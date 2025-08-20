30 Jahre im Dienst des Berufsstandes: Dr. Stefan Derix feiert Dienstjubiläum bei der Apothekerkammer Nordrhein

Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) feiert das 30-jährige Dienstjubiläum ihres Hauptgeschäftsführers Dr. Stefan Derix. Seit dem 1. August 1995 arbeitet Dr. Derix im Kammerhaus in Düsseldorf und hat in dieser Zeit maßgeblich zur Entwicklung der berufspolitischen und fachlichen Arbeit der nordrheinischen Apothekerschaft beigetragen.

Heute begann die elfte Sitzung des Vorstands mit einer Überraschung - jedenfalls für Dr. Derix. Die Präsentation "Personalentwicklung" kannte er nicht. Es folgte eine Rückschau auf die vergangenen 30 Jahre. Am Ende übergab Präsident Dr. Armin Hoffmann eine aufwändige Zeichnung und gratulierte im Namen des gesamten Vorstandes recht herzlich.

Dr. Stefan Derix, approbierter Apotheker seit 1991 und promoviert zum Dr. rer. nat. im Jahr 1994, begann seine Laufbahn in der Abteilung Aus- und Fortbildung der AKNR. Über verschiedene Stationen hinweg übernahm er wachsende Verantwortung in der Organisation und Steuerung der Kammer, bis er schließlich 2009 zum Geschäftsführer und 2023 zum Hauptgeschäftsführer berufen wurde.

"Die Apothekerkammer Nordrhein ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches Zuhause. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude, gemeinsam mit engagierten Kolleginnen und Kollegen die Interessen der Apothekerschaft vertreten und die Zukunft der Arzneimittelversorgung mitgestalten zu dürfen", erklärt Dr. Derix anlässlich seines Jubiläums. "Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem wertschätzenden Team für unseren Berufsstand über all die Jahre viel gestalten durfte."

Unter seiner Leitung wurden wichtige Projekte in den Bereichen Fort- und Weiterbildung, Digitalisierung, pharmazeutische Dienstleistungen und Nachwuchsförderung vorangetrieben. Gerade in den vergangenen Jahren stellte er die Kammer erfolgreich auf, um die Herausforderungen der Pandemie, des Fachkräftemangels und der sich wandelnden Gesundheitsstrukturen zu meistern. Dass in den Impfzentren der Wirkstoff von hunderten Apotheker rekonstituiert wurde, hat Dr. Derix maßgeblich koordiniert.

"Mit Dr. Stefan Derix haben wir einen Hauptgeschäftsführer, der die Apothekerkammer Nordrhein mit Weitsicht, großem Fachwissen und beeindruckendem Engagement führt", betont Kammerpräsident Dr. Armin Hoffmann, der auch Präsident der Bundesapothekerkammer ist. "Sein unermüdlicher Einsatz für die Apothekerschaft, seine Fähigkeit, komplexe Entwicklungen im Gesundheitswesen frühzeitig zu erkennen, und seine klare Haltung in berufspolitischen Fragen machen ihn zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit für unsere Kammer. Wir danken ihm herzlich für 30 Jahre vorbildlicher Arbeit und freuen uns auf die weitere gemeinsame Zukunft."

Die Apothekerkammer Nordrhein würdigt mit diesem Jubiläum nicht nur die langjährige Verbundenheit, sondern auch das unermüdliche Engagement von Dr. Stefan Derix für die Belange der Apothekerinnen und Apotheker in der Region.

Quelle: Apothekerkammer Nordrhein (ots)