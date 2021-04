Bundesregierung rügt weltweit Übergriffe auf Presse – aber im eigenen Land?

Regelmäßig kritisieren die Sprecher der Bundesregierung auf der Bundespressekonferenz Übergriffe gegen Demonstranten und vor allem gegen Journalisten weltweit. Das geschieht in meinen Augen völlig zu Recht. Zum einen, weil diese Übergriffe in vielen Ländern ein bedrohliches Ausmaß haben, und zum anderen, weil es um das Prinzip geht. Gar nicht zu reden von Regimen, in denen kritische Journalisten um ihr Leben oder ihre Freiheit fürchten müssen. Dies schreibt der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Reitschuster weiter: "Aber wer in anderen Ländern genau hinsieht und gerne kritisiert, der muss auch darauf achten, dass er zu Hause sehr penibel ist. Und an sich strengste Maßstäbe anlegen lassen. Dass in anderen Ländern die Zustände nicht vergleichbar sind, ist dabei als Ausrede völlig untauglich. Würde man diesen Maßstab anlegen, würde sich immer ein Land finden lassen, in dem etwas noch schlechter ist.



Und weil in einer Demokratie höchste Maßstäbe angelegt werden müssen, habe ich heute Angela Merkels Sprecherin, meine frühere Focus-Kollegin Martina Fietz, nach den Übergriffen bei der Demonstration gegen das „Bevölkerungsschutz-Gesetz“ am Mittwoch in Berlin gefragt. Die Antworten empfand ich als sehr ausweichend. Hier können Sie sie nachlesen. Was mich besonders schockierte: Dass sich Kollegen offenbar mehr über meine Frage empörten, als über die Attacken auf mich (die hier anzusehen sind). Mir wurde vorgeworfen, meine Fragen seien journalistischen Ansprüchen nicht gerecht geworden, weil ich emotional involviert sei.



Nach diesem Maßstab dürfte kein Journalist, der attackiert wird, über so eine Attacke berichten. Noch absurder fand ich den Vorwurf, durch meine Anwesenheit auf Demonstrationen sei ich Teilnehmer und könne damit nicht mehr objektiv berichten. Nach diesen Maßstäben könnten dann nur noch Journalisten von Ereignissen berichten, bei denen sie selbst gar nicht waren. Dass diese Argumentation fast schon regelmäßig vorgebracht wird und unter Hinweis darauf, das habe man doch in der Journalistenausbildung gelernt, ist für mich unfassbar. Ich habe es noch so gelernt, dass man selbst mitten ins Geschehen gehen muss und sich selbst ein Bild machen. Ansehen können Sie sich den Wortwechsel mit der Regierung hier in meinem Video von der heutigen Bundespressekonferenz.





Quelle: Reitschuster