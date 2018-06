Schrang: Merkels Sturz noch in diesem Sommer

Der neuste Spiegel zeigt auf seiner Titelseite die Merkelraute, durch welche die letzten Körner einer Sanduhr rinnen, sagt der Publizist Heiko Schrang in seinem neusten Video Statement. Der Titel dazu lautet: „Endzeit“. Schrang sagt weiter: "Medial wird derzeit auf allen Ebenen die Ablösung von Angela Merkel vorbereitet. Die Massenmedien, die bisher geschlossen hinter der Kanzlerin standen, fangen nun auf einmal an, Merkels Ende einzuläuten. Die Frage sei erlaubt, warum gerade jetzt, was ist jetzt anders als in den letzten zwölf Monaten?"

In der Beschreibung zum Video ist weiter zu lesen: "In diesem zeitlichen Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Bilderbergerkonferenz vor zwei Wochen tagte. Kaum einer erinnert sich noch daran. Dort trafen sich, wie jedes Jahr, die wahren Strippenzieher, um den Politmarionetten ihr Drehbuch zu überreichen. Da dort die führenden Medienvertreter ebenfalls anwesend sind, wurde sicherlich auch in diesem Jahr der Fahrplan abgesprochen, welche Politiker medial gefördert und welche in Ungnade fallen. 1982 besuchte Helmut Kohl die Bilderberger-Veranstaltung. Erstaunlicherweise war ebenfalls ein führendes Mitglied der damaligen Koalition (SPD/FDP), Otto Graf Lambsdorff (FDP) anwesend. Die FDP war 1982 mitverantwortlich für das vorzeitige Scheitern der Regierung Schmidt. Nutznießer dieses Scheiterns war der Bilderberger-Teilnehmer Helmut Kohl, denn er wurde 1983 mit Hilfe der FDP zum Bundeskanzler gewählt.



Gerhard Schröder und die CDU-Vorsitzende Angela Merkel besuchten beide 2005 das Bilderberger-Treffen in Rottach-Egern. Nur zwei Wochen später kam es zu der überraschenden Ankündigung, im Herbst 2005 Neuwahlen zum deutschen Bundestag abzuhalten. Das Ergebnis daraus war, dass Gerhard Schröder das Kanzleramt an Angela Merkel weitergab und die SPD in der Großen Koalition weiterregierte. Als mögliche Kandidaten nach Merkels Abgang werden immer wieder Jens Spahn und Ursula von der Leyen genannt. Beide waren, wie auch nicht anders zu erwarten, Teilnehmer bei den Bilderbergertreffen. Hintergrund dafür ist, dass Merkel abdanken muss, ist, dass die Fäden der Marionette ausgeleiert sind und es jetzt an der Zeit ist, einen neuen Politiker auf die Bühne zu bringen. Ihr ist es nicht gelungen, der Bevölkerung die „Willkommenskultur" und die damit verbundene Flüchtlingskrise als positives Erlebnis zu verkaufen. Dadurch sind immer mehr Menschen aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und fingen an, sich mit der Situation in Deutschland auseinanderzusetzen. Das erkennt man daran, dass mittlerweile die Parlamente von einer Petitionsflut überschwemmt werden und die Menschen sich von den Massenmedien abgewendet haben. Wie von Zauberhand berichten jetzt aber die Massenmedien auf einmal über Themen, die bisher als „rechts" oder „verschwörungstheoretisch" galten. Damit sollen die Schäfchen wieder eingefangen und auf Kurs gebracht werden. Das mag bei manchen gelingen, wer aber einmal richtig erwacht ist, bei dem wird die neue Manipulationsmasche nicht mehr greifen. Letztendlich soll die Politik einen neuen Anstrich bekommen, die Ziele hinter der Fassade bleiben aber die gleichen. Seid wachsam und lasst euch nichts mehr vor-Gauck-eln." Quelle: Heiko Schrang