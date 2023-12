Die seriösen Spieleanbieter erwartet euch dieses Jahr

Online Spiele haben in Österreich einen festen Platz in der Glücksspielbranche und sind gar nicht mehr wegzudenken. Hier erfahrt ihr, warum die Spieler so gerne zoken und welche Spiele ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Da jedes Jahr viele seriöse Online Casinos das Licht der Welt erblicken, ist es vor allem für Anfänger schwer, den Überblick zu behalten. Deshalb haben wir für euch die besten Online Casinos getestet. Zu unseren wichtigsten Testkriterien gehören neben der Sicherheit auch die Spieleauswahl, das Bonusangebot und die Auszahlungsquoten.

Diese Casino Liste beinhaltet die Anbieter, die bei unserer Bewertung im Test am besten abgeschnitten haben. Denn uns ist es wichtig, dass die Betreiber der Online Casinos seriös sind und euch ein großartiges Spielerlebnis bieten können. Zudem bieten sie euch viele Vorteile im Gegensatz zu den landbasierten Spielotheken.

Euch erwarten eine Menge Aktionen und Promotionen, die sich oft abwechseln und für Unterhaltung sorgen. Zudem könnt ihr zusätzliche Preise absahnen wie Freispiele oder habt die Chance an einer Cashback Aktion teilzunehmen. Des Weiteren haben die besten Online Casinos ein VIP-Programm eingerichtet, welches vor allem für die High Roller attraktiv sein dürfte.

Ein weiterer großer Vorteil sind die besseren RTP-Werte (Return to Player). Dieser theoretisch errechnete Durchschnittswert gibt an, wie hoch die Chancen auf einen Gewinn sind. Deshalb solltet ihr immer darauf achten, wie gut die Auszahlungsquoten der einzelnen Spiele sind.

Der Queen of Fire Slot mit 98% RTP von NetEnt ist besonders beliebt und lohnt sich zum Beispiel bei CasinoRex zu spielen.

Bild: CasinoRex



Wo findet ihr die besten Online Casino Anbieter?

Für einen Laien ist es nicht immer leicht zu sehen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Damit ihr aber immer auf dem neuesten Stand seid, haben wir uns für euch umgesehen und können euch die Experten von OnlineCasinosAT.com nur empfehlen. Ihr findet dort ein detailliertes Online Casino Ranking, attraktive Bonus Angebote und viele Erfahrungsberichte.

Des Weiteren haben die Experten mit Blick auf die Sicherheit, die Software und den Echtgeld Spielen viele Online Casinos ausführlich getestet. Auch die Zahlungsmethoden, wie PayPal oder das anonymere Bitcoin wurden auf ihre Seriosität überprüft. Diese Testkriterien sind ein wichtiger Faktor bei der Suche nach eurem Online Casino.

Wie erkennt man ein seriöses Echtgeld Casino?

Natürlich besitzen alle unsere Testsieger eine gültige Glücksspiellizenz einer europäischen Regulierungsbehörde. Aber nicht alle Online Casinos sind entsprechend lizenziert. Damit ihr die schwarzen Schafe erkennen könnt, werden wir euch im nächsten Abschnitt erklären, worauf ihr achten habt.

Mehr zum Thema: “Wie erkennt man seriöse Online Casinos?”

Die folgenden Sicherheitshinweise solltet ihr immer berücksichtigen:

Im Footer der Webseite findet ihr immer die wichtigsten Informationen zu den Lizenzen. Sollte ein Online Casino keine Lizenz im unteren Bereich der Seite bereitstellen, dann lasst lieber die Finger von dem Betreiber. Zu den renommiertesten Regulierungsbehörden gehört die Malta Gaming Authority, die ihren Sitz auf Malta hat.

Zulassungen, die ebenfalls in Österreich anerkannt werden, sind der Curaçao eGaming Licensing Authority und der Gibraltar Gambling Commissioner. Da alle Online Casinos bestimmte Auflagen erfüllt haben, könnt ihr sicher sein, dass die Lizenzen nach der Prüfung vergeben werden. Der Spielerschutz steht bei allen an oberster Stelle.

