Adam Balten: Geplante Zerstörung des Kernkraftwerks Gundremmingen ist fatales Signal

Zur geplanten Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Adam Balten, stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss: „Der Rückbau bedeutete den Verlust von über 1300 Megawatt gesicherter Leistung. Das Verhältnis von EROEI (Energy Return on Energy Invested) zu verringern, ist mit einem technologischen Rückschritt gleichzusetzen."

Balten weiter: "Im direkten Vergleich liegt Kernenergie bei circa 80:1 und Windkraft bei circa 20:1. Mit der irreversiblen Zerstörung einer der leistungsstärksten Grundlastanlagen Deutschlands setzt die Bundesregierung ein fatales Signal, sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft. Energie wird künftig durch Netzeingriffe teurer, die Versorgung wird unzuverlässiger, die Ausgaben für Export und Import werden unkalkulierbar und belasten den Haushalt.

Während ideologische Eingriffe in die Stromversorgung den volatilen Wind- und Solarstrom fördern, steigen die Preise als Resultat weiter und gefährden die Wettbewerbsfähigkeit unserer Erzeugnisse auf dem Weltmarkt. Die durchschnittlichen Strompreise für Privathaushalte im Jahr 2024 liegen in Deutschland bei 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh). In Polen zahlen Haushalte durchschnittlich 21 Cent pro Kilowattstunde, in Frankreich 28 Cent pro Kilowattstunde. In den USA liegt der Durchschnittspreis bei 16,68 US-Cent pro Kilowattstunde. Für sonstige Marktakteure wie Unternehmen, Schulen oder die öffentliche Verwaltung betragen die durchschnittlichen Strompreise in Deutschland 23 Cent pro Kilowattstunde.

In Polen liegt der Preis bei 14 Cent, in Frankreich bei 16 Cent pro kWh. In den USA zahlen diese Verbrauchergruppen im Durchschnitt 10,73 US-Cent pro Kilowattstunde. Ein mit Steuergeldern oder Schulden subventionierter Strompreis bedeutet für den Bürger zukünftige Inflation, höhere Steuern oder beides. Flexible Strompreismodelle sind mit der Lebensrealität der Menschen schwer vereinbar. Der frühere Google-Vorstandsvorsitzende Eric Schmidt warnte kürzlich vor dem Energieausschuss des US-Kongresses, dass künstliche Intelligenz künftig bis zu 99 Prozent der weltweit verfügbaren Elektrizität benötigen könnte. Wer solche Weitsicht ignoriert und gleichzeitig verfügbare Grundlast zerstört, handelt verantwortungslos. Die AfD-Fraktion fordert daher in ihrem aktuellen Bundestagsantrag (BT-Drs. 21/220) die Wiederinbetriebnahme der großen Kernkraftwerksblöcke wie Gundremmingen, um die gesicherte Stromversorgung langfristig zu sichern.“

Quelle: AfD Deutschland