Legale Online Roulette Casinos in Deutschland – so sieht die aktuelle Gesetzeslage aus!

Nach vielen hitzigen Debatten und Diskussionen gibt es seit dem 1. Juli 2021 einen bundesweit einheitlichen Glücksspielstaatsvertrag. Dies betrifft auch viele Roulette-Spieler in Deutschland, die sich dem Nervenkitzel mit der Kugel heutzutage vor allem im Internet hingeben. Die Glücksspielbranche im Internet hat durch die veränderte Gesetzeslage deutlichen Aufwind bekommen. Denn Glücksspiel im Online-Bereich ist nun durch eine einheitliche Glücksspiellizenz nun in der ganzen Bundesrepublik legal abrufbar.

Die Veränderung des Glücksspielgesetzes in Deutschland hat den Markt im Internet durcheinandergewirbelt. Denn im Fokus des neu verabschiedeten Gesetzes steht vor allem der Spielerschutz, so dass einige Angebote aus dem Programm der Casinoanbieter im Internet gestrichen wurde. Ebenso verhält es sich mit den Einzahlungen auf das Guthabenkonto im Internet, sowie die maximale Einsatzhöhe. Spieler im Internet werden durch das neue Gesetz vor allem reglementiert. Doch ist das Spielen von Roulette Casinos im Internet weiterhin legal? Wie verhält es sich mit den Einsatzlimits? Und wo lassen sich legale Roulette Casinos im Internet finden?

Als zentraler Beschluss des neuen Gesetzes zum Glücksspiel im Internet gilt die nun bundesweit einheitliche Lizenzvergabe. Dennoch ist es den einzelnen Bundesländern vorbehalten, Details beim Glücksspielangebot wie auch beispielsweise beim Online-Roulette zu ändern oder zu untersagen. Demnach werden Roulette-Spieler im Internet aktuell mit einigen restriktiven Maßnahmen konfrontiert.

Sind Online Roulette Casinos legal?

Die Frage der Legalität von Roulette Casinos lässt sich pauschal nicht sofort beantworten. Denn zwar gibt es in Deutschland nun eine einheitliche Glücksspiellizenz, doch verfügen die Bundesländer über einen Spielraum, um verschiedene Gesetzesbestimmungen im Landesrecht individuell zu verfassen. Demnach ergibt sich für viele Roulette-Spieler nicht immer sofort, welche Casinos legale Angebot für Roulette im Internet bereit. Oft findet man legale Online Roulette Casinos mit Lizenzen aus Deutschland, so dass für Spieler ein absolut sicheres Spielvergnügen gewährleistet wird. Allerdings gibt es beim Roulette Casino im Vergleich zu anderen digitalen Angeboten eine entscheidende Veränderung beim Spielangebot. So sind Live-Angebot auch für Roulette im Internet verboten. Die Casinobetreiber haben jedoch schon auf das neue Gesetz und Verbot von Live-Roulette im Internet reagiert und bieten Roulette-Spielern mittlerweile zahlreiche Alternativen durch Slotgames. So gibt es nach wie vor einige Anbieter für virtuelles Roulette im Internet – und das vollkommen legal!

Merkmale von legalen Anbieter für Online-Roulette

Durch die neue Gesetzeslage wurde das Online-Glücksspiel nun bundesweit einheitlich lizenziert und damit auch legalisiert, doch gibt es weiterhin auch einige illegale Plattformen ohne EU Lizenz. Diese Plattformen werben meistens damit ohne Einsatzlimit spielen zu können, so dass der gesetzlich verabschiedete Spielerschutz durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag keine Wirkung zeigt. Damit Roulette-Spieler im Internet ein legales Spielangebot finden können, spielt die Lizenz eine wichtige Rolle. Denn nur auf Plattformen mit gültiger Konzession gelingt es Spielern maximalen Schutz zu genießen. Durch strenge staatliche Auflagen und Kontrollen können sich Spielkunden auf Plattformen mit gültiger Lizenz sein, dass der Spielverlauf vertrauenswürdig abläuft. Auch ein Blick in die AGBs kann sich lohnen. Denn nur, wenn auch die Daten des Betreibers aufgelistet werden, handelt es sich auch um einen seriösen Anbieter im Internet. Der neue Glücksspielstaatsvertrag hat den Weg zum legalen Glücksspiel im Internet freigemacht und besonders den Spielerschutz deutlich verbessert.



----