Folgende Regulierungsbehörden stehen mit Adresse, E-Mail und Telefonnummer zur Verfügung:

Malta Gaming Authority, Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, [email protected], +356 2546 9000



Gibraltar Gambling Commissioner, Europort, Suite 812 & 813, GX11 1AA Gibraltar, [email protected], +350 20064142



Curaçao eGaming Licensing Authority, Pareraweg 45 Curaçao

Die Testlabore

Des Weiteren solltet ihr darauf achten, ob ein Testlabor angegeben ist. Dieses Zertifikat gibt euch den durchschnittlichen RTP-Wert des Online Casinos an. Sollte es kein Zertifikat oder Logo geben, ist das nicht immer ein schlechtes Zeichen, sondern bedeutet, dass der Betreiber seine Ergebnisse nicht öffentlich macht, aber an die Behörde schickt.

Prüfungslabore, die vor allem in Europa genutzt werden, sind GLI, eCOGRA und iTech Labs. Diese drei solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch für einen neuen Betreiber entscheidet. Aber auch die AGB oder die Seite `Über uns` gibt oft Aufschlüsse zu den Ergebnissen.

Die IT-Firmen

Damit niemand Zugriff auf ihre persönlichen Daten hat, ist es wichtig, dass diese auch entsprechend geschützt werden. Dafür sorgt eine Transport Layer Security Verschlüsselung, die von einer externen IT-Firma bereitgestellt wird.

In den meisten Fällen handelt es sich um COMODO, Amazon, CloudFlare oder GeoTrust. Ob die Verschlüsselung aktiv ist, erkennt ihr an dem Schloss vor der URL einer Webseite.

Der Online Casino Markt in Österreich

Das Spielen in einem Online Casino ist schon lange nicht mehr so verpönt wie noch vor einigen Jahren. Es gibt eine große Auswahl an virtuellen Spielhallen, die mit attraktiven Neukundenboni und einem vielfältigen Portfolio überzeugen können. Da die Spiele auch unterwegs verfügbar sind, muss man nicht mehr am PC sitzen.

Zwar haben sich die landbasierten Spielotheken etabliert, aber im Vergleich zu den besseren Auszahlungsquoten und der Flexibilität können diese mit deutschen Online Casinos einfach nicht mithalten. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zahl der Anmeldungen Jahr für Jahr steigt.

Beste Slot Casinos

Für die Slot-Enthusiasten unter euch sind virtuelle Spielhallen besonders interessant. Viele Betreiber können mit mehr als 1.000 verschiedenen Spielautomaten aufwarten und ermöglichen so eine große Auswahl. Die Spielehersteller können sich ebenfalls sehen lassen, da neben kleineren Provider immer noch auf Größen wie NetEnt oder Microgaming gesetzt wird.

Neben den klassischen Automaten stechen insbesondere die Video Slots stark hervor. Die neueren Titel sind nicht nur mit den beliebten Megaways ausgestattet, sondern verfügen über eine Bandbreite innovativer Features und können die Spieler schon mit ihren fesselnden Intros in ihren Bann ziehen.

An dieser Stelle dürfen wir die Online Automaten mit einem progressiven Jackpot nicht außer Acht lassen. Bekannte Games wie Mega Moolah von Microgaming sind der iGaming nicht nur bekannt, sondern auch äußerst beliebt. Die Jackpots ermöglichen euch Gewinne in Millionenhöhe, da Spieler aus der ganzen Welt in einen großen Lostopf einzahlen.

Solltet ihr noch unentschlossen sein, welches Spiel das richtige für euch ist, dann habt ihr bei vielen der besten deutschen Online Casinos die Möglichkeit, eine kostenlose Demo-Version auszuprobieren. Beachtet aber, dass ihr euch dafür erst unverbindlich registrieren müsst. Danach könnt ihr euch nach Herzenslust austoben.

Damit ihr nicht allzu lange nach tollen Titeln suchen müsst, haben wir für euch die Internet Spielbanken durchforstet und eine kleine Liste mit den beliebtesten Spielautomaten erstellt. Die Auswahl ist breitgefächert und wir sind sicher, dass ihr dort fündig werdet.

Die Top 10 der beliebtesten Slots in Österreich:

Book of Dead von Play’n GO;

Starburst von NetEnt;

Bonanza von Big Time Gaming;

Vikings Go Berzerk von Yggdrasil;

Gonzo´s Quest von NetEnt;

Valkyrie von ELK Studios;

Blood Suckers von NetEnt;

Immortal Romance von Microgaming;

Great Rhino von Pragmatic Play; Medusa 2 von NextGen.

