Scholz steht Großer Zapfenstreich zu - Noch nicht entschieden

Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Abschied aus seinem Amt das Recht auf einen Großen Zapfenstreich der Bundeswehr. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

"Dem scheidenden Bundeskanzler steht ein Großer Zapfenstreich zu", teilte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums mit: "Mit dem Großen Zapfenstreich verabschiedet sich die Bundeswehr vom Bundeskanzler, weshalb auch der Generalinspekteur der Bundeswehr neben dem Ehrengast und dem Gastgeber auf dem Podest stehen würde."



Die Einladung für die Bundeswehr spreche "der Bundesminister der Verteidigung als Genehmigender und Gastgeber aus". Als Ort für den Zapfenstreich sei der Paradeplatz des Bendlerblocks in Berlin vorgesehen. Zur Frage, ob und wann ein Großer Zapfenstreich für Scholz durchgeführt werde, liegen dem Verteidigungsministerium "derzeit noch keine Informationen vor".



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war am 2. Dezember 2021, sechs Tage vor der Wahl ihres Nachfolgers Olaf Scholz (SPD) zum Kanzler, mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden. Die Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum Kanzler ist für den 6. Mai vorgesehen.



Wie zuletzt Merkel dürfte sich auch Scholz drei Lieder für das Zeremoniell wünschen. "Der Tradition folgend darf sich auch der scheidende Bundeskanzler für die Serenade als Teil des Großen Zapfenstreiches drei Musikstücke wünschen", teilte das Verteidigungsministerium dem "Tagesspiegel" mit: "Die persönliche Auswahl der Musikstücke ist noch nicht bekannt und wird vor dem Zeremoniell nicht kommuniziert."



Derweil hofft das Haus der Geschichte in Bonn, die schwarze Ledertasche von Kanzler Scholz für seine Ausstellung gewinnen zu können. Museumsdirektor Harald Biermann habe Scholz bereits gefragt, ob er dessen legendäre Aktentasche als Ausstellungsstück bekommen kann, teilte das Museum mit. "Seine Aktentasche aber wollte Olaf Scholz nicht herausrücken", sagte eine Museums-Sprecherin dem "Tagesspiegel", "an der hängt er wohl sehr."



In seiner künftigen Dauerausstellung, die im Dezember öffnen soll, will das Haus der Geschichte das Original-Manuskript von Scholz' "Zeitenwende"-Rede vom 27. Februar 2022 ausstellen, teilte das Haus der Geschichte auf Anfrage mit.





Quelle: dts Nachrichtenagentur