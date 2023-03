Blackjack: Glück & Geschicklichkeit – die besten Spieler der Welt!

Blackjack vereint Glück und Geschicklichkeit. Spieler sind entsprechend nicht ausschließlich vom Glück abhängig, sondern können den Spielverlauf maßgeblich durch ihre eigenen Fähigkeiten beeinflussen. Die besten Blackjack-Spieler der Welt haben es dabei mit ihrem Skill-Level geschafft, sich einen Namen in der Szene zu machen.

Online-Glücksspiel – die besten Blackjack-Casinos

Die besten Blackjack-Spieler haben sich primär auf dem terrestrischen Glücksspielmarkt einen Namen gemacht – in den Casinos und Spielbanken dieser Welt. Mittlerweile hat sich jedoch in der Branche so einiges getan. Das Angebot im landbasierten Sektor ist zwar noch immer ein fester Bestandteil, das Online-Segment wird jedoch zunehmend wichtiger.

Das ist auch beim Blackjack spürbar. Das beliebte Kartenspiel kann heute auf zahlreichen Online-Glücksspielplattformen gezockt werden. Auswahl und Vielfalt sind so riesig, dass keine Wünsche offen bleiben.



Über die rechtlichen Rahmenbedingungen muss sich die Spielergemeinde derweil keine Sorgen machen. Seit dem 01. Juli 2021 gilt in Deutschland der neue Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), der den virtuellen Glücksspielmarkt liberalisiert hat. Daher sind Blackjack-Casinos bundesweit legal.

Blackjack – die Top-Spieler der Welt!

James Grosjean

James Grosjean gilt bis heute als der beste Blackjack-Spieler der Welt. Seine Leidenschaft für Glücksspiel- und Geschicklichkeitsspiele entdeckte er während seiner Studienzeit an der Universität von Chicago. Blackjack tat es ihm besonders an. Die mathematische Komponente des Spiels faszinierte ihn und verhalf ihm dazu, einer der besten Blackjack-Spieler der Welt zu werden.

Sein angesammeltes Wissen gibt Grosjean in seinen zwei Büchern an die Spielergemeinde weiter – Beyond Counting und Exhibit CAA. Die beiden Bestseller beinhalten mathematische Erklärungen für Blackjack und andere Glücksspiele.

Bis heute genießt Grosjean ein hohes Ansehen in der Szene. Seine entwickelte Strategien werden noch immer angewandt, um Vorteile gegen die Bank zu generieren.

David Irvine

David Irvine gehört zu dem legendären Blackjack-Team des Massachusetts Institute of Technology (MIT), das von 1979 bis 1993 eine Kartenzähltechnik entwickelt und in zahlreichen US-Casinos angewendet hat.

Irvine war eine der prägenden Figuren des MIT-Blackjack-Teams, gleichwohl er erst später dazu stieß. Während der Hochphase gewann Irvine mit seinen Mitstreitern große Summen in den Casinos der USA.

Lawrence Revere

Lawrence Revere war professioneller Blackjack-Spieler und verdiente in seiner Karriere große Mengen an Geld. Er brachte Erfahrung aus unterschiedlichen Sichtweisen mit – er spielte nämlich nicht nur gegen, sondern auch für das Casino. Seine ersten Erfahrungen sammelte Revere während seines Mathematikstudiums an der Universität von Nebraska. Im Hinterzimmer eines Barbiers entwickelte er damals einzigartige Blackjack-Strategien, die für eine nachhaltige Veränderung des Spiels gesorgt haben. Dazu zählen unter anderem einige Kartenzähltechniken. Die Tricks von Revere waren zwar kompliziert, aber auch effektiv.

Viele der Techniken wurden nach ihm benannt – z.B. der The Revere Point Count oder die The Revere Five Count Strategy. Revere hat außerdem ein Buch über seine Tricks geschrieben – Playing Blackjack as a Business. Nebenbei unterrichtete er auch noch persönlich.