Die Mobile App Casinos

Da heutzutage ein Leben ohne mobile Endgeräte nicht mehr vorstellbar ist, haben wir uns nach einem Online Casinos mit Echtgeld umgesehen, welche ihr auch unterwegs spielen könnt. Über 800 verschiedene mobile Spiele könnt ihr auf eurem Smartphone oder Tablet testen. Oft sind es auch noch einige mehr. Das variiert aber je nach Anbieter.

Ein großer Vorteil ist, dass ein extra Software Download nicht benötigt wird. Ihr könnt die Seite wie gewohnt über den Web-Browser öffnen und loslegen. Dabei spielt es auch keine Rolle, für welches Betriebssystem ihr euch entscheidet. Unterstützt werden sowohl Android, iOS als auch Windows.

Aufgrund der hochmodernen HTLM5 Technologie und des responsiven Web-Designs passen sich die Spiele automatisch der jeweiligen Bildschirmgröße an. Dadurch seid ihr auch in diesem Punkt absolut flexibel bei der Wahl eures mobilen Endgeräts. Was ihr jedoch immer benötigt ist eine stabile Internetverbindung.

Wir möchten euch an dieser Stelle nicht vorenthalten, dass es immer noch Online Casino gibt, die eine narrative App anbieten. Diese könnt ihr im Apple oder Google Play Store downloaden. Wir bleiben aber weiterhin Fans der Web-App, da ihr so Speicherplatz spart und keine nervigen Updates machen müsst.

Die Anbieter mit dem besten Neukundenbonus

Exklusiv und nur für Neukunden gibt es bestimmte Willkommensboni, die ihr mit der ersten Einzahlung erhaltet. Das ist natürlich sehr ärgerlich für Bestandskunden, aber auch diese können von Aktionen und einem VIP-Club profitieren. Gefällt euch ein Angebot, dann könnt ihr euch unverbindlich anmelden und erst einmal umsehen.

Wir haben aber noch einen wichtigen Tipp für euch: Achtet immer auf die Bonusbedingungen des jeweiligen Anbieters. Wie lange habt ihr dafür Zeit und wie oft muss das Extrageld umgesetzt werden? Benötige ich einen Bonus Code? Alle Informationen dazu findet ihr in den Nutzungsbedingungen und den AGB des Betreibers.

Sehr beliebt, aber auch sehr selten ist der No Deposit oder Bonus ohne Einzahlung. In der Regel erhaltet ihr ein kleines Extrageld und manchmal einige zusätzliche Free Spins. Beachtet bitte, dass diese Offerte ebenfalls strengen Nutzungsbedingungen unterliegt. Überlegt euch also gut, ob ihr diese erfüllen könnt.

Online Casinos mit einem attraktiven Neukundenbonus stechen oft auch mit vielen coolen weiteren Aktionen und Promotionen heraus. Ihr könnt euch also auf Cashback, Reload Boni und zusätzliche Freispiele freuen. Oft werden auch Turniere organisiert oder Thementage eingeführt. Saison abhängige Aktionen sind auch sehr gefragt.

Was nicht fehlen darf ist ein VIP-Club oder ein Treueprogramm für Stammkunden. Für den VIP-Club werden in der Regel High Roller angeschrieben, die diesem beitreten dürfen. Diese erhalten Vorteile wie einen eigenen Account Manager, Sachpreise oder Reisen. Für die Low Stakes gibt es ebenfalls die Möglichkeit im Treueprogramm aufzusteigen. Es gibt meistens unterschiedliche Level, die ihr erklimmen müsst.

Damit ihr euch einen besseren Überblick über die verschiedenen Aktionen machen könnt, haben wir uns in den virtuellen Spielhallen umgesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot vielfältig und ziemlich groß ist. Es gibt nur wenige Anbieter, die sich darüber keine Gedanken gemacht haben.

Aktionen und Promotionen in Online Casinos:

Cashback;



Reload Bonus;



Turniere;



VIP-Club für High Roller;



Treueprogramm;



Geburtstagsgeschenk;



Zusätzliche Freispiele;



Saisonale Promotionen;



Täglich und wöchentlich wechselnde Aktionen;



Bonus ohne Einzahlung.

