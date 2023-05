Int. ADAC Truck-Grand-Prix 2023: Neuer Mix aus Musik, Messe & Festival +++ Das Motorsport-Highlight lockt vom 13. bis 16. Juli 2023 wieder über 100.000 Fans an den Nürburgring +++

Die Eifel steht seit über drei Jahrzehnten an jedem dritten Juli-Wochenende ganz im Zeichen des Truck-Sports. Kaum eine Veranstaltung am Nürburgring verspricht den Besucherinnen und Besuchern so viel Abwechslung wie der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix, der sich in diesem Jahr mit einem erweiterten Rahmenprogramm präsentiert. Ob Motorsport-Fan, Festival-Anhänger, Berufskraftfahrer oder Fachbesucher - bei der 36. Auflage ist für die ganze Familie etwas dabei.

"Motorsport, Entertainment, Nachhaltigkeit und Innovation - dafür steht der ADAC Truck-Grand-Prix, der zugleich ein Saisonhighlight im europäischen Motorsportkalender markiert. Wir rechnen mit rund 50.000 Tagesbesuchern, die sich auf ein spektakuläres Wochenende voller Action und Unterhaltung freuen dürfen", sagt Marc Hennerici, Geschäftsführer vom Ausrichter ADAC Travel & Event Mittelrhein GmbH.

Im Mittelpunkt des sportlichen Teils stehen die Läufe der Goodyear FIA European Truck Racing Championship, bei denen Europas beste Truck-Rennfahrer gegeneinander antreten. Top-Piloten wie Jochen Hahn, Sascha Lenz und Norbert Kiss liefern sich auf dem legendären Eifel-Rundkurs einen spannenden Schlagabtausch um wertvolle EM-Punkte und bieten den Fans Motorsport zum Anfassen ebenso wie die französische Meisterschaft, die wie in 2022 wieder am Ring gastiert.

Motorsport hautnah: FIA ETRC & GT Masters

Mit einem weiteren prominenten Gastspiel begegnen sich in diesem Jahr zwei motorsportliche Welten: erstmals seit 2012 legt die beliebte Rennserie ADAC GT Masters wieder einen Boxenstopp beim Truck-Grand-Prix ein. Die Supersportwagen von Herstellern wie Lamborghini, Mercedes-AMG, Porsche oder McLaren, 550 PS stark und auf dem Nürburgring 250 km/h schnell, treffen auf Race-Trucks mit 1.000 PS und einer Topspeed-Begrenzung von 160 km/h. So unterschiedlich die Performance, so nachhaltig der Kraftstoff: beide Rennserien setzen auf alternative Energien wie zum Beispiel hydriertes Pflanzenöl (HVO) mit denen sich die CO2-Emissionen um bis zu 90 Prozent reduzieren lassen.

Top-Entscheider bei eine der größten Nutzfahrzeugmessen

Im angrenzenden Messepark findet während des gesamten Wochenendes eine der größten Industriemessen der Nutzfahrzeugbranche statt. Auf rund 10.000 Quadratmetern präsentieren sich nationale und internationale Lkw-Hersteller, Zulieferer und Spediteure der Öffentlichkeit. Dazu werden in einem Innovation Camp die nachhaltigen (Antriebs-) Technologien von morgen gezeigt. Dies ist zugleich auch ein Thema des ADAC/TÜV Rheinland TruckSymposium, das am Freitag, 14. Juli stattfindet. Hochrangige Experten aus Politik und Wirtschaft tauschen sich zu den Lösungen für die Logistik von morgen aus. Interessierte Fachbesucher können sich unter trucksymposium.de anmelden.

Familienunterhaltung mit Verkehrserziehung

Während des gesamten Rennwochenendes erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm: von Trucker-Korso über Fan-Village und Trucker-Camp bis Kinderland, wo neben Entenrodeo und Hüpfburgen in diesem Jahr erstmalig auch eine Verkehrsaktion für Kinder stattfindet. Der ADAC Mittelrhein und Blicki e.V. sensibilisieren die Kleinen für die Gefahren von Lkw im Straßenverkehr. Das Känguru Blicki erläutert den Kindern an verschiedenen Lernstationen und am Truck-Grand-Prix-Truck die wichtigen Verkehrsregeln und Gefahrenquellen, Stichwort Toter Winkel. Die gemeinsame Aktion steht unter der Schirmherrschaft von Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Country- & Party-Musik mit Feuerwerk

Musikalisch hoch her geht es in diesem Jahr wieder in der Müllenbachschleife, wo es auf vielfachen Wunsch der Truck-Community neben Country- erstmalig auch Party-Musik geben wird. Am Freitag, 14. Juli lassen US-Shooting-Star Jessica Lynn, die Band Gone Country und Dauerbrenner Tom Astor ab 19 Uhr die Country-Herzen höherschlagen, dazu erwartet die Fans eine musikalische Überraschung. Einen Tag später sorgen zur gleichen Zeit Tobee, Schürze, Julian Benz, Markus Becker und Isi Glück für krachende Partystimmung in der Müllenbachschleife mit dem traditionellen Feuerwerk als weiteres Highlight.

Charity-Aktionen für das Ahrtal

Im Zeichen der Kampagne #SolidAHRität sind für das gesamte Wochenende wieder verschiedene Charity-Aktionen geplant, deren Erlöse den Flutopfern und dem Wiederaufbau im Ahrtal zugutekommen: vom mobilen Ahrtal-Store mit lokalen Produkten bis hin zum Ahrtal-Bakery-Truck, in dem die aus der Kabel1-Serie ,Trucker Babe' bekannte Katrin ,Tinka' Oschmann unter anderem eigens gestaltete Truck-Grand-Prix-Donuts verkauft.

Jobmesse für Berufsinteressierte

Ein Thema, das Tinka, aber auch die gesamte Truckerszene bewegt, ist das Thema Fachkräftemangel. Dazu veranstaltet der ADAC Mittelrhein gemeinsam mit dem Nürburgring zum zweiten Mal die Truck-Grand-Prix Job-Expo, die Berufsinteressierte mit zukünftigen Arbeitgebern zusammenbringt. Die Messe findet von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr im ring°boulevard (Nürburgring Boulevard 1, 53520 Nürburg) statt, der Eintritt ist kostenlos.