Ida Summers

Ob Ida Summers wirklich zu besten Blackjack-Spielern der Welt zählt, ist sicherlich streitbar. Zu den cleversten Protagonistinnen der Blackjack-Welt gehört sie jedoch allemal. In den 1960er- und 1970er-Jahren sorgte sie in Casinos von Las Vegas für Aufsehen. Damals bestand die heutige Glücksspielmetropole hauptsächlich aus Neonlichtern und Cadillacs. Zaubershows, Casinos und andere Unterhaltungsangebote waren eher die Seltenheit. Summers war jedoch damals schon im Glücksspielmilieu zuhause und eine gute Blackjack-Spielerin. Das reichte ihr aber nicht.

Summers wurde von vielen als Vegas Vixen bezeichnet und bekannt als erfolgreiche Casino-Betrügerin. Sie verwendete beim Blackjack eine Technik namens Handmucking. Sie entfernte Karten aus dem Spiel und versteckte sie in ihrem Ärmel. Je nach Bedarf brachte sie die versteckten Karten wieder diskret ins Spiels zurück. Ihre Betrugsmasche funktionierte auch dank ihrer charmanten Art. So lenkte sie die Aufmerksamkeit der Dealer ab, indem sie kokette Gespräche führte. Auf diese Art und Weise stellte sie sicher, dass eher auf ihre Worte als auf ihre Handlungen geachtet wurde. Sie schaffte es, sich über mehrere Jahre hinweg Tausende von US-Dollar zu erspielen.

Don Schlesinger

Don Schlesinger hat viele fortgeschrittene Strategien entwickelt, wie Blackjack effektiv und erfolgreich gespielt werden kann. Mit seinem Fachwissen hat er massiv zur Entwicklung des Kartenspiels beigetragen. Dazu gehören optimales Wetten, Risikoanalyse, Bewertung von Kartenzählsystemen und vieles mehr. Zu seinen einflussreichsten Werken gehören das Illustrious 18, der Desirability Index, die Standard Comparison of Risk Expectation (SCORE) und die Forschung über die optimale Grundstrategie im Blackjack.

Ken Uston

Ken Uston gilt als Wegbereiter für teambasiertes Spielen im Blackjack. Seine entwickelten Strategien, im Verbund die Bank auszumanövrieren, wurden 1979 so populär, dass ihn viele Casinos mit einem Hausverbot belegten. Davon ließ er sich jedoch nicht beirren und spielte fleißig weiter – natürlich gut verkleidet.



Die Casinos in Atlantic City kamen ihm allerdings irgendwann auf die Schliche und klagten ihn an. Das Gericht entschied jedoch zu seinen Gunsten. Dabei war das Urteil richtungsweisend, da die US-Casinos auf Basis der Entscheidung niemanden mehr wegen Kartenzählens verbannen durften. Uston schrieb außerdem ein Buch namens Mastering PAC-MAN. Dabei handelt es sich um eine Anleitung mit tiefgreifenden Wissen rund um Blackjack.

Don Johnson

Ebenfalls ein sehr bekannter und begnadeter Blackjack-Spieler ist Don Johnson. Ähnlich wie viele seiner Kollegen wurde auch er während seiner aktiven Karriere von zahlreichen Casinos verdächtigt, betrügerische Methoden anzuwenden, um sich einen spielerischen Vorteil zu verschaffen. Etwas nachweisen konnte man ihm aber nie.

Das Caesar in Vegas war das jedoch herzlich egal. Das berühmte Casino in der US-Glücksspielmetropole verbannte kurzerhand Johnson, nachdem dieser innerhalb einer Zeitspanne von sechs Monaten mehr als 15 Millionen US-Dollar an den Blackjack-Tischen gewann. Kurios war dabei, dass zuvor das Caesar die Einsatzlimits extra für Johnson angehoben hatte.

Trotz seines Erfolgs und unwiderlegbaren Einflusses auf Blackjack hat Johnson viele Gegner in der Szene. Viele gönnen ihm seinen Erfolg nicht und sprechen ihm sein spielerisches Können ab. Doch gleichwohl er ein streitbarer Charakter ist, gehört Don Johnson zu den ganz großen Namen in der Blackjack-Welt.