Live Casino Spiele

Der Live Bereich ist ein fester Bestandteil geworden und sehr beliebt bei Spielern in Österreich. Aus diesem Grund haben wir uns auch in dieser Kategorie für euch umgesehen und sind auf viele ansprechende Anbieter gestoßen. Ein exzellentes Portfolio und abwechslungsreiche Live Tische stehen bei den virtuellen Spielbanken auf der Tagesordnung.

Die Zusammenarbeit erfolgt nur mit den Besten der Branche, weshalb ihr ausschließlich Spiele von NetEnt Live und Evolution Gaming vorfinden werdet. Diese Hersteller überzeugen vor allem mit ihrer hervorragenden grafischen HD-Qualität und der Vielfalt an Titeln. Von Roulette bis Poker ist alles dabei. Ihr müsst also auf nichts verzichten.

Während eines Echtzeit Streams wettet ihr gegen reale Croupiers und habt die Möglichkeit bis zu 75.000 € zu setzen. Aber auch die Anfänger unter euch kommen auf ihre Kosten. Ihr könnt mit gerade mal 0,10 € einsteigen und dann langsam immer höher gehen. Dadurch könnt ihr nach und nach einfinden und einige verschiedene Varianten ausprobieren.

Beste Online Casinos für Tischspiele

Slots und Live Spiele sind nicht euer Ding? Dann solltet ihr unbedingt bei den Tischspielen vorbeischauen. Über 60 verschiedene Varianten stehen für euch bei den besten Online Casinos mit Tischspielen bereit. Neben den Klassikern Blackjack und Roulette findet ihr einige Baccarat Varianten, Craps oder auch Casino Poker in Casinos wie 20Bet.

Bei so einer abwechslungsreichen Auswahl kommt sicher keine Langweile auf. Ein großer Vorteil der Tischspiele ist, dass die Auszahlungsraten in dieser Kategorie besonders hoch sind. Viele Blackjack Varianten können sich mit einem RTP-Wert von über 99% rühmen. Aber auch das beliebte Kesselspiel hat euch in dieser Hinsicht einiges zu bieten.

Ein weiterer Vorteil ist die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von verschiedenen Providern. So könnt ihr beispielsweise Blackjack Classic von NetEnt oder European Roulette von iSoftBet im Nomini Casino spielen. Leider tragen die Tischspiele nicht sehr viel zu den Umsatzbedingungen für das Bonus Angebot bei. Aber das sollte euch nicht davon abhalten eure Lieblingsgames zu zocken.

Wir haben schon so viele tolle Online Casino Kategorien für euch herausgesucht, da dürfen die Anbieter mit top RTP-Werten nicht fehlen. Diese virtuellen Spielhallen haben nicht nur viele Spiele zu bieten, sondern auch die höchsten Auszahlungsraten. Der Durchschnittswert beträgt satte 98%. Das ist weitaus höher, als bei vielen anderen Betreibern.

Der Großteil der einzelnen Spielkategorien weist Werte um die 99% auf. Dazu gehören die Blackjack sowie Roulette Varianten und Tischspiele. Die Spielautomaten und Video Poker liegen nur knapp darunter. Rubbellose und Arcade Games können da leider nicht mithalten. Damit habt ihr eine beträchtliche Auswahl an Möglichkeiten.

Nachdem wir euch schon die besten Online Casinos vorgestellt haben, zeigen wir euch jetzt die 6 Spiele mit den höchsten Auszahlungsraten. Dabei haben wir auf eine bunte Mischung von Slots, Blackjack und Roulette geachtet. Auch den entsprechenden Provider haben wir euch herausgesucht.

Casino Dresscode

Der Casino Dresscode für Damen variiert je nach Casino und Art der Veranstaltung. Einige Casinos können einen strengen Dresscode haben, während andere etwas lockerer sein können.

Im Allgemeinen wird von Frauen erwartet, dass sie für einen Casinobesuch ein formelles oder halb-formelles Outfit tragen. Hier sind einige Tipps für einen passenden Dresscode für Damen:

Für formelle Anlässe: Frauen sollten ein elegantes Kleid oder einen Anzug tragen. Das Kleid sollte bis zum Knie reichen oder darüber hinaus und nicht zu eng oder zu figurbetont sein. Schuhe sollten geschlossen sein und Absätze sollten nicht zu hoch sein.



