Richard Graupner: Kein Gedenken des Bayerischen Landtags ein Jahr nach dem Mannheimer Polizistenmord

Die AfD-Fraktion hat einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel „Ein Jahr nach dem Polizistenmord in Mannheim – Solidarität mit unseren Polizisten statt linksgrüner Polizeifeindschaft!“ in die heutige Plenarsitzung eingebracht (Drs. 19/6926). In diesem fordert sie den Bayerischen Landtag auf, des vor gut einem Jahr in Mannheim ermordeten Polizisten Rouven Laur zu gedenken.

Vor allem aber soll er die Staatsregierung dabei unterstützen, die Sicherheit unserer Polizeibeamten noch besser zu gewährleisten, und linksextremistische Äußerungen grüner Spitzenfunktionäre wie „Alle Polizisten sind Bastarde“ (ACAB) verurteilen. Der stellvertretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner, erklärt dazu Folgendes: „Am 31. Mai jährte sich das Messerattentat von Mannheim. Ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber erstach den Polizeibeamten Rouven Laur. Eigentlich hatte er es auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger abgesehen, was die Politiker der Altparteien bei ihrem offiziellen Gedenken verschweigen. Denn Stürzenberger, der eindringlich auf die Gefahren des Islamismus hinweist, gilt als ‚Rechter‘. Was für eine Doppelmoral! Besonders beschämend sind aber die linksextremistischen Äußerungen der Bundessprecherin der Grünen Jugend, Jette Nietzard. Rouven Laur opferte sein Leben für unsere Sicherheit, und eine grüne Politikerin beleidigt alle Polizisten mit staatsfeindlichen Parolen! Leider ist das keine einmalige Entgleisung: Bei den Grünen gehören Angriffe auf Polizisten seit den Tagen des jungen Joschka Fischer zur politischen DNA. Auch im Bayerischen Landtag ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, durch die Unterstützung einer polizeifeindlichen Demo aufgefallen. Ein klares Zeichen der Unterstützung unserer Polizeibeamten durch den Landtag wäre ein Jahr nach dem Tod Rouven Laurs angemessen gewesen. Nur die AfD steht jedoch vorbehaltlos auf der Seite unserer Polizei.“ Quelle: AfD Bayern