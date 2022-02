AfD Bundestagsreden (21.2): Inflation explodiert: Wann handeln sie?

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Schattner wirft einen ernüchterten Blick zu unseren Nachbarn: 60 Cent günstiger ist dort bspw. der Liter Sprit, während der Tanktourismus boomt. Bei uns hingegen schnellen die Preise enorm nach oben. Nur die AfD steht für die Rettung des deutschen Steuerzahlers und unserer Grundrechte ein. Wir sagen: „CO2 Steuer abschaffen! Mehrwertsteuer senken!“

An allen Ecken und Enden bröckelt die Front der Impfpflicht-Befürworter. In Österreich will Bundeskanzler Nehammer den Impfzwang plötzlich vom Votum eines Expertenrats abhängig machen, während auch in Deutschland sogar in Regierungskreisen die Zweifel wachsen. Wir hatten diese Zweifel schon von Anfang an. Am 5. März demonstrieren wir deshalb mit einem deutschlandweiten Aktionstag gegen die Impf- und Corona-Zwangspolitik (https://gesund-ohne-zwang.de/aktionstag-2022). Bitte Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere aktuelle Kampagne „Gesund ohne Zwang“ (https://t.me/gesundohnezwang).

Doch auch jenseits von Corona bleiben wir an den Themen dran. Etwa 500 Milliarden Euro werden in den vermeintlichen Klimaschutz beim Bauen investiert – doch ein tatsächlicher Nutzen für das Klima ist nicht erkennbar. Indessen vertuscht die selbsternannte „Enzyklopädie“ Wikipedia den handfesten Antifa-Skandal von Innenministerin Faeser (SPD). Wir wünschen Ihnen wie immer eine spannende Lektüre!

