üben. Fremden offen und freundlich zu begegnen, ist für uns Christen eine Herzenssache. Schön, wenn davon etwas in den Spielen zu spüren ist.“

Ausgangspunkt der dialogischen Predigt war die biblische Erzählung aus dem Markusevangelium, in der vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen. Präses Latzel betonte dabei: „Uns ist es nicht egal, wenn Menschen liegen bleiben – auf dem Spielfeld oder im Leben. Dann gehen wir hin, packen an – und, wo nötig, leihen wir einander die Beine.“ Auch auf die Parallelen zwischen Sport und Glaube ging Bischof Overbeck ein: „Im Sport wie im Glauben braucht es Ausdauer, Konzentration und vor allem mentale Stärke. Entscheidend ist dabei nicht nur der individuelle Wille, sondern auch die Unterstützung durch andere: wie bei den Freunden im Evangelium, die gemeinsam Hindernisse überwinden.“

Zu den Gästen des Gottesdienstes zählten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh), des Bundesministeriums des Innern, der Stadt Essen sowie ökumenische Kirchenverantwortliche. Musikalisch wurde die Feier von Popkantorin Lina Wittemeier und einem Chor begleitet. Im Zentrum der Liturgie stand eine symbolische Aktion, bei der bunte Bälle – jeweils stellvertretend für unterschiedliche Gruppen wie Athletinnen und Athleten, Volunteers oder Studierende – in ein Kreuz gelegt wurden. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass alle – so verschieden sie sind – zu einer weltweiten Gemeinschaft gehören.

Hintergrund

Die FISU World University Games (Fédération Internationale du Sport Universitaire – Welt-Universitätsspiele, früher: „Universiade“) sind das weltweit größte Multisportereignis für Studierende und finden alle zwei Jahre statt. Die 33. Sommerausgabe unter dem Namen „Rhine-Ruhr 2025“ wird vom 16. bis 27. Juli 2025 unter anderem in Essen, Bochum, Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Hagen sowie in Berlin ausgetragen. Erwartet werden mehr als 8.500 Athletinnen und Athleten aus über 150 Ländern, die in insgesamt 18 Sportarten gegeneinander antreten.

