Björn Höcke (AfD): Die Ignoranz des Establishments

Im österreichischen Villach starb vor ein paar Tagen der 14-jährige Alex durch die Hand eines syrischen ISIS-Anhängers. Die Medien sprechen von einem »grundlosen« Angriff auf den Jungen, das klingt, als könne es plausible Gründe geben, einen 14-Jährigen zu töten, der sein Leben noch vor sich hat. Allein die Vorstellung erschreckt – welche Ideologie rechtfertigt das Töten von Kindern und Jugendlichen? Dies berichtet Björn Höcke (AfD) auf seiner Internetseite.

Weiter schreibt Höcke: "Der sogenannte »politische Islam« ist eine solche Ideologie, aber er versteht es durch geschickten Lobbyismus, sich der berechtigten Kritik immer wieder zu entziehen. Der Vorwurf der »Islamophobie« bringt zuverlässig jegliche warnende Stimme zum Schweigen: Allein die Einstufung unserer Besorgnis um die Sicherheit der Bürger als »krankhafte Angst« ist wirkmächtig genug, um sich der sehr realen Bedrohung durch den Islamismus nicht zu stellen.

Gern wird der Eindruck erweckt, jegliche Warnung vor religiös motivierter Gewalt greife pauschal die Gemeinschaft der hier lebenden Muslime an. Doch darum geht es nicht, denn wie die Amokfahrt von München belegt, unterscheiden auch die Täter längst nicht mehr zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. In ihrem ideologischen Wahn geht es ihnen darum, maximale Angst in der Bevölkerung zu verbreiten.

Mittlerweile warnen auch zahlreiche Experten aus dem muslimischen Kulturkreis seit Jahren vor den Folgen der Ignoranz im politischen Establishment, so etwa der aus Israel stammende arabische Psychologe Ahmad Mansour. Denn das Entsetzen über islamistischen Terror währt in Deutschland immer nur kurz, bevor die üblichen Relativierungen greifen. Muslime und Ex-Muslime, die sich gegen den Islamismus stellen, erhalten regelmäßige Morddrohungen.

Dennoch versuchen sie noch immer nach den Regeln des Establishments zu spielen und distanzieren sich öffentlich von der AfD. Sie erhoffen sich durch diese Distanzierung Akzeptanz für ihre Warnungen – und stoßen trotzdem weiterhin auf taube Ohren. Es ist an der Zeit – um der Sicherheit der Gesamtbevölkerung willen – auch diese »Brandmauer« einzureißen und den Dialog mit der AfD zu suchen. Wir müssen an einem Strang ziehen, damit Terroranschläge wie in München oder der Mord an Alex endlich der Vergangenheit angehören!"

Quelle: Björn Höcke