10 Thesen zur Frühstart-Rente Frühstart-Rente: Gute Sache, aber ausbaufähig

Die Frühstart-Rente der Bundesregierung einfach durchwinken? Bloß nicht, meint das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) in Frankfurt/Main. Laut Koalitionsvereinbarung soll die Frühstart-Rente in 2026 kommen, möglichst schon Anfang des Jahres.

Sie sieht vor, dass der Staat künftig jedem Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro im Monat in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot einzahlt - in Form von Aktien, Aktienfonds oder anderen Wertpapieren. Das angesparte Kapital soll der Grundstock für eine spätere Rente sein. Das DIVA hatte im Frühsommer in einer repräsentativen Sonderbefragung ermittelt, wie die Bevölkerung die Idee Frühstart-Rente bewertet. Auf dieser Basis legt das Institut in "10 Thesen zur Frühstart-Rente" grundsätzliche Verbesserungsvorschläge vor.

Die Frühstart-Rente ist eine gute Sache. Auch in der Bevölkerung trifft sie auf breite Zustimmung. Der Staatszuschuss von 10 Euro monatlich sollte an die Bedingung geknüpft werden, dass die Eltern (mindestens) denselben Betrag dazutun. Die Bereitschaft dazu ist hoch. Die Frühstart-Rente sollte die Möglichkeit lassen, den Sparbetrag mit Einmalbeträgen aufzustocken. Das wäre ein beachtlicher Hebel für das spätere Rentenkapital. Die Frühstart-Rente sollte bis zum Ende der Ausbildung, mindestens bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden. Die Frühstart-Rente sollte flexible Anlagemöglichkeiten zulassen, neben Aktienfonds auch klassische und fondsgebundene Rentenversicherungen oder Bausparverträge. Die Frühstart-Rente muss nach Ende der staatlichen Frühstart-Förderung anschlussfähig sein. Auch eine Integration von Frühstart-Rente und (reformierter) Riester-Rente zu einem einheitlichen Fördersystem ist vorstellbar. Die Frühstart-Rente löst nicht die akuten Probleme des deutschen Rentensystems. Sie darf nicht als politisches Alibi dafür herhalten, dringende Reformen zu verschleppen. Die richtigen Prioritäten setzen: Zunächst Riester reformieren, dann Frühstart-Rente. Soweit derzeit bekannt, wäre die Frühstart-Rente lediglich eine marginale Ergänzung der Altersvorsorge. Das ist unzureichend, aber ausbaufähig. Bei zielführender konzeptioneller Gestaltung könnte die monatliche Zusatzrente auf mehrere hundert Euro ansteigen. Hier liegt sehr viel Potenzial.

Quelle: Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung DIVA (ots)