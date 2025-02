Florian Köhler: Bayerns Unternehmen durch Energiewende am Limit – Die Altparteien ruinieren unseren Wirtschaftsstandort!

Die Energiewende hat zu einer enormen Verteuerung der Energiepreise geführt. Zu diesem Ergebnis kommt das 13. Energiewende-Monitoring der Prognos AG im Auftrag der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw). Die Stimmung in Bayerns Unternehmen ist infolge der verfehlten Energiepolitik auf einem Tiefpunkt.

Florian Köhler, energiepolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, findet deutliche Worte: „Die Altparteien fahren unsere Wirtschaft mit ihrer ideologisch gesteuerten Energiewende gegen die Wand. Auch CSU und Freie Wähler verfolgen in Bayern diesen grünen Irrweg, anstatt die Interessen unserer Unternehmen zu verteidigen.

Die AfD fordert eine Rückkehr zur Vernunft. Wir setzen uns für eine bezahlbare, zuverlässige Energieversorgung ein – mit Kernkraft, heimischer Kohle und moderner Gastechnologie. Unsere Unternehmen brauchen Planungssicherheit und bezahlbare Energie – keine grünen Experimente, die Arbeitsplätze vernichten!

Besonders Mittelständler und Handwerksbetriebe sind die Leidtragenden der grünen Energiepolitik. Steigende Produktionskosten, unsichere Versorgungslagen und wachsender Wettbewerbsdruck aus dem Ausland bedrohen die Existenz vieler Betriebe. Jede Fabrik, die schließen muss, jedes Handwerksunternehmen, das aufgibt, ist ein Stück weniger Zukunft für Bayern und Deutschland.

Es ist höchste Zeit, die Energiepolitik wieder an den Bedürfnissen der Menschen und Unternehmen auszurichten. Nur so sichern wir Arbeitsplätze, Wohlstand und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die AfD steht für eine Politik mit gesundem Menschenverstand – und nicht für grüne Wunschträume, die uns in den wirtschaftlichen Abgrund führen.“

Quelle: AfD Bayern