AfD: Söder und Merz „bekämpfen entschlossen“ die AfD – Wir kämpfen entschlossen für Dich!

Auch nach den ersetzlichen Messermorden in Aschaffenburg hat die Söder- und Merz-Union den Schuss nicht gehört: Man wolle die AfD „entschlossen bekämpfen“, tönten Unionspolitiker beim CDU-Bundesparteitag in Berlin. Für CSU-Chef Söder steht die sogenannte Brandmauer sogar „härter denn je“. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "CDU-Kanzlerkandidat Merz kürt die AfD derweil zum „wichtigsten Gegner“ der CDU. Damit steht fest: Trotz unzähliger Messermorde und Gruppenvergewaltigungen will die Union weiterhin mit Grünen und SPD die Massenmigration vorantreiben, weil sie den Wählerwählen partout nicht respektieren und an ihrer undemokratischen Ausgrenzungspolitik festhalten will. Die Angst vor dem Machtverlust gegenüber der AfD ist für CDU und CSU wichtiger als die Sicherheit der Menschen. Beim Parteitag erhielt Merz für seine Tiraden gegen die AfD stehende Ovationen, Schilderketten mit der Aufschrift „Brandmauer“ wurden hochgehalten. Die Polemiken gegen die AfD wurden von den Delegierten leidenschaftlicher gefeiert und mit längerem Applaus bedacht als die programmatischen Aussagen zur CDU-Politik. Und genau das ist bezeichnend. Denn die CDU kämpft eben nicht mehr für eigene Inhalte. Sie kämpft nicht für Deutschland und für die Menschen in unserem Land, sondern nur noch gegen die AfD – und wir von der AfD kämpfen entschlossen für Dich! Wenn CDU- und Grünen-Politiker sich nur einen Tag nach einer erbitterten Bundestags-Migrationsdebatte in der Wohnung des CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Laschet zu einer Sause treffen, dann ist alles darüber gesagt, wie ernst man die Ampel- und Grünen-Kritik der CDU nehmen kann. Die Union inszeniert sich als mutiger Pionier einer Asyl- und Politikwende, während sie insgeheim schon mit Habeck und Baerbock die Dienstwagen aufteilt. Auf dieses würdelose Schauspiel sollte niemand hereinfallen. Deshalb: Am 23. Februar die AfD wählen, damit endlich eine Partei regiert, die für Dich und für Deine Interessen kämpft!" Quelle: AfD Deutschland