SPD gibt unmissverständlich zu Protokoll: "Trans*Frauen sind Frauen. Punkt."

Das Selbstbestimmungsgesetz für die vereinfachte Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags und der Wahl eines individuellen Vornamens soll nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am 20. August in Berlin, zeitnah in diesem Monat verabschiedet werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Social-Media-Team der SPD sah sich daher anscheinend verpflichtet, noch einmal auch dem ältesten Genossen in der Partei wie auch kritischen Bürgern zu erklären: "Die Anti-Trans-Kampagne ist nicht feministisch, sondern reaktionär. Emanzipation heißt Selbstbefreiung und Selbstbestimmung." Daher stehe für die Zuarbeiter von Bundeskanzler Olaf Scholz klipp und klar fest: "Trans*Frauen sind Frauen. Punkt." Die Anti-Trans-Kampagne ist nicht feministisch, sondern reaktionär. Emanzipation heißt Selbstbefreiung und Selbstbestimmung. #Selbstbestimmungsgesetz pic.twitter.com/djZdRFoIc3 — SPD-Fraktion im Bundestag (@spdbt) August 22, 2023 Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, erster sogenannter "Queer-Beauftragter" einer Bundesregierung, gab hinsichtlich seines grünen Bundestagskollegen im Februar zu Protokoll: "Transgeschlechtliche Frauen sind Frauen, und Tessa Ganserer ist eine Frau. Punkt. Alles andere ist transfeindlich." Aus Ganserers Rede auf dem CSD Hamburg: Die Wissenschaft™ habe festgestellt, dass das Geschlecht im Wesentlichen an Unfalsifizierbarem wie dem eigenen subjektiven Wissen festgemacht wird. Die CDU begreife das nicht und verbreite weiter gefährliche transfeindliche Narrative💃🤡🌎 pic.twitter.com/drDjT98Ie8 — R. Eder-Kirsch 🐡 (@EderKirsch) August 18, 2023 Viele junge Mädchen und Frauen im Land sehen sich nun der drohenden Gefahr ausgesetzt, über das seitens der Ampelkoalition eingeforderte Selbstbestimmungsgesetz, sich zukünftig in öffentlichen Schutzräumen für das weibliche Geschlecht (Umkleidekabinen, Toiletten, Saunas) mit nachweislich biologischen Männern auseinandersetzen zu müssen, die sich dann wiederum argumentativ auf einen gesetzlich gesicherten Zugang zu diesen Räumlichkeiten berufen können. Nur ein Beispiel der ausgelebten "Selbstbefreiung und Selbstbestimmung" dank der federführenden Partei SPD und den Ampelpartnern im Geiste Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Nach rund eintausend Kommentaren zu ihrem X-Posting wurde die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Zudem blendete das Social Media-Team der SPD hunderte Kommentare aus." Quelle: RT DE