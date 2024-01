Unglaublich: Schon über 100.000 Unterzeichner für unsere Petition: NEIN zum AfD-Verbot!

Trotz der Hysterie, die „Anti Rechts“-Demos bundesweit erzeugen – die Unterstützungswelle für unsere Petition ist ungebrochen: Am Montag haben wir die magische Zahl von 100.000 Unterzeichnern überschritten! Nach nur knapp fünf Tagen hat unsere Petition am Montag bereits die Zahl von 100.000 Unterzeichnern überschritten! Dies schreibt der Chefredakteuer der JF, Dieter Stein, in seiner Pressemitteilung zur Petition.

Weiter heißt es darin: "Erfreulich: Immer mehr Bürger unterstützen unsere Petition, die letztlich ein Weckruf für die Einhaltung demokratischer Fairneß und gegen die Einschränkung der Grundrechte und Rechte der Opposition ist.

DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld unterstützt Petition mit starken Worten!

Auf ihrem Blog ruft Vera Lengsfeld in einem flammenden Appell zur Unterstützung unserer Petition auf und schreibt:

»Die beispiellose Arroganz, mit der die schlechteste Regierung seit 1949 die Wirtschaft, den erarbeiteten Wohlstand und vor allem Rechtsstaat und Demokratie demontiert, hat Folgen. Die Partei der einzigen Opposition, die es im Bundestag und in den Landtagen gibt, bekommt immer mehr Zulauf. In den Ostdeutschen Bundesländern ist sie bereits die stärkste Kraft, bundesweit liegt sie seit Monaten stabil auf dem zweiten Platz.

Die neue Partei von Sahra Wagenknecht wird vermutlich bei den kommenden Wahlen zweistellig, weil sie Opposition gegen die Regierung verspricht. Die Mehrzahl der Deutschen möchte Neuwahlen. Statt ihre Politik in Anbetracht der breiten Ablehnung kritisch zu überdenken, reagiert die Ampel mit Diffamierung ihrer Kritiker.

Dabei bedient sie sich einer außerhalb von Diktaturen beispiellosen Propaganda. Der rituelle „Kampf gegen rechts“, der seit Jahren von Politik, Leitmedien und staatsfinanzierten NGOS, Stiftungen und Denunziationsplattformen betrieben wird, hat in den letzten Tagen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht.«







Immer haßerfüllter werden die Aufrufe gegen „Rechte“ und die AfD: Auf einer Demonstration in Aachen wurde an der Spitze das Transparent „AfDler töten – Nazis abschieben getragen“



Vera Lengsfeld schreibt weiter: »Nach einem privaten Treffen in Potsdam, das von der u.a. vom Kanzleramt finanzierten Plattform Correctiv in skrupelloser Instrumentalisierung der Holocaust-Opfer mit der berüchtigten Wannsee-Konferenz in Verbindung gebracht wurde, hyperventiliert die woke Linke. Petitionen schießen wie Pilze aus dem Boden. Die eine Millionen Unterzeichner der Forderung, dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke die Grundrechte zu entziehen, zeigt vor allem, was die angeblichen Verteidiger der Demokratie von ihr halten.

Es erinnert an das Prinzip des ehemaligen SED-Staats- und Parteichefs Walter Ulbricht: Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen die Macht in der Hand halten. Dazu passt die Potsdamer Demonstration für Demokratie vom letzten Sonnabend mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock an der Spitze.«

Vera Lengsfeld schließt mit dem Appell:

»Wer schweigt, stimmt zu, wer einem neuen („sanften) Totalitarismus verhindern will, muss etwas tun. Aktuell sollte jeder unbedingt die Petition „Nein zum AfD-Verbot“ unterstützen, die bereits am ersten Tag ihres Erscheinens 55 000 Unterzeichner gewonnen hat. Dabei geht es weniger um die Partei, die man sogar ablehnen kann, sondern um die Rückkehr zu demokratischen Prinzipien. Ideologisch generierte Hysterie hat unserem Land immer geschadet. Es war die Einhaltung demokratischer Prinzipien, die Deutschland nach der Nazidiktatur geheilt und stark gemacht haben. Es darf kein ideologisches Rollback davon geben.«

Wäre es nicht großartig, wenn wir gegen diese neuen totalitären Tendenzen mit unserer Petition ein starkes Gegensignal setzen?"

Petition unterschreiben



Quelle: Petition für Demokratie