Frauen sollten ein elegantes Kleid oder einen Anzug tragen. Das Kleid sollte bis zum Knie reichen oder darüber hinaus und nicht zu eng oder zu figurbetont sein. Schuhe sollten geschlossen sein und Absätze sollten nicht zu hoch sein. Für halb-formelle Anlässe: Frauen können ein Cocktailkleid oder einen Hosenanzug tragen. Das Kleid sollte auch hier bis zum Knie reichen und nicht zu eng oder figurbetont sein. Die Schuhe können offener sein, aber immer noch elegant.



Frauen können ein Cocktailkleid oder einen Hosenanzug tragen. Das Kleid sollte auch hier bis zum Knie reichen und nicht zu eng oder figurbetont sein. Die Schuhe können offener sein, aber immer noch elegant. Vermeiden Sie zu viel Haut zu zeigen: Egal, ob formell oder halb-formell, zeigen Sie nicht zu viel Haut. Tiefe Ausschnitte, kurze Röcke oder Kleider mit freien Rückenpartien sind normalerweise nicht akzeptabel.



Egal, ob formell oder halb-formell, zeigen Sie nicht zu viel Haut. Tiefe Ausschnitte, kurze Röcke oder Kleider mit freien Rückenpartien sind normalerweise nicht akzeptabel. Tragen Sie angemessene Accessoires: Tragen Sie elegante Accessoires, die Ihr Outfit ergänzen, aber nicht überladen wirken. Ein kleiner Schmuck, eine Clutch und passende Schuhe können Ihr Outfit abrunden.



Tragen Sie elegante Accessoires, die Ihr Outfit ergänzen, aber nicht überladen wirken. Ein kleiner Schmuck, eine Clutch und passende Schuhe können Ihr Outfit abrunden. Vermeiden Sie Freizeitkleidung: Vermeiden Sie Freizeitkleidung wie T-Shirts, Jeans, Flip-Flops oder Sneakers.

Wenn Sie unsicher sind, was angemessen ist, empfehle ich, im Vorfeld das Casino zu kontaktieren oder auf der Website des Casinos nachzuschauen, um mehr Informationen zum Dresscode zu erhalten.



Fazit

Das abschließende Urteil fällt vielversprechend aus: Die Online Casinos präsentierten sich im Test sicher und seriös. Der Online Casino Markt ist vielfältig und jedes Jahr kommen neue Anbieter hinzu. Deshalb ist es wichtig, sich einen guten Überblick zu verschaffen. Überlegt euch vorher also gut, welche Prioritäten ihr setzen möchtet und was euch der passende Betreiber bieten muss. Für weitere Guides besucht einfach unsere Übersichtsseite.

FAQ:

Nachdem ihr alle wissenswerten Informationen zu den besten Online Casinos in Österreich erhalten habt, werden wir euch in unserem ausführlichen FAQ-Bereich die Fragen beantworten, die uns am häufigsten erreicht haben.

Gibt es eine Casino Top Liste?

In unserem Abschnitt zu den Online Casino Testern findet ihr die Anbieter, die in allen Punkten überzeugen konnten. Dazu gehören die Sicherheit, die Spielauswahl und auch die Auszahlungsraten.

Welche Casino Bonus Arten gibt es?

In unserem Bericht haben wir euch die verschiedenen Bonus Angebote vorgestellt, die ihr nicht nur als Neu-, sondern auch als Stammkunden nutzen könnt. Dazu gehören unter anderem Cashback Aktionen und der Reload Bonus.

Ist das Spielen mit Echtgeld im Online Casino in Österreich legal?

Wir haben natürlich für euch getestet, ob ihr mit Echtgeld spielen könnt und ob es legal ist. Der Casino Markt erlaubt das Glücksspiel, wenn die entsprechenden Lizenzen vorliegen. Somit spielt ihr legal und sicher, wenn eine Regulierungsbehörde eine Glücksspiellizenz ausgestellt hat.

Welche Online Casinos bieten mobile Spiele an?

Wir haben uns viele verschiedene Online Casinos angesehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es kaum Anbieter gibt, die man nicht auf einem mobilen Endgerät spielen kann. Nicht nur die Spielauswahl ist hervorragend, sondern auch die Bild- und Soundqualität.

