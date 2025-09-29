Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Alexander Wolf: Böhmermann lässt mit Weimers Segen Israelhasser auftreten

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Alexander Wolf (2025) Bild: AfD Deutschland
Während der CDU-nahe Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verkündet, künftig „keine staatlichen Gelder mehr für antisemitische Events“ bereitzustellen, passiert das genaue Gegenteil: Unter seiner Verantwortung öffnet das Haus der Kulturen der Welt (HKW), in der „Schwangeren Auster“ – mitten im Regierungsviertel, zwischen Kanzleramt und Schloss Bellevue – seine Bühne für israelfeindliche Rapper, so berichtet das Portal Nius.

Und das ausgerechnet am 7. Oktober, dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers, bei dem über 1.100 Israelis brutal ermordet wurden. Dazu teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Alexander Wolf, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, mit: „Statt einer klaren Absage an Judenhass wird mit Millionen aus dem Kulturhaushalt ein linksideologisches Festival von Jan Böhmermann finanziert, das von Pro-Palästina-Aktivisten durchzogen ist.

 Rapper wie Chefket und Ebow, die sich offen israelfeindlich positionieren, werden auf der Bühne hofiert – während deutsche Steuerzahler die Zeche zahlen. Weimers Ausflüchte, die Veranstaltung werde ,nicht direkt gefördert‘, sind nichts anderes als politische Nebelkerzen. Tatsache bleibt: Das HKW wird institutionell durch sein Ministerium finanziert. Wer die Gelder verteilt, trägt auch die Verantwortung – und diese kann Weimer nicht einfach an Böhmermanns ,Gruppe Royale‘ delegieren. Gerade in Zeiten, in denen Antisemitismus in Deutschland wieder bedrohlich zunimmt, ist es ein Skandal, dass ausgerechnet ein Bundesminister institutionellen Antisemitismus in der Kultur duldet und deckt. Während in Israel die Opfer des 7. Oktober betrauert werden, lässt die Bundesregierung in Berlin Israelhasser aufspielen – mit Steuergeld! Das ist nicht nur verantwortungslos, sondern ein Schlag ins Gesicht aller Juden in Deutschland. Wer so handelt, macht den Antisemitismus salonfähig.“

Quelle: AfD Deutschland

