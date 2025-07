Björn Höcke: Wie Linksterroristen hofiert werden

Die Tat spielt in der Berichterstattung keine Rolle mehr und auch nicht die Professionalisierung von terroristischen Untergrundstrukturen): Denn die Täter sind Linksextremisten. Hier gibt es auch keine »Kontaktschuld«: Niemand wirft den Linken, den Grünen und der SPD vor, Sympathisanten von Gewalttätern in ihren Reihen zu dulden. Die berichtet Björn Höcke (AfD) in seiner Pressemitteilung.