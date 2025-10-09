Leif-Erik Holm: Keine wirtschaftliche Trendwende ohne substantielle Reformen

Zur Herbstprojektion der Bundesregierung erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm: „Deutschland tritt nicht auf der Stelle, wie Ministerin Reiche sagt, Deutschland fällt zurück. Im harten internationalen Wettbewerb werden wir meilenweit abgehängt. Deutschland stagniert auf dem Niveau von 2019, während andere Länder wachsen."

Holm weiter: "Die jetzt erwartete leichte Erholung ist nicht der Ausweis einer Trendwende, wie selbst Reiches neuer Beraterkreis bemerkt. Ein mit Rekordschulden finanziertes Strohfeuer kann nicht die strukturellen Reformen ersetzen, die Deutschland dringend braucht. Im Gegenteil, die milliardenhohen Zinsbelastungen werden den künftigen Spielraum noch dramatischer einengen. Große Unternehmen und eigene Fachkräfte verlassen das Land.

Hunderttausende Arbeitsplätze gehen verloren wegen horrender Energiekosten, zu hoher Steuern und Sozialabgaben, wegen überbordender Regulierung. Von der Merz-Regierung kommt keine substantielle Änderung. Man preist Technologieoffenheit und hält am Verbrennerverbot fest, man predigt schnellere Verfahren bei der Auftragsvergabe und schafft gleichzeitig ein Tariftreuemonstrum, das kleine Firmen und Start Ups de facto von öffentlichen Aufträgen ausschließt. Die großen Player gehen, den kleinen werden noch mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen.

Die Merz-Regierung hat schon jetzt alle Hoffnungen der Bürger und Unternehmer auf Besserung zerstört. Es fehlt die klare ordnungspolitische Kante, diese liefert nur die AfD-Fraktion: Eine Rückkehr zu sicherer, bezahlbarer Energieerzeugung, steuerliche Entlastungen, finanziert durch einen konsequenten Sparkurs im Haushalt, echte Deregulierung und tatsächliche, nicht nur behauptete Technologieoffenheit. Der Eiertanz zwischen Union und SPD löst keine Probleme, er verschärft sie.“

Quelle: AfD Deutschland