Friedensaktivisten protestieren gegen Einsegnung von Militärs im Kölner Dom: Sehr viele Ausländische Militärs anwesend

Weiter berichtet RT DE: "Bei Schneeregen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt protestierten nur wenige Friedensaktivisten gegen die Einsegnung des deutschen Militärs bei dem traditionellen Soldatengottesdienst im Kölner Dom. Vertreter des Kölner Friedensforums, der DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft) und unabhängige Friedensfreunde waren vor Ort.

Im Aufruf des Kölner Friedensforums hieß es:

"Gerade angesichts der verheerenden Zerstörungen und zehntausender getöteter Menschen auf beiden Seiten des Krieges in der Ukraine erwarten wir von der Kirche eine genauso entschiedene Absage an das Schlachten – wie durch Papst Franziskus – und keine Segnung von Soldaten in Uniform."